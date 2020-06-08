Привет из Лондона: Германию обвинили в "масштабном предательстве"

К давлению на Германию по поводу "Северного потока-2" присоединилась Великобритания. Точнее сказать, британские политики. Депутат парламента Дэниел Кавчински заявил, что сотрудничающая с Россией по проекту строительства газопровода Германия предала Европу.

Так говорил депутат

Он утверждает, что обсуждал вопрос ограничительных мер в отношении российского проекта с премьером Борисом Джонсоном и призывал правительство к действиям. Однако министры в ответ заявили, что санкции в одностороннем порядке невозможны в переходном периоде, и Британия должна следовать санкционному режиму Брюсселя.

"Таким образом, сейчас как никогда важно, чтобы премьер-министр не растягивал его. Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы "Северный поток-2" никогда не достроили", — заявил Кавчински (на фото) Daily Express.

"Трудно переоценить масштаб предательства, которое представляет этот газопровод. Германия — член НАТО, приверженный (на бумаге) защите континента от возможного вмешательства и влияния России", — подчеркнул он.

В полемику с британским депутатом вступил депутат германского бундестага Антон Фризен (партия "Альтернатива для Германии"). По его словам, критика проекта газопровода поступает в основном от тех, кто лоббирует интересы не Европы, а США.

«"Северный поток-2" — шаг к энергобезопасности Европы. Россия — добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды. Многие, кто выступают против "Северного потока — 2", фактически лоббируют интересы США, а не Европы», — цитирует депутата РИА "Новости".

И что из этого следует?

Возникает вопрос — насколько серьезно следует относиться к заявлениям британского депутата-консерватора? Является ли это отражением политической линии Лондона в отношении Германии и проекта "Северный поток-2"?

Едва ли. Собственно, Кавчински и сам сказал, что министры его инициативы восприняли без особого энтузиазма. Просто "Северный поток-2" не входит в список приоритетных тем, которые интересуют Великобританию.

Ну и стоит заметить, что сам Дэниел Кавчински не относится к числу тех политических деятелей, чьи убеждения тверды и неизменны. Например, в 2015 году он требовал подсчет ущерба от антироссийских санкций.

"Прекратить диалог, не говоря уже о торговле, с такой крупной и влиятельной страной, как Россия, просто непрактично в современном мире, требующем глобального сотрудничества", — подчеркивал тогда Кавчински.

По его словам, он направил письменный запрос в палату общин, требуя подсчитать убытки из-за антироссийских санкций.

"Наши санкции против России, конечно, объяснимы, но нам они обходятся слишком дорого. В это трудное для финансовых рынков время, на фоне нестабильности в еврозоне мы должны задаться вопросом, как долго мы можем позволять себе блокировать торговлю британских компаний с Россией", — писал пять лет назад британский консерватор.

Как видим, за прошедшее время взгляды Дэниела Кавчински существенно трансформировались. Теперь он посвятил себя борьбе с Россией. Но сложно сказать, насколько он будет последователен в этой борьбе.