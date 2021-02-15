Армия Украины готовится к штурму Донбасса

Украинская армия стягивает войска к границам ДНР и ЛНР. Об этом рассказал начальник пресс-службы вооружённых сил непризнанной Донецкой республики Даниил Безсонов.

По его словам, есть данные разведки о том, что украинская сторона увеличивает количество личного состава, боеприпасов и топлива на линии фронта. Военные полагают, что нельзя исключать молниеносного захода на территорию республик.

Безсонов отмечает, что украинские войска могут использовать для прорыва открытые зоны на южном направлении, степные зоны, территорию между Горловкой и Ясиноватой. Целью их является взять Донецк в кольцо.

Впрочем и раньше поступали сведения, что войска украинской армии стягивали ресурсы к линии фронта, однако не начинали каких-то операций.

Поэтому политолог из Киева Михаил Погребинский считает, что усиление позиций на линии соприкосновения, скорее всего, "демонстрация бурной деятельности" и никакого реального наступления не будет.

Самое главное в данном случае — убедить противника в том, что что-то происходит. В Киеве прекрасно понимают, какие могут быть последствия такого решения. Так что, скорее всего, стороны ограничатся взаимными обстрелами и провокациями, которых и так там полно, подытожил Погребинский.

Пресс-служба министерства обороны Украины на запросы СМИ не отвечает. Напомним, о таком развитии событий и наступлении войск Украины на Донбасс ранее говорил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Мнение Стрелкова, впрочем, идёт вразрез с российскими экспертами. По его словам, украинская сторона сможет одержать победу за считанные часы, если ополчение не получит помощи от РФ.

А экс-руководитель Следственного управления службы безопасности Украины (СБУ) Василий Вовк высказал точку зрения, что Донецкая и Луганская области выйдут из состава Украины, если власти страны перестанут соблюдать режим прекращения огня в регионе.

Это может произойти за пару месяцев, пояснил он, и никакая Россия влиять на данный факт не будет. Если Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, другого развития событий там нет.

Стоит добавить, что спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сам озвучивал тот факт, что Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня, заключённый с ДНР и ЛНР.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пояснял, что Минские соглашения соблюдать невозможно. Так что вооружённый конфликт в Донбассе может закончиться воссозданием конфедеративного союза Новороссия, который был заморожен в 2015 году.

Стрелков по этому поводу заявил, что точку в конфликте может поставить победа одной из сторон. Никаких промежуточных решений там нет.

Либо Украина одержит эту победу, зачистит ЛНР и ДНР и объявится на границе Крыма

Либо РФ устроит Украине разгромное военное поражение, принудив к капитуляции и воссозданию проекта "Новороссия".

Но шансы на последнее время не очень высокие, поскольку на Украине в ходу внешнее управление и её действительно перенаправят на ДНР и ЛНР. Не факт, что Россия сможет отвоевать ЛНР и ДНР себе в случае полноценной войны. Но тот же Погребинский не видит к ней никаких предпосылок.

Напомним, в июне 2014 года самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики заявили о грядущем проекте создания конфедерации Новороссия. Однако этому не суждено было сбыться.

О реанимации проекта говорил и экс-руководитель ЛНР Валерий Болотов в 2016 году, но ситуация до сих пор кардинально не изменилась.