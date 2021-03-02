Украина кинулась вводить санкции против бизнесменов: в чём причина

19 февраля на заседании Совета национальной безопасности принято решение, которое если не кардинально, то все равно меняет обстановку в этой стране.
Первое — в части Донбасса. Было сказано, что Украина возвращается к пяти сценариям по Донбассу. К каким именно? И второе — санкции как в адрес украинских, так и российских предприятий.
Что это все означает? И почему эти решения были приняты одновременно?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова говорила со старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александром Гущиным.
— Эти два решения, несомненно, связаны между собой. Более того, они проистекают из всего хода развития политической ситуации, которую мы наблюдаем за последние 1,5 года, особенно в 2020 году.
Если брать ситуацию, связанную с санкциями и политической и финансово-экономической атакой на Медведчука, конечно, тут есть определенные электоральные моменты. Потому что украинская власть сегодня очень зависима социологически от позиций общества. И эта зависимость носит очень параноидальный характер.
И вот это опасение перед падением рейтингов, которое есть у Зеленского, очень сильно, мне кажется, проявилось в этом решении.
Падение стало довольно серьезным. Сначала рейтинг Зеленского опускался не так сильно, как рейтинг "Слуги народа":
Но ситуация усложнилась. И сегодня рейтинг Зеленского — это 20% с небольшим. А это совсем ненамного опережает тех политиков, которые следуют вслед за ним:
Бойко, Порошенко, Тимошенко и так далее по списку.
Конечно, тут надо посмотреть электоральную структуру. Не секрет, когда Зеленский избрался президентом и когда победила его парламентская партия, многие говорили о том, что он объединил страну электорально. Вот этот центр он аккумулировал, плюс забрал части флангов — условно националистическую, проевропейскую часть и левую пророссийскую часть юго-востока.
И конечно, значительная часть голосов, которые Зеленский получил, как раз формировалась этим электоратом с юго-востока.
Что мы видим за эти прошедшие 1,5 года? Вот эта тенденция к объединению фактически подошла к концу.
И местные выборы, которые прошли 25 октября, показали, что население в основном отдало предпочтение местным политическим проектам.
Это дало основание многим, в том числе украинским авторитетным экспертам, да и нашим, говорить о том, что победили местные региональные элиты и их политические проекты. Для власти — провал не только самих выборов, но вообще региональной политики и в какой-то степени коммуникаций с обществом в целом.
Но здесь очевидный был коммуникационный провал, накладывающийся, естественно, на пандемию коронавируса, на социальные проблемы, которые преследуют страну по-прежнему, социальную апатию общества, на то, что часть населения вообще была фактически превращена в категорию лишенцев.
Потому что примерно полмиллиона жителей подконтрольной Украине части Донбасса вообще не могла голосовать на этих выборах.
Понятно, что Офис президента напрямую решал. А это был электорат в основном как раз ОПЗЖ. То есть здесь не досчитались серьезного числа голосов. И я думаю, что там поняли, что в основном отнимают голоса как раз с левого фланга, то есть именно ОПЗЖ отнимает голоса "Слуги народа".
Это первый — электоральный — момент.
Второй момент — это то, что Зеленский очень долгое время обвинялся в политической апатичности, в неспособности решить проблему с олигархическими группами. Он зависел от них, фактически оставив власть в стране им.
Но там есть еще линия Запада и американцев. И в интересах американцев как раз ограничить влияние олигархических групп, прежде всего, Коломойского.
Видимо, принятые СНБ решения как-то связаны с попыткой уравновесить это все.
Ситуация очень рискованная для Зеленского, потому что борьба начинается с разными флангами политического поля. Притом что опора реально очень слабая у партии власти.
Имея таких противников, как Медведчук и Порошенко, имея нечетко выстроенные отношения с Западом... Ведь личной встречи не было с Байденом, насколько я знаю.
И сегодня власть находится в попытке показать себя субъектом политического действия. Но при этом в реальности она в стратегической перспективе довольно слаба. И конфликт с различными олигархическими группами в этом вопросе для нее может иметь серьезные риски и негативные последствия.
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