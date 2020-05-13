Трамп заменит санкции против Китая на войну на Ближнем Востоке

Дональд Трамп не будет вводить санкции против Китая, к чему его подталкивает "глубинное государство", он проведет войну на Большом Ближнем Востоке, считает китаист Андрей Девятов.

Война между США и Китаем началась!

Трампу дадут зеленый свет на санкции против Китая

Сенатор Линдси Грэм сообщил на своем сайте, что группа его коллег от Республиканской партии вынесла на рассмотрение сената законопроект, предусматривающий санкции против Китая. Ограничительные меры против КНР могут быть введены президентом Дональдом Трампом, если Пекин:

не представит отчет по коронавирусу органам, ведущим расследование от США, стран-союзников или организаций, аффилированных с ООН, например Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ);

не закроет все рынки, где продаются дикие животные, которые могут представлять угрозу заражения для людей;

не освободит гонконгских активистов, которые были арестованы после начала распространения коронавируса.

"Я уверен, Китай никогда не будет сотрудничать в рамках серьезного расследования до тех пор, пока его не принудят", — заявил сенатор. С его слов, санкции могут включать замораживание активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым организациям на выдачу кредитов китайским предприятиям и так далее.

"И есть хочется, и худеть хочется"

Заметим, что остальной мир получил, возможно, такую же несвоевременную и неполную информацию по коронавирусу из Китая, но только в США смертность в абсолютных цифрах ужасает. Поэтому в предложении республиканцев просматривается желание возложить ответственность на Пекин за многочисленные жертвы своей администрации, в разы превосходящие китайские.

Виден также геополитический страх, что Китай выйдет сильнее из пандемии, справившись с эпидемией у себя, чего США не смогли сделать. Это решение опять же льет воду на популярный в Америке тезис о том, что США "уходят от мирового лидерства", а Китай "рад заполнит этот пробел".

В Вашингтоне не находят иного выхода как информационное и санкционное давление на Китай. Однако оно исключает исполнение второго пожелания американцев - предотвращения новой пандемии, потому что Китай (или любая другая страна) не будет сообщать о потенциальной вспышке в будущем из-за страха быть наказанным санкциями США, которые доминируют в мире финансово и технологически.

Кроме того, известно, что Китай играет важную роль в глобальной цепочке поставок медицинских препаратов, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые пользуются высоким спросом во многих странах. Санкции прервут этот поток в США, а также научные обмены по пандемии. Поэтому вряд ли дело дойдет до практического применения санкций.

Трамп заменит санкции на войну

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов, 15 января "красный" Китай и Трамп — представитель "черного" интернационала - подписали соглашение о конструктивном сотрудничестве в первой фазе.

"Это соглашение (торговое — Прим. ред.) можно сравнить с пактом Молотова-Риббентропа перед Второй мировой войной 1939 года. Что было потом? Потом англосаксы — "синие" — вмешались и развернули "черного" Гитлера против "красных". Вторая мировой война шла между "черными" и "красными" к выгоде "синих", которые победили, - уточнил эксперт.

По его словам, торговое соглашение Трампа-Си Цзиньпина — это соглашение против либерализма, против "синих". "Синие" интригуют и заворачивают Трампа против "красных" для того, чтобы опять сделать разводку в свою пользу, но Трамп упирается".

"Синие" — это "глубинное государство", которое находится и в Москве тоже", — пояснил Андрей Девятов. "Трампа прессуют, но у Трампа есть козырная карта, чтобы сломать всю схему либеральных властей. Каким образом? Перевести войну гибридного типа в военную оружейную фазу. И тогда форс-мажор — обстоятельства непреодолимой силы — сломают все задумки войн торговых, кибер и коронавирусных. Впереди война оружия на Большом Ближнем Востоке. Об этом сказал рупор планировщика, тяжеловес Киссинджер в 2012 году газете New York Post ", — сделал вывод Николай Девятов.

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