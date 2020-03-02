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В Киеве официально будут чествовать нацистов - список утвержден

Мир » Бывший СССР » Украина

Городской совет Киева принял постановление о праздновании в украинской столице памятных дат и юбилеев.

Документ опубликован на странице в соцсети его автором — Юрием Сиротюком, депутатом партии "Свобода".

"Столица воюющей Украины будет достойно чествовать героев", — таким патетическим комментарием сопроводил Сиротюк список "памятных дат".

Гордость парламентария разделили на Украине далеко не все

"Беглого взгляда на перечень хватит, чтобы увидеть — в нем много фамилий пособников немецких нацистов", — отмечает Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета.

Кого же будут вспоминать, прославляя

"В этом году киевляне отметят юбилей Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов:

  • Иван Полтавец-Остряниця — помощник Альфреда Розенберга и Эриха Коха;
  • Василий Левкович — нацистский коллаборант и организатор еврейских погромов;
  • Улас Самчук — антисемит, издатель газеты "Волынь", призывавший к уничтожению евреев, среди которых были дети,
  • Василий Сидор — коллаборационист и военный преступник, который был бойцом батальона "Нахтигаль",
  • Юрий Липе — активист ОУН* и автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок,
  • Владимир Кубийович -организатор дивизии СС "Галичина",
  • Василий Галас и Андрей Мельник, лидер части ОУН, которая осталась лояльна гитлеровцам", — перечислил Долинский.

И добавил, что на сайте Рады "позорно умолчали об особенностях биографий тех, кого будут прославлять", но Юрий Сиротюк "огласил" полный список.

* запрещена в РФ

Темы киев юрий сиротюк памятные даты эдуард долинский пособники нацистов
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