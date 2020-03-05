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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, что стоит за "пересменкой" в правительстве Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Состав Кабинета министров Украины обновился. "Пересменка" говорит о том, что Украина идет по проторенной дорожке — в пропасть, считает эксперт Павел Данилин.

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"Пересменка" в правительстве Украины

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, Рада его в среду утвердила.

У правительства Гончарука "есть достижения", однако народу "этого слишком мало", сказал президент Владимир Зеленский, выступая в Раде.

Утвержденный Радой Денис Шмыгаль назвал главными приоритетами нового правительства:

  • укрепление национальной безопасности и обороны;
  • завершение войны в Донбассе;
  • возврат "аннексированного" Крыма.

Зеленский ставит на старые элиты

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра политического анализа, историк Павел Данилин, Гончарук был молодым, достаточно неопытным ставленником (Игоря) Коломойского. В этом контексте он уже не устраивал Зеленского, который в последнее время "демонстрирует тенденции к тому, чтобы стать независимым от своего главного спонсора", отметил эксперт.

"Однако надо понимать, что, став независимым от Коломойского, Зеленский лезет в зависимость от тех товарищей, которые раньше находились у руля, и не только при (Петре) Порошенко, но и при (Викторе) Януковиче. Шмыгаль, несмотря на то, что он со Львовщины — это человек Ахметова. Именно в этом контексте он является главой украинского кабинета министров, именно в этом контексте его надо рассматривать", — отметил Павел Данилин.

По его словам, из этой "пересменки" стало ясно, что Зеленский не собирается становиться фактором, объединяющим нацию, а будет опираться на старые украинские элиты и националистов.

Главная проблема Украины — депопуляция топ-мозгов

Что касается заявления Шмыгаля, то оно показывает, что украинские элиты ничему не научились и продолжают жить "совершенно оторванной от жизни альтернативной повесткой", прокомментировал Павел Данилин.

"Реальная проблема Украины — не потеря Крыма, а то, что за пятилетку население страны уменьшилось на 4 миллиона, то есть на 10%. Это полная депопуляция топ-мозгов и прочее. И поскольку они там занимаются самообманом и сказками, то мы можем быть спокойны насчет того, в каком направлении идет эта страна", — резюмировал политолог.

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Темы украина павел данилин денис шмыгаль алексей гончарук владимир зеленский правительство украины
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