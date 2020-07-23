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Автор Любовь Степушова

Николай Межевич рассказал, как отстали от ЕС страны Прибалтики

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Лидеры стран Прибалтики могут быть довольны выделенным из бюджета ЕС на 2020-27 годы фондам, но жителям Латвии, Литвы и Эстонии радоваться нечему, считает Николай Межевич.

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"Дела пошли лучше ожидаемого"

В Брюсселе во вторник страны ЕС утвердили бюджет на семь лет с 2021 по 2027 год. Как заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, "дела пошли лучше ожидаемого", Эстония получит из бюджета ЕС к 2027 году 6,8 млрд евро.

Доволен и президент Литвы Гитанас Науседа (он возглавлял делегацию в Брюсселе). По сравнению с прошлым периодом республике удалось получить из фондов ЕС на 1,7 миллиарда евро больше — 14,5 миллиарда евро. И премьер Латвии Кариньш Кришьянис не скрывает удовлетворения — страна получит 10 млрд евро.

"Получили несколько больше, чем раньше"

Как сказал "Правде.Ру", профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета(СПбГУ), руководитель магистерской программы "Исследования Балтийских и Северных стран" в СПбГУ, Николай Межевич, эти три политика, даже сфотографировались в Брюсселе втроем, улыбаясь на камеру. Они получили деньги и, действительно, "получили несколько больше, чем раньше".

"Локомотив" на заметил "отставшие вагоны"

Но есть нюанс, продолжил эксперт: общий фонд дотаций и субвенций Европейского союза увеличился в связи с необходимостью ликвидации последствий вирусной эпидемии "на гораздо больший процент, чем добавились дотации Эстонии, Латвии, Литве".

"Европейский локомотив прибавил скорости гораздо больше, чем три вагона под названием "Эстония, Латвия, Литва", — сказал Николай Межевич.

Второй момент: часть этих денег будет возвратная — то есть, это не субсидии, а кредиты.

И, в третьих, неэффективное народное хозяйство, а оно и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве все больше сосредотачивается на сервисе и услугах, эти деньги в стратегическом плане не спасут. При этом, когда придет пора подведения финансовых итогов бюджетной семилетки на 2020-2027 год, на этих политических постах уже не будет ни нынешних президентов этих стран, ни премьер-министров.

"Все, что мы сейчас слышим, это искренняя радость людей, которые на период своих полномочий действительно получили определенные гарантии финансовой стабильности. Но их полномочия закончатся, а структурные диспропорции, которые этими деньгами они решать не будут — останутся. Так что их улыбки искренние, но для жителей стран большого основания для радости нет", — сказал Николай Межевич.

Семилетний план ЕС был согласован на минувшем саммите в Брюсселе во вторник. Главные разногласия были по Фонду восстановления (спасения) после пандемии, который составил 750 миллиардов евро. Эти деньги Европейская комиссия будет занимать на финансовых рынках от имени ЕС, и они будут распределяться в форме субсидий (390 миллиардов евро) и кредитов (360 миллиардов евро).

Главная интрига была, сколько денег из этого фонда будет распределено за счет кредитов, а сколько — за счет субсидий. Страны доноры ЕС — Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция выиграли борьбу, снизив долю субсидий с 500 до 390 млрд.

Общий объем утвержденного бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики Евросоюза составили 1,824 трлн евро, что почти вдвое больше, чем за прошлый отчетный период.

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Темы прибалтика николай межевич бюджет евросоюза
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