"Формула Штайнмайера" легитимизирует ЛДНР

Какие ошибки в отношении Украины допустила Россия? Как "формула Штайнмаейра" обеспечивает признание легитимности властей ЛДНР? Будет ли Украина придерживаться своих обязательств, или это фантастика? Почему судьба жителей Донбасса решается без них? Насколько решительно настроен народ?



Что принесет ЛДНР реинтеграция в Украину

Об этом "Правде.Ру" рассказал украинский политик, депутат Верховной рады четырех созывов, спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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Олег Царев о главных условиях реинтеграции Донбасса на Украину

— Олег, вы говорите, что для возможной реинтеграции Донбасса на Украину сначала обязательно должны быть приняты поправки в Конституцию, в которых будет прописана самостоятельность республик. Но будет ли даже Конституция препятствием для националистов, чтобы ввести войска снова? Того же Януковича свергали против всякой Конституции, и все признали результаты переворота.

— Если Украина пойдет по этому пути, то будет ответная реакция с разных сторон. Мы же говорим о каких-то легитимных процессах. Если Украина начнет двигаться по нормальному законному пути, то тогда запускается сценарий нормализации отношений и последующих правовых, легитимных действий.

— Вы так уверены в этом?

— Иначе как? Иначе там будет просто катастрофа. И так к Украине приковано слишком много внимания. Российская власть вряд ли переживет, если киевская власть начнет загонять население Донбасса в концентрационные лагеря. Это точно ударит по рейтингам и имиджу российской власти. С этим смириться Россия не сможет. И тогда придется принимать какие-то крайне серьезные решения.

Поэтому вокруг этого и идет сейчас такая важная шахматная партия. Идет очень напряженно. Вы видите, как, с одной стороны, Запад настроен на то, чтобы погасить конфликт на Украине. С одной стороны, оказывалось чудовищное давление на Зеленского, иначе бы и не было разведения в этих двух местах, которое произошло. С другой стороны, будет оказываться давление на Россию, потому что всем, кроме Путина, все равно, что будет с жителями Донбасса.

— Почему-то все переговорщики совершенно не берут в расчет самих жителей Донбасса. А ведь все они — от молодежи до стариков — негативно относятся к Украине, к обратному возврату на Украину. Мирные люди сейчас готовы с оружием в руках защищать свою независимость. И Пушилин недавно опубликовал заявление, что "наши пути с Украиной разошлись в 2014 году, мы выбрали дорогу домой — в Российскую Федерацию, и мы идем туда шаг за шагом".

Почему никто не спрашивает мнение Донецка и Луганска? Почему Россия не настаивает на том, чтобы республики Донбасса все-таки включили в переговоры? Ведь на той же встрече в "нормандском формате" надо бы поставить этот вопрос. Почему Москва об этом молчит?

— Все эти вопросы ставятся. Наверное, не одна сотня обсуждений была о том, что участниками переговоров должны быть республики. Заявление Пушилина о том, что он требует, чтобы ЛНДР были стороной переговоров, совершенно правильное. Именно Штайнмайер продумал формулу, которая позволяет легитимизировать лидеров республик, чтобы они участвовали в переговорах.

— Что там об этом говорится?

— Это обычная проблема во время внутренних гражданских конфликтов, когда одна сторона не признает вторую за сторону. Формула Штайнмайера позволяет это урегулировать. Как? Вводится сначала временный порядок, принимается закон о временных выборах. Это значит, что выборы будут проходить по украинскому закону. Если выборы будут проходить по украинскому закону, то люди, которые выбраны по этому закону, должны признаваться Украиной.

Но у меня был несколько другой взгляд на эти вещи. Изначально, мне кажется, что была допущена большая ошибка. Надо было возвращать Януковича, Азарова, Клюева, Ситковича, министров, которые практически в полном составе сейчас находятся в Российской Федерации. Возвращать их надо было в Донбасс. И тогда не надо было бы бороться за признание лидеров Донбасса.

Наоборот, у них была бы легитимность большая, чем у Зеленского, Порошенко, Турчинова и всех остальных. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Россия признала выборы Порошенко. Янукович в Донбасс не поехал. И теперь существует проблема легитимности лидеров Донбасса в глазах Украины. И Штайнмайер как опытный политик подсказал формулу, как выходят из такой ситуации во всем мире и как надо к этому двигаться.

— Это нормальная формула, с вашей точки зрения, на сегодняшний день?

— Эта формула позволяет казуистически обойти основные препоны, реализовать предложения, о которых напоминает Россия. Закон "О выборах", согласованный с выборами республик, с Россией, особый закон, где произойдут выборы. После этого Донбасс будет легитимным переговорщиком и с точки зрения Украины. Отвертеться от прямых переговоров уже не будет возможности. Дальше надо двигаться по выполнению Минских соглашений.

— Этот подход, в общем-то, достаточно реальный в общем и целом. Как вы считаете, при Зеленском он реальный или нет? Как еще соединить страну, которая уже давно разъединена на два непримиримых лагеря?

— Украина изначально была разделена на несколько лагерей.

— Да, но все-таки намечается какой-то путь. Он при Зеленском реален или нет?

— Мы сейчас находимся в такой точке, когда маятник может качнуться и в одну, и в другую сторону. Поэтому будем смотреть. Сейчас ни один аналитик не выдаст точного прогноза, как пройдет нормандская встреча и, тем более, что будет дальше.

— Насколько это зависит от позиции Москвы в данной ситуации?

— От позиции Путина. Потому что я знаю, есть разные точки зрения в руководстве Российской Федерации. Есть ряд чиновников, которые выступают за то, чтобы прекратить санкции на любых условиях. Но есть Владимир Путин, на рейтинге которого держится вообще вся власть в России. Он понимает, что сдача Донбасса будет таким чудовищным ударом по рейтингу, что сдавать нельзя и надо четко защищать этих людей.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев