Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Автор Усам Оздемиров

Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя

Мир » Северная Америка

В преддверии инаугурации Джо Байдена Вашингтон превратили в неприступную крепость. Лицемерная "демократия" по-американски находится в осадном положении и вызывает отвращение даже у собственных граждан. В погоне за мировым лидерством и попытках раздавить не подчинившиеся их диктату государства США рискуют потерять собственную страну.

Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя

Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться. Эту мудрую фразу советского писателя Михаила Булгакова следовало бы как следует запомнить тем, кто вершит американскую политику в мире. Их желание силой насаждать "демократию" в других странах вернулось бумерангом в виде массовых протестов под лозунгами BLM в Сиэтле, Портленде, Миннеаполисе и десятках других городов, захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа и последовавших за этим репрессий.

Новой президентской команде придётся одновременно заниматься последствиями раскола общества внутри государства и высшей степени напряжения вовне его. Нельзя и дальше проецировать на мир имидж "сияющего града на холме" как ни в чём не бывало. Бездумное продолжение политики американского гегемонизма не только чревато опасными нагрузками на общество и экономику, но и рискует привести к мировому конфликту ядерных держав с непоправимыми последствиями.

Если в стане демократов еще остались аналитики и эксперты, способные мыслить рационально, без поклонения идолу американской исключительности, то им следует здраво соотнести цели и средства внешней политики США. Стоит ли с ещё большей силой размахивать санкционной дубиной или есть другие, более цивилизованные способы межгосударственного общения? У "глубинного государства", ядром которого являются финансовые магнаты, транснациональные компании и IT-гиганты, велик соблазн отвлечь внимание общества от внутренних проблем созданием образа врага из России и Китая. Но, как известно, невозможно обманывать всех и всегда. Настоящую угрозу для США как государства представляют не Россия, Китай или Иран, а "сильные мира сего", превратившие территорию Штатов в плацдарм для покорения остального мира. В этом смысле обычные американские граждане являются пешками в большой игре властителей мира, подобно гражданам любой другой "второразрядной" страны.

Блеск и нищета американцев

За два дня до инаугурации произошло символичное событие: возник пожар в палаточном лагере бездомных вблизи Капитолия, что заставило даже объявить о его эвакуации. Как бы ни старались нам представить США как самое процветающее в мире государство, проблемы бедности и социального неравенства в нём уже не скрыть. По сообщениям Forbes, состояние 600 американских миллиардеров в прошлом году выросло на $560 млрд и достигло $4 трлн. Самыми богатыми людьми в мире являются американцы: глава корпорации Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг. Проблема в запредельной поляризации доходов: 0,1 процента домохозяйств высшего слоя общества в США владеют такими же богатствами, что и 90% домохозяйств низших слоёв населения.

Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Алстон представил данные о том, что в США существует наибольший разрыв в доходах населения среди западных стран. Согласно отчёту, 40 млн американцев живут в бедности, а 18,5 миллиона испытывают крайнюю нищету. Малоимущие не имеют достаточно средств для найма жилья и медицинской страховки, что приводит к проблемам со здоровьем, большому количеству бездомных, повышению уровня самоубийств и другим социальным проблемам. В 2019 году индекс Джини, показывающий степень неравенства в обществе, достиг в США отметки 0,482, что выше международной "линии безопасности" с уровнем 0,4.

Вот где американским элитам следовало бы искать истоки проблем своей страны, а не в "зловредных действиях" России и Китая. Но ведь тактика поиска внешних врагов куда проще, к тому же приносит неплохие дивиденды "торговцам смертью" из военно-промышленного комплекса США.

Ничего личного, просто бизнес

Несмотря на сопротивление Дональда Трампа, конгрессу удалось продавить военный бюджет на 2021 год в фантастическом объёме — $740,5 млрд, что в 16 раз больше российских расходов на оборону. Американских "ястребов" не смущает, что государственный долг Соединенных Штатов практически сравнялся с объёмом национального ВВП и может его превысить. Однако недовольство Дональда Трампа было вызвано не цифрами, а отказом конгресса прищемить американские IT-компании, внеся определенные поправки в закон, за что, видимо, и поплатился блокировкой своих аккаунтов — по воле цифрового ГУЛАГа.

Как и положено, закон о военном бюджете (NDAA 2021) назвал Россию серьёзной угрозой безопасности Соединенных Штатов и предложил целый ряд мер для "сдерживания российской агрессии". Среди них можно назвать проведение многосторонних учений со странами Восточной Европы, возможное увеличение военного присутствия США в регионах Восточного Средиземноморья и Черного моря, военная помощь Украине в объёме $250 млн, из которых $75 млн на поставки летального оружия. Не забыли внести пункт и о расширении санкций против "Северного потока-2". Как говорится, ничего личного, просто бизнес!

