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Автор Любовь Степушова

Киргизы-иностранцы останутся соотечественниками

Мир

Зачем в Киргизии законодательно принят статус "соотечественника с иностранным гражданством"? Кто может его получить? Распространяется ли он на членов семей выходцев из Киргизии? Что он дает? Почему такой статус не может быть присвоен гражданам приграничных с Киргизией государств? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил председатель Координационного совета киргизской диаспоры в городе Москве, эксперт Комиссии при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель Наблюдательного совета Фонда культурного развития народов "Кочевник" Раимкул Аттакуров.

— Раимкул, что еще, кроме свободного въезда в республику, может дать статус соотечественника с иностранным гражданством?

— Граждане, которые выехали за пределы Кыргызстана и потеряли гражданство, до появления этого закона не имели права голосовать, приобретать недвижимость, передавать и получать наследство в Кыргызстане. Были многие другие сложные моменты.

Теперь все эти препоны ликвидированы. Я думаю, что всеми возможностями и правами граждане России или любой другой страны родом из Кыргызстана, которыми они обладают в стране, гражданами которой являются, приобретая жилье, бизнес, акции, что угодно, теперь будут обладать и на родине.

Есть только некоторые ограничения в особо-ответственных моментах, касающиеся политической деятельности. Соотечественники с иностранным гражданством не имеют права занимать высокие государственные должности: президент, премьер-министр, депутат и некоторые специальности оборонного характера. Конечно, большинству это совершенно не важно.

— В Кыргызстане можно иметь двойное гражданство?

— Да, у нас в конституции отмечено, что гражданин Кыргызстана, получая гражданство другой страны, не обязан отказываться от киргизского гражданства. С нашей стороны двойное гражданство позволяется, но не всегда это возможно в той стране, гражданство которой человек получает. Должно быть соглашение между двумя странами об этом.

— С Россией есть такое соглашение?

— К сожалению, у России и Кыргызстана на сегодняшний день соглашения о двойном гражданстве нет. Но я думаю, что этот указ, который мы обсуждаем, один из первых шагов к достижению этой цели. Этот вопрос обсуждается уже на протяжении пятнадцати лет.

— Кыргызстанец, который получил российское гражданство, состоит в браке с гражданкой России, имеет здесь детей, в общем уже полностью укоренился, может получить статус соотечественника с иностранным гражданством. Относится ли это к каким-то членам его семьи?

— Да, при желании дети и супруга такого человека могут стать соотечественниками с иностранным гражданством. Всем членам семьи может быть присвоен такой статус.

— А почему вообще возникла необходимость принятия закона по введению такого статуса? Из Киргизии уехало много людей? Республика теряет население?

— У нас шесть с лишним миллионов населения. В геополитическом масштабе это — немного. Выехало за последнее время около миллиона. Это — меньше сравнению с некоторыми другими странами. Но большинство — это молодые люди, которые могли бы оставаться там, могли бы приносить пользу своей стране.

Однако, через какое-то время многие из них хотели бы вернуться в свою страну, сохранить тесную связь с ней или сделать что-то полезное для своей страны. Но в старом законодательстве были препоны для этого.

Раньше этим людям было сложно вернуться, они не могли вложить деньги в бизнес, купить недвижимость, принять участие в экономическом, социальном и политическом развитии страны. Этот закон — очень позитивный именно потому, что он разрешает все эти вопросы в позитивном направлении.

— В этом законе сказано, что статус соотечественника с иностранным гражданством не может быть присвоен гражданам приграничных с Киргизией государств. Почему?

— Да, гражданам стран, которые с нами граничат, такой статус не может быть присвоен в связи с некоторыми сложностями.

Пограничные грядки: морковка — в Киргизии, капуста — за рубежом

В силу обстоятельств определенная протяженность государственных границ еще не прошла процедуру демаркации и делимитизации, не определены и не подписаны определенные документы для установки столбов границ и нанесения на карту.

С Узбекистаном у нас такие вопросы, с Таджикистаном. Там нет определенной выверенной, вычерченной и выделенной, то есть — четко установленной границы. На таких территориях проживают представители и нашей страны, и соседней.

Есть даже некоторые места, где граница проходит посреди огорода. Представляете, да? Огород — территория одной страны, а дом — на территории другой страны. Поэтому возникают проблемы.

После разрешения всех этих вопросов, я думаю, что все эти вопросы будут урегулированы. Основная задача для приграничных территорий заключается в том, чтобы ускорить процесс делимитизации, демаркации точно определения границ, подписания соответствующих документов и надлежащего обустройства границ.

Все это нужно, чтобы не было спорных вопросов на этих приграничных территориях. Когда все это будет сделано, люди точно будут знать, в какой республике они проживают и гражданами какой страны являются. Тогда тем, кто подпадает под действие данного закона, я думаю, тоже может быть присвоен статус соотечественника с иностранным гражданством.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы россия узбекистан кыргызстан гражданство таджикистан соотечественники раимкул аттакуров
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