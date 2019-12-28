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Автор Инна Новикова

Армения поверила в антироссийские мифы

Мир » Бывший СССР » Армения

В Ереване собирались представители Лазаревского клуба. Темой третьего заседания российско-армянской экспертной структуры стала "СМИ России и Армении: откровенный разговор".


Каринэ Геворгян: Армения и русская цивилизация

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян, принимавшая участие в этом мероприятии.

— Каринэ Александровна, каково ваше мнение о возможности открытого диалога СМИ России и Армении? Насколько это важно и актуально? И что об этом говорили на заседании клуба?

— Тема актуальна, хотя доклады были очень разные, потому что некоторые говорили "о своем, о девичьем", погружались в историю, обсуждали актуальные для сегодняшнего дня исторические темы. Я не осуждаю выступавших, но далеко не все выступали по теме СМИ, хотя тема очень интересная. Я думаю, что перед нами стоит фундаментальная проблема, перед всеми бывшими советскими гражданами на всем постсоветском пространстве.

Нам нужно всерьез поставить следующий вопрос: если существует одна из восьми живых цивилизаций под названием русская (по Арнольду Тойнби, "Теория цивилизаций", а она существует), то эта цивилизация непростая. Есть, скажем, тоже живые и очень уважаемые китайская и индийская цивилизации.

Но внутри всей цивилизационной жизни есть только четыре инженерные школы. Это французская, английская, немецкая и русская. Поэтому американцы не могут сделать наши двигатели — разобрать у себя и воспроизвести. Потому что все совсем по-другому работает.

Все постсоветское пространство, включая Армению, армяне, армянский народ, Восточная Армения, 200 лет находится, развивается и модернизируется в рамках русской цивилизации. Значит, вопрос очень серьезный для дальнейшего развития. Невозможно усидеть на двух стульях, хотя, конечно, нужно познавать другие цивилизации.

В этом смысле русская цивилизация — одна из самых любознательных, и у нас переводится очень много литературы по этому поводу. Как шутят французы, только не разговаривайте с русскими о французской истории — они все равно знают больше, чем вы. И это одна из лучших черт русской цивилизации.

Ты можешь любить русских или не любить, это не вопрос каких-то эмоциональных подходов или политической конъюнктуры. Но если кто-то хочет оторваться от этой самой русской цивилизации, в которой он просуществовал, модернизировался и стал современным, то он должен учесть, что сто лет он потеряет, пока будет прилепляться к какой-то другой.

По гамбургскому счету мне бы хотелось, чтобы мы отрефлексировали отношение к нашему советскому наследию, потому что советская империя была мобилизационной постольку, поскольку ей нужна была эта мобилизация. В топку она бросала все, но она и кормила, она и развивала, она нуждалась в кадрах для этого.

Поэтому, например, первая национальная Академия наук на территории Советского Союза возникла в 1943 году, когда шла Великая Отечественная война, в Ереване. Хотя прошло только 20 лет после окончания Гражданской войны. И ведь в Ереване почти ничего не было, это был провинциальный город. Крупными городами в Закавказье были Тифлис, Баку и Шуши в Карабахе.

За 20 лет создать здесь промышленность, научные школы и т. д., чтобы можно было делать академию, — это действительно мобилизационный порыв. И в рамках русской цивилизации этот мобилизационный порыв был сделан конкретно в почти моноэтничной Армении. А теперь Армения должна для себя решить, она остается в рамках этой русской цивилизации или нет. Если нет, то тогда она должна задаться вопросом, должна обратиться к Москве и спросить: "А что вы про себя-то думаете, дорогие? Как ваша или наша цивилизация строит теперь образ будущего?"

— И как это отражается в СМИ?

— Из этого как раз и проистекает тематика в СМИ. Невозможно заниматься только сиюминутным: вчера случилось это, этот сказал, этот ответил, Трампу объявляют импичмент, как мы теперь будем, как это дальше будет развиваться и т. д. Эти актуальные темы важны, но нужно обсуждать и фундаментальные темы. Мы, кстати, видим, что тот же Соловьев эти темы пытается поднимать.

— А сейчас уже всерьез стоит вопрос оставаться Армении с русской цивилизацией или куда-то идти?

— Уходит, конечно, это русское поле. Что бы ни говорили про язык, но из культуры это уходит. Меня очень интересует, какую пропаганду исподволь или напрямую ведут учителя в армянских школах. Одна из самых распространенных тем, что Москва устроила землетрясение в Спитаке. И это рассказывается детям учителями истории в хороших школах…

— Есть учебники же, есть министерство образования, есть государственные программы…

— Вне программ. Но это навязывается. Например, моя внучка попробовала спорить, потому что я специально для нее подготовила аргументы. Я даже обращалась к специалистам. Для подобного взрыва нужно было бы пробурить минимум двухкилометровую шахту. В Армении такой глубины шахт не было и нет. Далее, для этого нужен атомный заряд. Соответственно, тогда было бы заражение и т. п. Но это неопровергаемо, это очень распространено в обществе. Люди верят в то, что Москва специально сделала здесь землетрясение.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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