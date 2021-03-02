Украина кинулась вводить санкции против бизнесменов: в чём причина

19 февраля на заседании Совета национальной безопасности принято решение, которое если не кардинально, то все равно меняет обстановку в этой стране.

Первое — в части Донбасса. Было сказано, что Украина возвращается к пяти сценариям по Донбассу. К каким именно? И второе — санкции как в адрес украинских, так и российских предприятий.

Что это все означает? И почему эти решения были приняты одновременно?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова говорила со старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александром Гущиным.

— Эти два решения, несомненно, связаны между собой. Более того, они проистекают из всего хода развития политической ситуации, которую мы наблюдаем за последние 1,5 года, особенно в 2020 году.

Если брать ситуацию, связанную с санкциями и политической и финансово-экономической атакой на Медведчука, конечно, тут есть определенные электоральные моменты. Потому что украинская власть сегодня очень зависима социологически от позиций общества. И эта зависимость носит очень параноидальный характер.

И вот это опасение перед падением рейтингов, которое есть у Зеленского, очень сильно, мне кажется, проявилось в этом решении.

Падение стало довольно серьезным. Сначала рейтинг Зеленского опускался не так сильно, как рейтинг "Слуги народа":

Зеленский во втором туре получил больше 70%, а "Слуга народа" — 43% на парламентских выборах.

Но ситуация усложнилась. И сегодня рейтинг Зеленского — это 20% с небольшим. А это совсем ненамного опережает тех политиков, которые следуют вслед за ним:

Бойко, Порошенко, Тимошенко и так далее по списку.

Конечно, тут надо посмотреть электоральную структуру. Не секрет, когда Зеленский избрался президентом и когда победила его парламентская партия, многие говорили о том, что он объединил страну электорально. Вот этот центр он аккумулировал, плюс забрал части флангов — условно националистическую, проевропейскую часть и левую пророссийскую часть юго-востока.

И конечно, значительная часть голосов, которые Зеленский получил, как раз формировалась этим электоратом с юго-востока.

Что мы видим за эти прошедшие 1,5 года? Вот эта тенденция к объединению фактически подошла к концу.

И местные выборы, которые прошли 25 октября, показали, что население в основном отдало предпочтение местным политическим проектам.

Это дало основание многим, в том числе украинским авторитетным экспертам, да и нашим, говорить о том, что победили местные региональные элиты и их политические проекты. Для власти — провал не только самих выборов, но вообще региональной политики и в какой-то степени коммуникаций с обществом в целом.

Но здесь очевидный был коммуникационный провал, накладывающийся, естественно, на пандемию коронавируса, на социальные проблемы, которые преследуют страну по-прежнему, социальную апатию общества, на то, что часть населения вообще была фактически превращена в категорию лишенцев.

Потому что примерно полмиллиона жителей подконтрольной Украине части Донбасса вообще не могла голосовать на этих выборах.

Понятно, что Офис президента напрямую решал. А это был электорат в основном как раз ОПЗЖ. То есть здесь не досчитались серьезного числа голосов. И я думаю, что там поняли, что в основном отнимают голоса как раз с левого фланга, то есть именно ОПЗЖ отнимает голоса "Слуги народа".

Это первый — электоральный — момент.

Второй момент — это то, что Зеленский очень долгое время обвинялся в политической апатичности, в неспособности решить проблему с олигархическими группами. Он зависел от них, фактически оставив власть в стране им.

Но там есть еще линия Запада и американцев. И в интересах американцев как раз ограничить влияние олигархических групп, прежде всего, Коломойского.

Видимо, принятые СНБ решения как-то связаны с попыткой уравновесить это все.

Ситуация очень рискованная для Зеленского, потому что борьба начинается с разными флангами политического поля. Притом что опора реально очень слабая у партии власти.

Имея таких противников, как Медведчук и Порошенко, имея нечетко выстроенные отношения с Западом... Ведь личной встречи не было с Байденом, насколько я знаю.

И сегодня власть находится в попытке показать себя субъектом политического действия. Но при этом в реальности она в стратегической перспективе довольно слаба. И конфликт с различными олигархическими группами в этом вопросе для нее может иметь серьезные риски и негативные последствия.