Америка, Китай, Россия – мы живем в разном историческом времени

Президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин рассказал главному редактору Инне Новиковой о новой глобальности мира, в которой старые институты просто не работают.

Россия и Америка - почему нам вместе тесно?

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— Я в свое время разговаривала с польским политологом Конрадом Рэнкасом. Он говорил: у нас на выборы идут пронемецкая и проамериканская партии. А пропольская? А такой нет. Такое впечатление, что эти маленькие страны соревнуются в желании угодить Америке, гавкнув на Россию. И думают, что укусят и что-то получат.

— Правильное впечатление.

— Мы до 1999 года думали, что будем с Америкой дружить, как французик из Бордо, надсаживая грудь. У Польши с XVI-XVII веков нелюбовь к России. А Прибалтика? Разговоры про советскую оккупацию, когда на самом деле понастроили огромное количество заводов, пароходов для них.

— Нет больше центров силы, как это было когда-то, которые смогут сказать "мы делаем вот это, и вы подстройтесь". Глобальная политика пала. И даже Трамп — такой прямо карикатурный пример того, что ее больше нет. Идет регионализация, и это ставит под сомнение глобальные структуры. В частности, уже много-много лет я жестко критикую ООН. По мне, это совершенно бездарная организация, давно исчерпавшая свои первоначальные возможности.

Ее создали после Второй мировой войны, чтобы разрулить уже несуществующие проблемы. Под классическую холодную войну. И сегодня это бессмысленная организация, неспособная решить ни одну политическую, военную проблему.

Она вроде бы решает проблемы гуманитарные — чистые водоемы, образование — но даже эту пандемию они по сути проигнорировали. Но эта организация является основой сегодняшнего миропорядка.

— Другой просто нет.

— Другой нет, а это не работает. Семерка, двадцатка, ООН, НАТО, прочие союзы пришли из мира, которого сейчас нет. А мы втянули всё это в этот мир.

— Генералы живут прошлой войной, а политики — прошлой жизнью.

— Да. Они не работают, никто не создает ничего нового, потому что говорят "есть же ООН" и так далее. Большие страны ведут себя как потерявшиеся в океане огромные атомные ледоколы. И политики у нас все из прошлого периода, советско-американского. Элита вся старая, даже пандемия ее не сменила, и не только в нашей стране — нигде. И мы всю дорогу входим в диссонанс с этим миром, не успеваем за ним — это главная опасность.

Свое время у каждой цивилизации

— Я думаю, что не только сейчас, но и сто лет назад такое было. Были очень стабильные короткие периоды истории — СССР времен застоя, например. Но в основном всегда человеческая история не стабильна, ей угрожают неизвестные опасности, ее могут ожидать совершенно неизвестные неожиданные процессы. И это было всегда, и как-то человечество в этом всегда существовало.

— Да. Но тогда мы не пытались управлять этим миром.

— Как это не пытались?

— Дело в том, что мы не понимали глобальности мира. У каждой цивилизации он был свой, многих его частей для нас не существовало. Думали: война начнется, ну и начнется, люди погибнут, будет эпидемия — значит, так Бог послал. Сейчас мы пытаемся относиться рационально, брать ситуацию под контроль.

Но надо придумать либо новый инструментарий для этого, либо действительно вернуться в период, когда "гори все огнем, пусть все развивается как развивалось".

— Здесь комментарий слушателя, что еще Елена Блаватская говорила, что мир кардинально поменяется к 2023 году. Наверное, каждое поколение считает, что оно живет в особенные времена. А времена всегда одинаковые, одинаково особые.

— Вот мой отец, профессор МГУ, историк, повторял про Китай и Европу: китайцы говорят "Не дай бог родиться в эпоху перемен", а мы считаем "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые". И вот мы по-разному относимся к динамике современного мира. Что такое для Китая полвека? Он может их выжидать тактически.

Америка — молодая страна, такой подросток, который даже не понимает масштабов своей силы, хотя мускулы у него уже ого-го. Очень динамичная, креативная страна. Бурлит, даже когда всё спокойно, хочет что-то делать. Ей еще долго оставаться такой, пока она не станет старой и спокойной.

У нас еще разное историческое время — у Америки, у Китая, у Европы, у России. Мы по-разному относимся к тому, что происходит в жизни одного поколения. Поэтому у нас опять эти линеечки все не сходятся, все наши алгоритмы, все наши понимания — ничего не сходится. Мы друг друга не понимаем. А мир становится глобальнее, мы всё больше и больше друг с другом общаемся, мы всё меньше друг друга понимаем.

Я был женат какое-то время на американке, настоящей американке, женщине, никогда не бывавшей в Советском Союзе, в России, не говорящей ни слова по-русски. И вот у нее тоже случился такой парадокс: я оказался русский муж. И вот она, пожив со мной, говорила: "У вас, у русских, есть интересная особенность — вы люди крайностей.

Вот американцы — люди, старающиеся жить маленькими радостями. Они делают себе пикник, барбекю во дворе, праздничек маленький, праздник улицы, какие-то такие вещи.

Приходишь к американскому мужику уже такому солидному, у него там где-то в комнате на первом этаже дома стоит на камине кубок, который он выиграл в 5 классе средней школы, и он гордится этим, всем рассказывает, это все обсуждают. А у вас в России, если у вас беда, то вы начинаете эту беду отмечать за неделю до этого. Если у вас праздник, то весь район за неделю начинает трясти." Американский район имеется в виду, где живут русские. "У вас такая широкая душа".

Но как бы там ни было, надо понимать, что всем нелегко. И ни Россия, ни Америка, ни Китай — никто белым и пушистым не является. У всех свои интересы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев