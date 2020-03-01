Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала отказ Украины от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"После госпереворота нынешнее украинское государство все дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины. Опомнитесь! Украина другая", - считает парламентарий.
Также Поклонская подчеркнула, что украинские власти рушат фундамент, на котором всегда стояла страна. По ее мнению, это путь к саморазрушению.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.