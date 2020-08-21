Власти Эстонии признали сегрегацию русских. Что дальше?

В Эстонии обсуждают демарш Светланы Григорьевой, которая на высоком уровне осмелилась упрекнуть власти в дискриминации русских. Эксперт Николай Межевич рассказал, почему премьер Юри Ратас ее поддержал.

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Хореограф Светлана Григорьева, выступая на приеме в День восстановления независимости Эстонии, заявила, что всегда мечтала стать президентом своей страны, но это для нее неосуществимая мечта.

"Когда я, ребенок республики, смотрю на сегодняшнюю Эстонию, у меня возникает ощущение, что большие мечты доступны лишь определенной части живущих в этой стране людей", — сказала 32-х летняя женщина.

Обращаясь к главе МВД страны Марту Хельме (EKRE), она заявила, что ему не о чём беспокоится, потому что девушка, особенно, если её зовут Маша, Вера или Света, не может и мечтать сделать серьезную карьеру в Эстонии.

"Март Хельме, у вас нет никаких причин для беспокойства, Эстония очень далека от государства, в котором, воспитанная простыми рабочими и работающая продавцом, девушка может стать премьер-министром, а тем более президентом. Особенно если ее зовут Маша, Вера или Света", — сказала Григорьева.

Напомним, что Хельме ранее возмутился тем, что премьер-министром Финляндии стала Санна Марин, в юности работавшая кассиршей в универмаге.

"Настоящую проблему для Эстонии представляют 300 тыс. людей, живущих в относительной бедности (неграждане — Ред). Настоящей проблемой Эстонии, по-прежнему, является недостаточная интеграция и вытекающая из этого сегрегация по языковому признаку", — добавила Светлана Григорьева.

Ратас признал неравенство русских и эстонцев

Женщине из русско-эстонской семьи заочно ответил премьер Юри Ратас (Центристская партия).

"Я считаю, что постановка вопроса очень правильная. Возможно, мы не всегда хотели слушать, могут ли люди с русским и эстонским родным языком, являясь гражданами Эстонии, действовать совершенно как равные. Я в этом смысле считаю, что нет разницы, какой у гражданина Эстонии родной язык, откуда он, мужчина он или женщина", — заявил он в интервью Postimees.

Русских в Эстонии лишают идентичности

Как сказал "Правде.Ру" президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, в эстонском обществе дискуссия на тему интеграции продолжается все 30 лет независимости. На первом этапе была популярна мысль о том, что "мы должны поддержать русских, точнее, русскоязычных в их стремлении интегрироваться".

Затем, по словам эксперта, победила другая точка зрения, жесткая — "кто не с нами, тот против нас, кто не хочет разговаривать на эстонском, тот не будет представлен в гражданском и политическом обществе Эстонии".

На третьем этапе началась медленная последовательная дискриминация, сегрегация русскоязычного населения, сказал Николай Межевич.

"Сначала у вас отнимают высшее учебное заведение, не дают возможности учиться на русском языке, потом закрываются школы, потом лезут в язык обучения в детском саду, потом закрывают русскую прессу на эстонском языке. И конечно, гражданство решили русским не давать, вернее давали только тем, кто может сдать язык, готов присягнуть на верность, и при этом ещё выполнить 33 требования", — пояснил эксперт.

А ведь гражданство — это право по рождению, заметил он.

Русские — это ресурс теряющей население страны

Но через 30 лет страсти "немного успокоились", и стало понятно, что в небольшой стране каждый человек ценен, каждый человек — это ресурс. И тут начались "мучительные поиски" пути подключения нетитульного населения к политической системе и гражданскому обществу Эстонии, продолжил Николай Межевич.

По его словам, выступление Григорьевой на летнем президентском приеме — это попытка смелого человека обозначить эти проблемы. Важна и реакция Ратаса, который понимает проблемы разъединенного общества, и, кстати, хорошо говорит по-русски, "несмотря на относительную молодость", сказал эксперт.

Для России — никаких перемен в Эстонии

Проблема есть, она обозначена и идет дискуссия, но генеральная линия Эстонии остается прежней — железной и твердой, "как лом для уборки льда в крупном городе".

"Эстония — по-прежнему зачинатель всех антироссийских и антибелорусских проектов на этой планете. Корабль может отклониться под влиянием волны, а затем опытный капитан поведет корабль прежним курсом", — сделал вывод Николай Межевич.

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