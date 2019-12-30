Почему Армения отходит от России

На третьем заседании Лазаревского клуба в Ереване обсудили тему "СМИ России и Армении: откровенный разговор".



Каринэ Геворгян: Армения и русская цивилизация

Об открытости и эффективности такого диалога, отношениях России и Армении, а также отношении к нашему общему советскому прошлому главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

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Армения поверила в антироссийские мифы

— Каринэ Александровна, вы сказали, что Армения отходит от русской цивилизации и люди здесь даже верят, что Москва специально устроила спитакское землетрясение. Видимо, причина этого как раз в том, что в Армении достаточно безнаказанно действует так называемая свободная пресса, которая на самом деле во всем зависит от Запада. Ведь в бюджете США есть даже специальные статьи бюджета "на демократию" в России и других республиках бывшего СССР. Такая разрушительная работа ведется планомерно и целенаправленно.

— Противники, оппоненты или конкуренты всегда есть. Это их работа. Поэтому обижаться за то, что они так действуют, мы не можем. Это значит, что помимо всего прочего этот твой противник как-то придумал какую-то привлекательную модель, какие-то заманухи предложил. Естественно, помимо этого людям платят, американцы в этом бывают щедрые, они свои посольства просто "наличманом" накачивают и даже не скрывают этого.

Они могут запросто большие суммы на это выделять. А для людей в таких местах, например, как Армения, это очень серьезные суммы. В результате американцы действительно все-таки создали некую привлекательность. А Россия своего привлекательного имиджа даже в странах русской цивилизации вообще лишилась — сидит, молчит в тряпочку.

С другой стороны, мы показываем, как летают наши "Авангарды", "Цирконы" и "Калибры", и все в Армении начинают думать, что, наверно, не такая простая эта Россия, раз вот это все происходит. Небо она закрыла, система ПРО России работает, и теперь нам, в общем-то, менее опасны американские базы ПРО в Европе.

Да, это так, но это все. Люди уже думают, они там вооружены до зубов, злые такие, агрессивные… И начинает раскручиваться тема русской агрессивности. Мы с вами живем в России, где эта агрессия? Нет ее на самом деле. Когда люди сюда приезжают и сами удивляются, что нет ее — этой агрессии.

Еще в 90-е какая-то злоба была, когда вокруг нищета страшная и не понятно, что вообще происходило. Но нету этого сейчас. Реальная Россия совсем другая. Все мои знакомые иностранцы из Западной Европы, даже французы и немцы, удивляются другому. Они спрашивают, почему русские так плохо оценивают свою действительность? В Европе, в их родных странах, действительность гораздо мрачнее.

Во Франции даже в таких шикарных курортных городах, как Ницца, есть районы куда не приезжают ни полиция, ни пожарные, ни "скорая помощь". В Москве или в Сочи, например, даже невозможно представить, чтобы пожарные опоздали, и то мы ругаемся и возмущаемся, почему они так долго ехали. А туда вообще не ездят. Будет вызов, а они не поедут. И это негласно совершенно.

У них там есть социальные проблемы очень глубокие. Есть, несомненно, такая несколько заниженная самооценка. Я сейчас не хвалю руководство (я могу его и поругать), но я просто говорю, что вот эта заниженная самооценка есть. И это чувствуется. И нет этого привлекательного образа. Сейчас продолжается какой-то переходный период. Я не в осуждение это говорю. Просто не понятно, куда идти.

Ведь у России на сегодняшний день единственная такая заявленная собственная стратегия, которую можно выразить одной фразой: "попробуй сунься, нас не трожь". Нет, ну спасибо большое, я за, естественно. Я живу в Москве, я за, мне безопасность, конечно, нужна. Огромное спасибо всем тем людям, включая Ростех и Чемезова, которые это делают. Но это все.

И притом сами же власти говорят: у нас нет идеологии. Ну хорошо. Но речь в данном случае, с моей точки зрения, не в идеологии, а именно в сохранности той самой русской цивилизации, которая впитала в себя все разные этносы, которые ее тоже строили. Соответственно, там нет этнического или идеологического. Да, русские — суперэтнос, конечно, он важнейшую роль во всей этой цивилизации сыграл, тут никто даже и спорить не будет.

Но тем не менее нужно обратиться к своей цивилизации, а также посмотреть на нее через зеркала других народов. Вот есть русофобия, а есть русофилия. Она тоже достаточно распространена. Во Франции, например, очень хорошие и давние традиции русофилии. У французов еще в XVIII веке появилось потрясающее выражение La Russie eternelle — "вечная Россия".

Это как бы не только вечная и бесконечная Россия. И у немцев это есть, возьмите письма Рильке о России. "Россия граничит с Богом", — он там пишет. И очень глубоко пишет, интересно. Это есть у разных народов. У армян тоже есть. Армяне, надо сказать, одни из первых упомянули русских — в IX веке. И тысячу лет уже есть традиция в армянских источниках — оставить след.

В советские годы, поскольку у нас была дружба народов, нужно было писать только про хорошее. Мои друзья в Армении по моей просьбе по заказу одного центра собрали материалы про русский мир, русскую цивилизацию в армянских источниках. То есть там есть положительные, такие восхищенные оценки, есть критические, нейтральные, а есть и негативные.

Давайте весь спектр посмотрим, как те же армяне к этому относятся. Тот же Хачатур Абовян в одном месте говорит, что армянин должен поцеловать сапог русского солдата, а в другом месте он очень критично пишет о русских. То есть один и тот же человек столкнулся с благородством и спасением, которое русская армия принесла для армянского народа, а с другой стороны, вдруг столкнулся с русской бюрократией.

Надо на себя посмотреть со стороны. Мне кажется, что главная проблема заключается именно в том, что нет рефлексии глубокой и серьезной, связанной с феноменом русской цивилизации, которая шире Российской империи по триаде Уварова "Православие. Самодержавие. Народность", шире советской концепции "Дружба народов. Строительство нового человека, нового общества".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев