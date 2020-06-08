Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Привет из Лондона: Германию обвинили в "масштабном предательстве"

Мир

К давлению на Германию по поводу "Северного потока-2" присоединилась Великобритания. Точнее сказать, британские политики. Депутат парламента Дэниел Кавчински заявил, что сотрудничающая с Россией по проекту строительства газопровода Германия предала Европу.

Так говорил депутат

Он утверждает, что обсуждал вопрос ограничительных мер в отношении российского проекта с премьером Борисом Джонсоном и призывал правительство к действиям. Однако министры в ответ заявили, что санкции в одностороннем порядке невозможны в переходном периоде, и Британия должна следовать санкционному режиму Брюсселя.

"Таким образом, сейчас как никогда важно, чтобы премьер-министр не растягивал его. Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы "Северный поток-2" никогда не достроили", — заявил Кавчински (на фото) Daily Express.

"Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России", — подчеркнул он.

В полемику с британским депутатом вступил депутат германского бундестага Антон Фризен (партия "Альтернатива для Германии"). По его словам, критика проекта газопровода поступает в основном от тех, кто лоббирует интересы не Европы, а США.

«"Северный поток-2" — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды. Многие, кто выступают против "Северного потока — 2", фактически лоббируют интересы США, а не Европы», — цитирует депутата РИА "Новости".

И что из этого следует?

Возникает вопрос — насколько серьезно следует относиться к заявлениям британского депутата-консерватора? Является ли это отражением политической линии Лондона в отношении Германии и проекта "Северный поток-2"?

Едва ли. Собственно, Кавчински и сам сказал, что министры его инициативы восприняли без особого энтузиазма. Просто "Северный поток-2" не входит в список приоритетных тем, которые интересуют Великобританию.

Ну и стоит заметить, что сам Дэниел Кавчински не относится к числу тех политических деятелей, чьи убеждения тверды и неизменны. Например, в 2015 году он требовал подсчет ущерба от антироссийских санкций.

"Прекратить диалог, не говоря уже о торговле, с такой крупной и влиятельной страной, как Россия, просто непрактично в современном мире, требующем глобального сотрудничества", — подчеркивал тогда Кавчински.

По его словам, он направил письменный запрос в палату общин, требуя подсчитать убытки из-за антироссийских санкций.

"Наши санкции против России, конечно, объяснимы, но нам они обходятся слишком дорого. В это трудное для финансовых рынков время, на фоне нестабильности в еврозоне мы должны задаться вопросом, как долго мы можем позволять себе блокировать торговлю британских компаний с Россией", — писал пять лет назад британский консерватор.

Как видим, за прошедшее время взгляды Дэниела Кавчински существенно трансформировались. Теперь он посвятил себя борьбе с Россией. Но сложно сказать, насколько он будет последователен в этой борьбе.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы бундестаг северный поток-2 британский парламент
Новости Все >
Эксперт: оценить неуязвимость системы электронного голосования нельзя
Манукян подарил Бузовой кроссовки на юбилей отношений
Путин подписал закон о создании базы с данными россиян
В Родительском комитете оценили инициативу о пересдаче ЕГЭ
Эксперт: Россия не допустит таких протестов, как в США
Миро: Нинидзе и Виторган разорвут отношения после карантина
Боец ММА Дацик получил год колонии
Российские банки ждут неприятности из-за климата
Подмосковные салоны красоты увеличили выручку в 35 раз
Эксперт: у российской экономики большой запас прочности
Последние материалы
Эксперт: оценить неуязвимость системы электронного голосования нельзя
Манукян подарил Бузовой кроссовки на юбилей отношений
Путин подписал закон о создании базы с данными россиян
В Родительском комитете оценили инициативу о пересдаче ЕГЭ
Эксперт: Россия не допустит таких протестов, как в США
Самый богатый футболист - не Роналду
Миро: Нинидзе и Виторган разорвут отношения после карантина
Боец ММА Дацик получил год колонии
Российские банки ждут неприятности из-за климата
Подмосковные салоны красоты увеличили выручку в 35 раз
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Боль в горле у ребенка: когда стоит беспокоиться
Врачи перечислили продукты от запоров
Что делать, если попа треснула
Россияне смогут проголосовать за поправки в Конституцию в аэропортах
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Использование Windows 7 может привести к неисправности компьютера
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян
Сбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Интересы Российского мира были принесены в жертву олигархам
"Яблоко" против — но оставляет России варианты
Использование Windows 7 может привести к неисправности компьютера
В поисках "русских Илонов Масков"
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
В поисках "русских Илонов Масков"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