Нужны компромиссы вместо ультиматумов

В США и в мире немало тех, кто понимает безрассудность проводимой Вашингтоном международной политики. Но их не слышно, так как им всячески затыкают рты. В прошлом году эксперты Фонда Карнеги Евгений Румер и Ричард Сокольский написали брошюру под красноречивым названием "Тридцать лет хождения по кругу: политика США в отношении России". Авторы высказывают вполне очевидную мысль о том, что вместо обострения отношений с риском военного столкновения следовало бы улучшать российско-американское сотрудничество в интересах борьбы с транснациональными угрозами, урегулирования региональных конфликтов, использования во благо мира киберпространства и космоса.

По мнению экспертов Фонда Карнеги, Вашингтон допускает ошибку, когда, с одной стороны, воспринимает Россию как несовершенное и недееспособное государство, объект для реформ и даже эксперимента, а с другой стороны, характеризует её как одну из крупнейших геополитических угроз для себя. Стратегия усиления влияния США в регионах, которые Россия определяет как критически важные для своей безопасности, утрачивает реалистичность, поскольку у Штатов нет насущной заинтересованности и ресурсов, необходимых для ослабления российского влияния на многие из её соседних государств. Есть неотложные задачи по ограничению вооружений, поддержке стратегической стабильности, снижению риска непреднамеренной эскалации военного конфликта между силами НАТО и России. Для защиты интересов США потребуются реализм, сдержанность и активный диалог с Россией, готовность на обмен и компромиссы, а не ультиматумы, считают эксперты.

Власти нашей страны раз за разом твердят о готовности к диалогу, но появилась усталость. Как заметил на днях глава МИД Сергей Лавров, ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на засове, мы считаем ниже собственного достоинства. Видимо, настало время для более наступательной позиции во внешней политике нашей страны. Как заявил недавно журналист и политолог Виталий Третьяков, России нужно открыто сказать всему миру и призвать всех присоединиться к пяти "НЕТ": в США нет демократии, нет лидерству Запада, нет американскому гегемонизму, нет объединённой Европе, так как нам выгодно иметь дело с отдельными странами, и нет американскому праву ни в одной точке земного шара, кроме как в границах Соединённых Штатов.

Америка то ли "быкует", то ли блефует. России и дружественным нам странам пора отказаться от оборонительной позиции и перестать играть по навязанным Западом правилам. Мир, где правят западные элиты, оказался загнанным в тупик. Вопрос в том, какую альтернативу мы можем ему предложить.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Ирина Гусакова
Темы гегемония джо байден дональд трамп сергей лавров соединенные штаты америки
Новости
Ксения Собчак уличила Анастасию Волочкову в обмане
Венеция запускает глобальную систему слежки за туристами
Миронов назвал "ковид-паспорта" дискриминацией
Кокорину дали сутки на ответ по переходу в "Фиорентину"
Инновационную систему ПВО начали разрабатывать в России
Археологи обнаружил руины тронного зала первого императора Китая
Друг Началовой рассказал о её тщетных попытках забеременеть
Как правильно выбрать зубную щётку?
"Бурановские бабушки" готовы спеть дуэтом с Little Big
Израиль обстрелял башни наблюдения в секторе Газа
Последние материалы
"Бурановские бабушки" готовы спеть дуэтом с Little Big
Израиль обстрелял башни наблюдения в секторе Газа
Как легко просыпаться по утрам?
Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя
Рената Литвинова закрутила роман с французским миллионером
На севере Канады обнаружен обломок древнего континента
В "Спартаке" подтвердили интерес "Фиорентины" к Кокорину
Ида Галич подтвердила развод с мужем
Привитые от COVID-19 россияне смогут выезжать за границу
Тираннозавры не могли видеть статичные предметы: миф опровергнут
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Новости Украины
Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни
Мир. Новости мира
Клинтон и Пелоси: штурмовать Капитолий Трампу приказал Путин
Усам Оздемиров Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя Усам Оздемиров Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко
Комментарии
Сергей Богачёв: в ближайшие два-три года активность Солнца будет расти
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
В Офисе Зеленского придумали, чем завлечь Илона Маска на Украину
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Евгений Бунимович: есть проблемы, о которых мы даже не думали год назад
У Путина нет дворца: Песков о новом расследовании ФБК
Кто должен заниматься восстановлением Переяславской рады?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников