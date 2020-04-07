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Автор Инна Новикова

COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями

Мир » Северная Америка » США и Канада

COVID-19 — не природный коронавирус, а искусственный. Это — биологическое оружие, разработанное США. Они его, также как ранее Эболу, даже запатентовали! Было ли оно применено сознательно или произошла утечка? В этом еще предстоит разобраться. Но еще более важно сейчас разобраться, сколько уже существует модификаций COVID-19? Есть ли уже 20-е номера, и сколько их? Судя по тому, что в разных очагах вирус ведёт себя совершенно по разному, видимо, да.

COVID-19 – искусственный вирус со вставками ВИЧ - эксперт

Почему Ухань — самый удобный объект для биологической диверсии? Каковы реальные цифры заболевших и умерших от коронавируса? Американцы прогнозировали, что к концу февраля в мире будут инфицированы 2,8 млн человек, 100 тысяч погибнут. Почему они ошиблись с Китаем? В США началась эпидемия коронавируса намного раньше, чем в Китае. Американские власти не понимали, что происходит и стали бороться с вейперной эпидемией.

Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.ru Инне Новиковой рассказал микробиолог, советник экс-генсека ООН Кофи Аннана по бактериологическому и химическому оружию, член многих профильных международных комитетов и комиссий Игорь Никулин.

Читайте начало интервью:

COVID-19 на свободе — халатность или преступление

— Игорь Викторович, вы сказали, что этот коронавирус уникален тем, что там находятся четыре вставки из вируса иммунодефицита человека. Что это значит для заболевших, что это значит вообще для планеты? Потому что мы считаем, что ВИЧ — это ужас, кошмар. И все, кто заболеет, они теперь будут носителями ВИЧ?

ВИЧ — нет. Эта вставка просто позволяет проникать вирусу в клетки человека, в частности в глубокие отделы легких, и вызывать различные тяжелые осложнения. Это только с этим связано. Человек переболевший коронавирусом не будет инфицирован ВИЧ. Кстати говоря, с вирусом произошла странная вещь, в Китае уже появились первые, кто повторно заразился. Получается, что у них нет антител к данному вирусу, не появилось.

— Нет иммунитета?

— Нет иммунитета. Это, кстати, еще одно доказательство, что COVID-19 — никакой не природный вирус, а выведенный искусственно с заранее намеченными целями.

— Был ли этот вирус целенаправленно выпущен, так сказать, в люди? Либо была где-то утечка, улетела случайно летучая мышь, ее случайно съели?…

Нет. Китайский институт вирусологии в городе Ухани относится к 4-й степени биозащиты. Он должен выдержать даже удар тактического ядерного оружия. Поэтому ничего оттуда улететь не могло. Это — совершенно однозначно. Более того, китайцы вообще примерно 1,5 месяца не понимали, с чем они столкнулись.

Первый выявленный заболевший заразился еще 17 ноября, а объявили о начале эпидемии они только 31 декабря. Для них это — алиби. Они не знали, с чем столкнулись. Если бы в этом институте действительно велись такие работы, и даже если вдруг каким-то образом утечка произошла, китайское руководство не могло бы об этом не знать.

— Вы говорите, что это — американская разработка. Но Трамп инициировал закон по поводу потребления вейпов, когда еще в августе 19-го года подобное началось в США. Получается, что Трамп тоже ничего не знал о том, что происходит в реальности, что виноваты не вейпы, а произошла утечка биооружия.

— Ну и что? У Трампа тоже алиби: на 11 сентября он точно не знал, что произошла утечка американского биологического оружия.

Американцы просчитались с числом умерших в Китае

— То есть все-таки это была утечка?

Думаю, что да. Из-за чего закрыли Форт Детрик? Еще в 2014 году президент Барак Обама подписал мораторий на исследования вирусов гриппа — SARS и MERS. То есть — эти исследования на территории США официально были запрещены. По крайней мере, запрещено государственное финансирование такого рода исследований.

Именно по причине того, что кто-то там в администрации понял, что они представляют крайнюю опасность вообще для всего человечества. Американцы посчитали, что к концу февраля в мире будет инфицировано 2,8 миллиона человек и погибнут 100 тысяч. Это был их прогноз, математическая модель.

— Это говорит о том, что они плохо считают либо чего-то не учли?

— Нет. Это — тот вариант, если пустить на самотек и ничего не делать. Китай начал действовать, когда они все-таки поняли, с чем они столкнулись, чрезвычайно решительно. То есть — он принял такие беспрецедентные меры, которые вообще за всю человеческую историю никогда не предпринимались.

— Это было неожиданно для американцев. Но китайцы — вообще очень дисциплинированные, и Компартия китая все четко и жестко организовала.

— Вот в том-то и дело, что Китаю удалось преодолеть эту болезнь именно такими жесточайшими мерами карантина, что ни один человек просто не мог выйти на улицу.

— Там даже мосты ломали, заваривали подъезды.

— Да, одно ломали, возводили препятствия, окапывали дороги. Там действительно были приняты чрезвычайные меры, и они дали результат. В Италии, к сожалению, этого не произошло.

— А в Италии — тот же вирус либо уже его модификация?

— Возможно. Как заявил бывший замминистра обороны ФРГ Вильгельм Вимер, в 2015 году американцы этот вирус запатентовали.

— Значит, должны быть документы.

— Естественно. Скорее всего, это какая-то закрытая база данных.

— Зачем вирус патентовать?

— Они и Эболу запатентовали зачем-то. Я не знаю, зачем они это делают, с какой целью. Но, тем не менее, это факт. Просто англосаксы не могут не застолбить свое. Они должны свой приоритет забить в любом месте, колышек надо забить, как еще у повелось золотоискателей: пришел сюда, забей колышек на всякий случай. Если вдруг когда-то что-то найдешь или кто-то другой найдет, то всегда ты мог закричать, что это — твой колышек, и значит — твой приоритет. Это у них так заложено, вся система англосаксонская так выстроена. Кто первый встал, того и тапки.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы covid-19 коронавирус игорь никулин биологическое оружие
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