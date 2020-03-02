Городской совет Киева принял постановление о праздновании в украинской столице памятных дат и юбилеев.
Документ опубликован на странице в соцсети его автором — Юрием Сиротюком, депутатом партии "Свобода".
"Столица воюющей Украины будет достойно чествовать героев", — таким патетическим комментарием сопроводил Сиротюк список "памятных дат".
"Беглого взгляда на перечень хватит, чтобы увидеть — в нем много фамилий пособников немецких нацистов", — отмечает Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета.
"В этом году киевляне отметят юбилей Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов:
И добавил, что на сайте Рады "позорно умолчали об особенностях биографий тех, кого будут прославлять", но Юрий Сиротюк "огласил" полный список.
* запрещена в РФ
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".