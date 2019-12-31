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Автор Инна Новикова

Какие технологии Армении нужны России

Мир » Бывший СССР » Армения

Как в Армении и других странах постсоветского пространства относятся к России и нашему общему прошлому? Как нам нужно развивать отношения? Какую роль в этом играют СМИ? С чего и как начиналась русская цивилизация и научная школа?


Каринэ Геворгян: Армения и русская цивилизация

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Читайте начало интервью:

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— Каринэ Александровна, как в Армении сейчас относятся к России? Что вы думаете о нашем общем прошлом? Как к этому нужно относиться?

— Русская цивилизация выдержала все. Раз она это выдержала, ребята, присмотритесь, не бросайтесь этим, это бесценное наследие, и оно привлекательно. И вот как только, с моей точки зрения, какой-то подобный внутренний посыл придет, заставит задуматься, то уже хорошо. Важно, чтобы это был живой посыл, а не просто бла-бла-бла: как все хорошо, ребята, давайте за все хорошее, против всего плохого, давайте дружить, давайте жить дружно. Это все-таки ни о чем.

Ну конечно, давайте жить дружно, особенно, когда нечего делить друг с другом. Правда же? В общем, почему бы не улыбаться друг другу и т. д. Но это ни о чем конкретно. Это не путь в будущее. Надо четко определиться, как мы будем сотрудничать, что мы будем строить, если ли у нас ЕАЭС и т. д.

И если у нас была единая инженерная школа, то что мы теперь будем делать с этими кадрами, которые у нас остались в республиках, которые входят в этот ЕАЭС. Они не задействованы здесь, например, в Армении. И важно, чтобы это обсуждалось в СМИ и в социальных сетях. В группах, например, армяноязычных, в "Фейсбуке" это очень обсуждается.

Здесь были передовые технологии по микробиологии. И эти оставшиеся еще с советских времен специалисты, которые оканчивали здесь вузы, и ереванская школа очень высоко ценятся везде. Их с руками отрывают, снабжают всем социальным пакетом в любой стране мира, в том числе в Америке и Германии. Я знаю, что их в лабораториях просто рвут на части, они всегда востребованы. Они могут ехать, и у них все будет хорошо, они будут не бедными.

— И едут.

— И едут, многие уехали. Но некоторые специалисты возвращаются. Она уехала из Германии, как ее ни уговаривали немцы, она приехала сюда, чтобы в Ереванском университете готовить эти кадры. Она уникальный специалист. Есть инженеры-технологи, существуют технологии, которые не проданы. Китайцы много чего купили, но эти технологии не проданы Китаю. И эти люди держат эти технологии в надежде, что русская цивилизация опять заработает в единой системе.

В Армении есть и очень нужные России химические технологии. Например, в России не хватает пороха, нет пороха, лен не выращивают, а это природный способ из натурального продукта делать. А в Армении есть технологии, по которым можно синтезировать порох, в котором нуждаются страны ОДКБ. Но это не запускается.

Дальше разговоров это не идет. А признаки цивилизации именно в том, чтобы это делалось. Необходимо понять, а какая, например, реиндустриализация нужна. Ведь не такая же, какую Советский Союз строил, тогда была просто индустриализация. Сейчас нужно что-то другое. Тогда будут и рабочие места для людей. Эти кадры сидят и ждут. Пока еще ждут.

Я разговаривала с высокого уровня химиками-технологами, эти люди до сих пор ждут, терпение у них просто слоновье. Но в конечном итоге совсем недавно практически все сказали, что если в ближайшее время, до лета, этого не будет, то я уеду, меня зовут туда вместе с семьей. Это бесценные специалисты.

Спрашивается, зачем столько сил в Советском Союзе было на это положено, чтобы сейчас это разбазарить. Нельзя разбрасываться такими вещами. Поэтому должна быть системная работа в этом направлении. А это все восходит, опять-таки, к русской цивилизации. Она по-другому не называется. Все эти научные школы и т. д. и т. п.

— Самой русской цивилизации больше тысячи лет, и научная школа тоже уже довольно старая и опытная.

— Я считаю, что русской цивилизации в таком масштабном понятии все-таки не тысяча лет. Она, конечно, имеет корни и, безусловно, углубляется на тысячу лет, к моменту крещения, но все-таки цивилизационная концепция, безусловно, возникла при Иване Грозном, это уже XVI век. Вот она встала, она имеет какой-то образ будущего перед собой.

И она его строит. Она пролиферирует, она расширяется, она учится… У Ивана Грозного при дворе был оркестр в 120 человек, протокольно игравший на приемах послов, такой же как у европейских королей. Этот человек знал девять иностранных языков, включая латынь и древнегреческий, человек, который читал незадолго до смерти, за несколько часов, о чем написал англичанин Горсей в лекции по минералогии.

Дикие русские?… Очень развитая страна уже тогда была. Карикатуру из России очень любят наши неолибералы делать. И это неслучайно. Но на самом деле русская цивилизация, с моей точки зрения, концептуальна. Она была увидена именно в таком виде, может быть, дедом Ивана Грозного Иваном III, вот в ту эпоху все это реально возникало. Это уже во времена самого начала Московского царства появилось и проявилось.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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