В Киеве официально будут чествовать нацистов - список утвержден

Городской совет Киева принял постановление о праздновании в украинской столице памятных дат и юбилеев.

Документ опубликован на странице в соцсети его автором — Юрием Сиротюком, депутатом партии "Свобода".

"Столица воюющей Украины будет достойно чествовать героев", — таким патетическим комментарием сопроводил Сиротюк список "памятных дат".

Гордость парламентария разделили на Украине далеко не все

"Беглого взгляда на перечень хватит, чтобы увидеть — в нем много фамилий пособников немецких нацистов", — отмечает Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета.

Кого же будут вспоминать, прославляя

"В этом году киевляне отметят юбилей Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов:

Иван Полтавец-Остряниця — помощник Альфреда Розенберга и Эриха Коха;

Василий Левкович — нацистский коллаборант и организатор еврейских погромов;

Улас Самчук — антисемит, издатель газеты "Волынь", призывавший к уничтожению евреев, среди которых были дети,

Василий Сидор — коллаборационист и военный преступник, который был бойцом батальона "Нахтигаль",

Юрий Липе — активист ОУН* и автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок,

Владимир Кубийович -организатор дивизии СС "Галичина",

Василий Галас и Андрей Мельник, лидер части ОУН, которая осталась лояльна гитлеровцам", — перечислил Долинский.

И добавил, что на сайте Рады "позорно умолчали об особенностях биографий тех, кого будут прославлять", но Юрий Сиротюк "огласил" полный список.

* запрещена в РФ