НАСА превращается в космический плацдарм НАТО

Администрация президента Трампа подготовила проект по разработке месторождений полезных ископаемых на Луне. Проект финансируемого США международного соглашения под названием Artemis Accords официально еще не передан американским союзникам, среди которых России места не нашлось. Известно о замысле НАСА создать там некие "зоны безопасности", которые будут окружать будущие лунные базы "для предотвращения урона или помех со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости".

Как сообщает Reuters со ссылкой на людей, ознакомленных с содержанием пакта, данное соглашение станет последней попыткой сплотить Канаду, Японию, Объединенные Арабские Эмираты и некоторые государства Евросоюза "вокруг плана НАСА по выводу людей и космических станций на Луну в течение следующего десятилетия, и оно будет заключаться в том, что гражданское космическое агентство играет все возрастающую роль в осуществлении американской внешней политики".

Информаторы агентства сообщили, что соглашение The Artemis Accords направлено в том числе и на то, чтобы в рамках международного права обеспечить компаниям основу для владения ресурсами, которые они добывают.

НАСА — аналог НАТО

В 2015 году Соединенные Штаты приняли закон, предоставляющий компаниям права собственности на ресурсы, которые они смогут добывать в космическом пространстве, хотя в международном праве таких законов не существует.

Месяц назад, 7 апреля, Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ископаемых на спутнике Земли. Внешнеполитическое ведомство России вынуждено было напомнить Белому дому о нормах международного космического права и о том, что Соединенные Штаты подписали Договор по космосу от 27 января 1967 года. Как из них следует, космическое пространство, включая Луну и другие планеты, не может рассматриваться как национальное достояние отдельных государств.

Однако американцы и ряд других космические держав демонстрируют свое плевое отношение к международному космическому праву как к утратившему силу клочку никчемной бумаги. Свои военные приготовления без особого стеснения прикрывают фиговым листком будто бы научных и коммерческих интересов.

Главный редактор журнала Journal of Space Law, профессор космического права университета Миссисипи Джоан Габринович (Joanne Gabrynowicz) отметила, что международное соглашение должно быть заключено до того, как будет "выделено какое-то исключительное место для науки или по любой другой причине". И добавила: "это не то, что любая нация может сделать в одностороннем порядке, но все же может сделать это легально".

Космическая гонка вооружений

В сообщении Reuters говорится, что Россия, главный партнер НАСА на Международной космической станции, на первом этапе не будет партнером по этому соглашению, поскольку Пентагон все чаще рассматривает Москву как враждебную сторону из-за "угрожающих" (threatening) маневров российских спутников по отношению к американским шпионским спутникам.

Один из источников на условиях анонимности рассказал, что размер "зон безопасности" будет варьироваться в зависимости от проводимой там операции, что позволит осуществлять координацию между космическими субъектами, не считая территорию формально суверенной.

Десятки миллиардов долларов вложены НАСА в программу "Артемида", которая призвана к 2024 году высадить людей на Луне и впоследствии создать на тамошнем южном полюсе "долгосрочное присутствие", чтобы частные компании добывали лунный грунт и подпочвенные воды, которые могут быть преобразованы в ракетное топливо.