Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя

В преддверии инаугурации Джо Байдена Вашингтон превратили в неприступную крепость. Лицемерная "демократия" по-американски находится в осадном положении и вызывает отвращение даже у собственных граждан. В погоне за мировым лидерством и попытках раздавить не подчинившиеся их диктату государства США рискуют потерять собственную страну.

Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться. Эту мудрую фразу советского писателя Михаила Булгакова следовало бы как следует запомнить тем, кто вершит американскую политику в мире. Их желание силой насаждать "демократию" в других странах вернулось бумерангом в виде массовых протестов под лозунгами BLM в Сиэтле, Портленде, Миннеаполисе и десятках других городов, захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа и последовавших за этим репрессий.

Новой президентской команде придётся одновременно заниматься последствиями раскола общества внутри государства и высшей степени напряжения вовне его. Нельзя и дальше проецировать на мир имидж "сияющего града на холме" как ни в чём не бывало. Бездумное продолжение политики американского гегемонизма не только чревато опасными нагрузками на общество и экономику, но и рискует привести к мировому конфликту ядерных держав с непоправимыми последствиями.

Если в стане демократов еще остались аналитики и эксперты, способные мыслить рационально, без поклонения идолу американской исключительности, то им следует здраво соотнести цели и средства внешней политики США. Стоит ли с ещё большей силой размахивать санкционной дубиной или есть другие, более цивилизованные способы межгосударственного общения? У "глубинного государства", ядром которого являются финансовые магнаты, транснациональные компании и IT-гиганты, велик соблазн отвлечь внимание общества от внутренних проблем созданием образа врага из России и Китая. Но, как известно, невозможно обманывать всех и всегда. Настоящую угрозу для США как государства представляют не Россия, Китай или Иран, а "сильные мира сего", превратившие территорию Штатов в плацдарм для покорения остального мира. В этом смысле обычные американские граждане являются пешками в большой игре властителей мира, подобно гражданам любой другой "второразрядной" страны.

Блеск и нищета американцев

За два дня до инаугурации произошло символичное событие: возник пожар в палаточном лагере бездомных вблизи Капитолия, что заставило даже объявить о его эвакуации. Как бы ни старались нам представить США как самое процветающее в мире государство, проблемы бедности и социального неравенства в нём уже не скрыть. По сообщениям Forbes, состояние 600 американских миллиардеров в прошлом году выросло на $560 млрд и достигло $4 трлн. Самыми богатыми людьми в мире являются американцы: глава корпорации Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг. Проблема в запредельной поляризации доходов: 0,1 процента домохозяйств высшего слоя общества в США владеют такими же богатствами, что и 90% домохозяйств низших слоёв населения.

Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Алстон представил данные о том, что в США существует наибольший разрыв в доходах населения среди западных стран. Согласно отчёту, 40 млн американцев живут в бедности, а 18,5 миллиона испытывают крайнюю нищету. Малоимущие не имеют достаточно средств для найма жилья и медицинской страховки, что приводит к проблемам со здоровьем, большому количеству бездомных, повышению уровня самоубийств и другим социальным проблемам. В 2019 году индекс Джини, показывающий степень неравенства в обществе, достиг в США отметки 0,482, что выше международной "линии безопасности" с уровнем 0,4.

Вот где американским элитам следовало бы искать истоки проблем своей страны, а не в "зловредных действиях" России и Китая. Но ведь тактика поиска внешних врагов куда проще, к тому же приносит неплохие дивиденды "торговцам смертью" из военно-промышленного комплекса США.

Ничего личного, просто бизнес

Несмотря на сопротивление Дональда Трампа, конгрессу удалось продавить военный бюджет на 2021 год в фантастическом объёме — $740,5 млрд, что в 16 раз больше российских расходов на оборону. Американских "ястребов" не смущает, что государственный долг Соединенных Штатов практически сравнялся с объёмом национального ВВП и может его превысить. Однако недовольство Дональда Трампа было вызвано не цифрами, а отказом конгресса прищемить американские IT-компании, внеся определенные поправки в закон, за что, видимо, и поплатился блокировкой своих аккаунтов — по воле цифрового ГУЛАГа.

Как и положено, закон о военном бюджете (NDAA 2021) назвал Россию серьёзной угрозой безопасности Соединенных Штатов и предложил целый ряд мер для "сдерживания российской агрессии". Среди них можно назвать проведение многосторонних учений со странами Восточной Европы, возможное увеличение военного присутствия США в регионах Восточного Средиземноморья и Черного моря, военная помощь Украине в объёме $250 млн, из которых $75 млн на поставки летального оружия. Не забыли внести пункт и о расширении санкций против "Северного потока-2". Как говорится, ничего личного, просто бизнес!

Нужны компромиссы вместо ультиматумов

В США и в мире немало тех, кто понимает безрассудность проводимой Вашингтоном международной политики. Но их не слышно, так как им всячески затыкают рты. В прошлом году эксперты Фонда Карнеги Евгений Румер и Ричард Сокольский написали брошюру под красноречивым названием "Тридцать лет хождения по кругу: политика США в отношении России". Авторы высказывают вполне очевидную мысль о том, что вместо обострения отношений с риском военного столкновения следовало бы улучшать российско-американское сотрудничество в интересах борьбы с транснациональными угрозами, урегулирования региональных конфликтов, использования во благо мира киберпространства и космоса.

По мнению экспертов Фонда Карнеги, Вашингтон допускает ошибку, когда, с одной стороны, воспринимает Россию как несовершенное и недееспособное государство, объект для реформ и даже эксперимента, а с другой стороны, характеризует её как одну из крупнейших геополитических угроз для себя. Стратегия усиления влияния США в регионах, которые Россия определяет как критически важные для своей безопасности, утрачивает реалистичность, поскольку у Штатов нет насущной заинтересованности и ресурсов, необходимых для ослабления российского влияния на многие из её соседних государств. Есть неотложные задачи по ограничению вооружений, поддержке стратегической стабильности, снижению риска непреднамеренной эскалации военного конфликта между силами НАТО и России. Для защиты интересов США потребуются реализм, сдержанность и активный диалог с Россией, готовность на обмен и компромиссы, а не ультиматумы, считают эксперты.

Власти нашей страны раз за разом твердят о готовности к диалогу, но появилась усталость. Как заметил на днях глава МИД Сергей Лавров, ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на засове, мы считаем ниже собственного достоинства. Видимо, настало время для более наступательной позиции во внешней политике нашей страны. Как заявил недавно журналист и политолог Виталий Третьяков, России нужно открыто сказать всему миру и призвать всех присоединиться к пяти "НЕТ": в США нет демократии, нет лидерству Запада, нет американскому гегемонизму, нет объединённой Европе, так как нам выгодно иметь дело с отдельными странами, и нет американскому праву ни в одной точке земного шара, кроме как в границах Соединённых Штатов.

Америка то ли "быкует", то ли блефует. России и дружественным нам странам пора отказаться от оборонительной позиции и перестать играть по навязанным Западом правилам. Мир, где правят западные элиты, оказался загнанным в тупик. Вопрос в том, какую альтернативу мы можем ему предложить.