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Автор Игорь Буккер

Благородство и благодарность, или Чего лишены польские паны

Мир

Уже несколько лет власти Польши не отмечают на государственном уровне дату освобождения Варшавы. Нынешний юбилей — не исключение. Ничего случайного в этом нет. Одна из причин кроется в истории Второй мировой войны.

На реверсе медали "За освобождение Варшавы" под пятиконечной звездой выбита дата — 17 января 1945. В честь 75-летнего юбилея освобождения польской столицы в Москве отсалютуют трехтысячным праздничным фейерверком, а официальная Варшава в очередной раз неблагоразумно промолчит. В победном 45-м доблестным войскам 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского Москва салютовала 24 артиллерийскими залпами.

Трагическая ошибка лондонских беглецов

Когда бойцы Красной армии и наши братья по оружию после форсирования Вислы ворвались в город, их взорам предстали лишь дымящиеся руины, кое-где припорошенные серым снегом. В отличие от Парижа, нацисты целенаправленно уничтожали Варшаву. Квартал за кварталом. Особенно исторические здания и костелы. Сотни тысяч варшавян погибли в результате карательных акций эсэсовских айнзацгрупп.

Наступала расплата за несвоевременно поднятое организацией "Армия Крайова" (Armia Krajowa) восстание. Подчинявшиеся бежавшим в Лондон главарям, объявившим себя Правительством Польши в изгнании (Rząd RP na uchodźstwie), офицеры-аковцы были патологическими русофобами. Желая освободить Варшаву до прихода советских войск, 1 августа 1944 г., они самонадеянно спровоцировали своих подчиненных на мятеж, но силенок не хватило.

"Против Красной армии оружие применять не будем, но и никаких контактов иметь не хотим", — такова на словах была позиция организации "Армии Крайова", вспоминал командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский.

Союзники или пособники фашистов?

Однако наглую ложь аковцев опровергали их подлые вылазки в тылу наступающих частей Красной армии: крупномасштабные диверсии, убийства военнослужащих, представителей советской и сторонников новой польской власти и прочие террористические акции. Не стоит забывать, что "Армия Крайова" сражалась не только с вермахтом и Красной армией. Своими врагами они не просто считали украинских и литовских националистов, но и сражались с ними.

Малочисленные и не отражавшие чаяний всех поляков части "Армии" не могли вступать в открытое столкновение с силами Красной армии, поэтому наносили свои удары исподтишка. Нападая на комендатуры и отдельных военнослужащих, они их пытали и убивали. Места таких образом ликвидированных красноармейцев до сих не известны.

Из письма Сталина Черчиллю от 8 декабря 1944 года: "Мы не можем мириться с тем, что поощряемые польскими эмигрантами террористы убивают наших людей в Польше, ведут преступную борьбу против советских войск, освобождающих Польшу. В этих людях мы видим союзников нашего общего врага".

Закономерный финал

3 февраля 2011 года тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский (Bronisław Komorowski) подписал закон, согласно которому ежегодно 1 марта отмечается День памяти Żołnierze wyklęci — "отверженных солдат". Таковыми правящие круги Польши называют всех тех, кто, используя весь арсенал террористических методов, зверски уничтожал солдат и офицеров Советской армии освободителей. В ранг национальных героев Польши возведены все участники антикоммунистического подполья, несмотря на их чудовищные злодеяния. В заключение отметим, что не сложившие оружие бандиты из бывшей организации "Армия Крайова" воевали с коммунистами до 1952 года. Правительство Польши в изгнании самораспустилось после принятия президентской присяги Лехом Валенсой (Lech Wałęsa). Между прочим, экс-президент Польши Валенса на днях раскритиковал политику Варшавы по отношению к историческому прошлому.

"Если мы хотим хороших отношений с Россией, мы должны вести с ней диалог, но это нужно делать определенным способом. Я знаю, что это возможно", — утверждает бывший польский президент Лех Валенса.

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