Без разницы: России все равно, кто станет президентом США

Большинству россиян все равно, кто победит на выборах президента США. Четыре года назад ситуация была иной, тогда интерес к американским выборам был куда выше.

Сегодня и четыре года назад

Согласно данным опроса*, проведенного Левада-центром**, в сентябре этого года внимательно следили за избирательной кампанией в Соединенных Штатах 11 процентов участников опроса. Это на четыре процента меньше, чем было в октябре 2016 года.

Более половины участников нынешнего опроса заявили что слышали о выборах в США (51 процент). Четыре года назад таковых было 76 процентов.

Но куда больше тех, кто вообще не знает о том, что в США через две недели пройдут президентские выборы. Об этом заявили 36 процентов участников опроса-2020. А в октябре 2016 года неосведомленных соотечественников было куда меньше — девять процентов.

Еще один характерный показатель: 65 процентов опрошенных заявили, что для нашей страны нет большой разницы, кто победит на выборах — Дональд Трамп или Джозеф Байден. Только 16 процентов заявили о симпатиях Трампу и девять процентов — Байдену.

В октябре 2016 года 38 процентов россиян заявили, что для нашей страны желательна победа Дональда Трампа. И девять процентов сказали о том, что было бы лучше, если бы победу одержала Хиллари Клинтон.

Изменение отношения

В общем, ничего особо удивительного в нынешних настроениях россиян нет. В принципе, нет ничего странного в интересе к президентским выборам в ведущей мировой державе. И четыре года назад этот интерес был обусловлен еще и тем, что риторика Дональда Трампа по отношению к России была куда как более благожелательной, нежели Хиллари Клинтон.

Но в резком падении интереса к теме американских выборов в России нет ничего удивительного. По большому счету, в самом деле, какая разница, кто их выиграет — нынешний президент или его соперник? В отличие от Байдена, Трамп России различными карами по разным поводам не грозит. Но политику его администрации особо доброжелательной к нашей стране назвать сложно.

Так что, по большому счету, ничего неожиданного в результатах нынешнего опроса нет. Четыре года назад еще могли быть какие-то иллюзии. Сейчас их практически не осталось.

*Опрос был проведен 25-30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ

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