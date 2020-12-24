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Автор Александр Шторм

Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

После конфликта в Нагорном Карабахе ситуация в регионе яснее не стала. Все говорит о том, что внешние силы могут спровоцировать Россию на войну с Азербайджаном.

Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО

Ожидать, что отношения стран останутся прежними, было бы бессмысленно. Баку недоволен российскими миротворцами.

К тому же сама война стала одной из самых "локально-сильных" во всем мире за последнее время, поэтому прогнозы оправдываются быстрее намеченных сроков.

Причиной для шовинистических высказываний стало нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. Миротворцы вмешались в ситуацию, когда азербайджанский спецназ попытался взять под контроль несколько армянских сел.

После этого вице-спикер азербайджанского Милли Меджлиса Адиль Алиев в соцсети разразился высказываниями про "исконные и древние азербайджанские земли, представленные под другим названием", "неоднозначное восприятие российских миротворцев" азербайджанским обществом.

Разумеется, в его подаче армия Азербайджана на сегодняшний день является самой сильной армией в мире. Отметим, что его брат генерал-полковник Магеррам Алиев занимает должности помощника президента Азербайджана и заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента. Но действующему президенты эти Алиевы не родственники.

Так что очевидно, что Баку раньше или позже постарается забрать всю территорию Нагорного Карабаха.

Но на этом его возросшие аппетиты могут не ограничиться, пишут авторы телеграм-канала "Военно-политическая аналитика".

Все высказывания Азербайджана стали возможны потому, что его открыто поддержала Турция.

Собственно, ничего удивительного в этом нет: Анкара и Баку сделали свои выводы из трагических инцидентов с бомбардировщиком Су-24 и вертолетом Ми-24, Такие вещи в мусульманском мире однозначно трактуются как слабость.

Еще греки по этому поводу делали свои выводы: "…Если турок говорит о мире, значит, будет война…".

Весь вопрос, на самом деле, в сроках, и в дате наступления — до вывода российских миротворцев или после. Они пробудут в регионе пять лет, но никто не мешает их попросить уйти оттуда гораздо раньше.

По большому счету, если Россия не намерена напрямую воевать с азербайджанцами, имеет смысл выводить оттуда своих солдат хотя бы из-за дороговизны их содержания там. Но если бросить Ереван наедине с Баку в Нагорном Карабахе, ничего хорошего из этого не выйдет.

Тактика Турции будет повторять ее же действия в Идлибе. Боевики совершенно незатейливо буду постоянно атаковать при помощи ударных БПЛА, ракетной и ствольной артиллерии. Сама Анкара при этом будет оставаться "другом и партнером" для Москвы.

Как говорят эксперты, пресечь это возможно только жёсткими ответными ракетными и авиаударами по атакующим. Тут нужно учитывать, что нападения будут происходить с азербайджанской территории, которая опирается на члена НАТО.

Это не Сирия, где Россия находится и действуем с согласия официальных властей. Баку в любой момент сможет обвинить Москву в агрессии.

В этом контексте дурацкое заявление Алиева звучит уже иначе.

Если Баку откровенно ставит на мощь Североатлантического альянса, это уже совсем другой расклад. И провоцировать Россию можно до тех пор, пока Азербайджан не запросит военной помощи у НАТО с подачи все того же Эрдогана. Явление Альянса на Каспий и Южный Кавказ России совершенно не нужно.

Еще один вариант может состояться, если Эрдоган таким образом строит свой собственный пантюркистский проект, Азербайджан будет ускоренно интегрирован Турцией в рамках армии Великого Турана.

Тоже ничего хорошего, но ресурсов противостоять такому развитию событий у России достаточно, подытожили аналитики.

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Темы миротворцы адиль алиев ильхам алиев нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
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