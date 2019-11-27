Олег Царев о главных условиях реинтеграции Донбасса на Украину

Почему Киев не хочет проводить особый статус ДНР и ЛНР в составе Украины через Конституцию? Если представить, что процесс реинтеграции будет запущен, то не пойдет ли он по пути физического уничтожения донбассцев? Кто и как будет это гарантировать?



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Для того чтобы принять предложения Украины, нужно сначала развести войска по всему фронту, а не только в двух точках. И обязательно должны быть внесены изменения в Конституцию Украины. Возможно ли присоединение республик Донбасса к России через реализацию Минских соглашений?

Об этом "Правде.Ру" рассказал украинский политик, депутат Верховной рады четырех созывов, спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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— Олег, похоже, что Украина опять заняла упертую позицию и будет шантажировать газовым вопросом Россию и Европу. Мол, мы прекратим транзит, а вы там как хотите, а если вы пойдете на наши предложения по Донбассу, поддержите нас, то транзит будет. Какова ваша точка зрения на этот счет?

— Я считаю, что это несвязанные между собой вопросы. Просто это вообще удобный формат, когда лидеры Европы, президент Украины и президент России собираются вместе. Поэтому это также удобный формат для того, чтобы поговорить и, возможно, принять решение сразу же на месте по продолжению транзита.

— С вашей точки зрения, нужна ли действительно народным республикам Донбасса реинтеграция на Украину? Если нужна, то с какой точки зрения?

— Я был одним из организаторов референдума в Донбассе. Понятное дело, что желание жителей Донбасса, высказанное на референдуме, было ясное: чтобы Донбасс присоединился к России, а в идеале вообще вся Украина объединилась вместе с Россией. Но это не осуществилось, и мы имеем то, что имеем. Подписаны какие-то соглашения по сложившейся ситуации.

Мы видим, что политические соглашения, которые подписывает Российская Федерация, западные партнеры и сама Украина, выполняются Украиной, скажем так, только тогда, когда в этом есть необходимость, когда нынешние украинские власти считают, что это им выгодно в данный момент.

Поэтому как-то вообще невыгодно и даже бессмысленно с ними подписывать соглашение, потому что они хотят — выполняют их, хотят — не выполняют их. Вообще же, говоря о соглашениях между Россией и Украиной, я не помню со времен развала Советского Союза хотя бы одного соглашения, которое пошло бы на пользу Российской Федерации.

— То есть это невыгодно ни России, ни тем более республикам Донбасса. И вообще получается, что не нужно играть в поддавки с недоговороспособными партнерами. Вы бы хотели, чтобы на встрече в "нормандском формате" ничего не получилось и сохранилась нынешняя ситуация?…

— Надо требовать того, что требует сейчас Владимир Путин. Он либо требует скрупулезного выполнения Минских соглашений, либо надо что-то думать и делать в республиках. Потому что вопрос откладывается, население с Донбасса уезжает. Причем экономическая и социальная ситуация там очень сложная. Люди и регион в подвешенном состоянии очень долго.

Решение по интеграции Донбасса требует больших вложений и средств. Это серьезнейшая программа: надо запускать заводы, давать людям рабочие места, строить еще одну ветку железной дороги, потому что Донбасс завязан на Донбасс. Железнодорожное сырье с Кривого Рога, электроэнергия с Запорожья, экспорт на Украину… с Украины, потому что сертификаты происхождения годятся только украинские.

И все эти вопросы надо решать, вкладывать деньги, но сначала принимать решения. К сожалению, ждут выполнения Минских соглашений уже один, второй, третий год. Время идет. Люди уезжают. Причем если смотреть, куда уезжают люди, то подавляющее большинство уезжает на Украину, значительная часть уезжает в Россию. Если так это продлится еще год-два-три, то там скоро будет некому поднимать эти заводы.

— Представим себе на минутку, что реинтеграция Донбасса произошла. Появляются версии возможных сценариев развития событий…

— С Украиной или с Россией?…

— С Украиной… А через какое-то время после этого, так как будет автономия, Конституция и другие признаки самостоятельной государственности, Донбасс запускает какой-то легитимный процесс о провозглашении независимости. Тогда большинство стран, в том числе западных, признают это легитимным? Если да, то потом, еще через какое-то время, можно было бы уже реинтегрироваться в Россию. Как вам такой сценарий? Это реально или фантазии?

— У Крыма была автономия, была своя Конституция и все остальное. Все равно этот процесс никто не признал в мире и ввели санкции против Российской Федерации. Поэтому это не такой простой и легкий путь. И автономия здесь помогает, но очень несильно. Поэтому я думаю, что если все-таки будет принято решение о выполнении Минских соглашений на условиях Путина, должно быть разведение, таких точек должно быть максимально много.

Сейчас мы только в двух местах развели войска, а должно быть на 20 участках по всей линии разграничения. И, конечно, должна очень серьезно работать контактная группа. Нужно отрабатывать Конституцию Донбасса, надо прописывать гарантии, обязательно должны быть внесены изменения в Конституцию Украины.

Почему пункт изменения в Конституции Украины так важен для Путина и важен для республик? Потому что если не будет закрепленного статуса в Конституции, то одним голосованием в Верховной раде все сразу можно будет повернуть назад — снова ввести войска, раздавить, зачистить активистов, посадить всех в тюрьмы, устроить концлагеря.

Если будут вноситься изменения в Конституцию, то голосование по украинской Конституции должно будет проходить в двух разных сессиях. То есть на одной сессии надо проголосовать простым большинством, отправить в Конституционный суд проект этого акта. После чего Конституционный суд рассматривает его, а затем возвращает в парламент со своим заключением. Если оно положительное, то потом 300 голосами вносятся изменения в Конституцию. Так что это путь длинный.

Источник превью: replyua.net

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев