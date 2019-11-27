Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дети Донбасса
Автор Редакция рубрики "Мир"

Олег Царев о главных условиях реинтеграции Донбасса на Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Почему Киев не хочет проводить особый статус ДНР и ЛНР в составе Украины через Конституцию? Если представить, что процесс реинтеграции будет запущен, то не пойдет ли он по пути физического уничтожения донбассцев? Кто и как будет это гарантировать?


Что принесет ЛДНР реинтеграция в Украину

Для того чтобы принять предложения Украины, нужно сначала развести войска по всему фронту, а не только в двух точках. И обязательно должны быть внесены изменения в Конституцию Украины. Возможно ли присоединение республик Донбасса к России через реализацию Минских соглашений?

Об этом "Правде.Ру" рассказал украинский политик, депутат Верховной рады четырех созывов, спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Читайте начало интервью:

Нормандский формат: Донбасс выставлен на аукцион

— Олег, похоже, что Украина опять заняла упертую позицию и будет шантажировать газовым вопросом Россию и Европу. Мол, мы прекратим транзит, а вы там как хотите, а если вы пойдете на наши предложения по Донбассу, поддержите нас, то транзит будет. Какова ваша точка зрения на этот счет?

— Я считаю, что это несвязанные между собой вопросы. Просто это вообще удобный формат, когда лидеры Европы, президент Украины и президент России собираются вместе. Поэтому это также удобный формат для того, чтобы поговорить и, возможно, принять решение сразу же на месте по продолжению транзита.

— С вашей точки зрения, нужна ли действительно народным республикам Донбасса реинтеграция на Украину? Если нужна, то с какой точки зрения?

— Я был одним из организаторов референдума в Донбассе. Понятное дело, что желание жителей Донбасса, высказанное на референдуме, было ясное: чтобы Донбасс присоединился к России, а в идеале вообще вся Украина объединилась вместе с Россией. Но это не осуществилось, и мы имеем то, что имеем. Подписаны какие-то соглашения по сложившейся ситуации.

Мы видим, что политические соглашения, которые подписывает Российская Федерация, западные партнеры и сама Украина, выполняются Украиной, скажем так, только тогда, когда в этом есть необходимость, когда нынешние украинские власти считают, что это им выгодно в данный момент.

Поэтому как-то вообще невыгодно и даже бессмысленно с ними подписывать соглашение, потому что они хотят — выполняют их, хотят — не выполняют их. Вообще же, говоря о соглашениях между Россией и Украиной, я не помню со времен развала Советского Союза хотя бы одного соглашения, которое пошло бы на пользу Российской Федерации.

— То есть это невыгодно ни России, ни тем более республикам Донбасса. И вообще получается, что не нужно играть в поддавки с недоговороспособными партнерами. Вы бы хотели, чтобы на встрече в "нормандском формате" ничего не получилось и сохранилась нынешняя ситуация?…

— Надо требовать того, что требует сейчас Владимир Путин. Он либо требует скрупулезного выполнения Минских соглашений, либо надо что-то думать и делать в республиках. Потому что вопрос откладывается, население с Донбасса уезжает. Причем экономическая и социальная ситуация там очень сложная. Люди и регион в подвешенном состоянии очень долго.

Решение по интеграции Донбасса требует больших вложений и средств. Это серьезнейшая программа: надо запускать заводы, давать людям рабочие места, строить еще одну ветку железной дороги, потому что Донбасс завязан на Донбасс. Железнодорожное сырье с Кривого Рога, электроэнергия с Запорожья, экспорт на Украину… с Украины, потому что сертификаты происхождения годятся только украинские.

И все эти вопросы надо решать, вкладывать деньги, но сначала принимать решения. К сожалению, ждут выполнения Минских соглашений уже один, второй, третий год. Время идет. Люди уезжают. Причем если смотреть, куда уезжают люди, то подавляющее большинство уезжает на Украину, значительная часть уезжает в Россию. Если так это продлится еще год-два-три, то там скоро будет некому поднимать эти заводы.

— Представим себе на минутку, что реинтеграция Донбасса произошла. Появляются версии возможных сценариев развития событий…

— С Украиной или с Россией?…

— С Украиной… А через какое-то время после этого, так как будет автономия, Конституция и другие признаки самостоятельной государственности, Донбасс запускает какой-то легитимный процесс о провозглашении независимости. Тогда большинство стран, в том числе западных, признают это легитимным? Если да, то потом, еще через какое-то время, можно было бы уже реинтегрироваться в Россию. Как вам такой сценарий? Это реально или фантазии?

— У Крыма была автономия, была своя Конституция и все остальное. Все равно этот процесс никто не признал в мире и ввели санкции против Российской Федерации. Поэтому это не такой простой и легкий путь. И автономия здесь помогает, но очень несильно. Поэтому я думаю, что если все-таки будет принято решение о выполнении Минских соглашений на условиях Путина, должно быть разведение, таких точек должно быть максимально много.

Сейчас мы только в двух местах развели войска, а должно быть на 20 участках по всей линии разграничения. И, конечно, должна очень серьезно работать контактная группа. Нужно отрабатывать Конституцию Донбасса, надо прописывать гарантии, обязательно должны быть внесены изменения в Конституцию Украины.

Почему пункт изменения в Конституции Украины так важен для Путина и важен для республик? Потому что если не будет закрепленного статуса в Конституции, то одним голосованием в Верховной раде все сразу можно будет повернуть назад — снова ввести войска, раздавить, зачистить активистов, посадить всех в тюрьмы, устроить концлагеря.

Если будут вноситься изменения в Конституцию, то голосование по украинской Конституции должно будет проходить в двух разных сессиях. То есть на одной сессии надо проголосовать простым большинством, отправить в Конституционный суд проект этого акта. После чего Конституционный суд рассматривает его, а затем возвращает в парламент со своим заключением. Если оно положительное, то потом 300 голосами вносятся изменения в Конституцию. Так что это путь длинный.

Источник превью: replyua.net

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы лнр днр украина донбасс олег царев точка зрения война в донбассе экспертное мнение конституция украины реинтеграция донбасса
Актуальная аналитика
Новости Украины
Олег Царев о главных условиях реинтеграции Донбасса на Украину
Профилактика
10-минутная прогулка в день снизит риск развития артрита
Военные новости
Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?
Новости Все >
РФ стремится помочь Украине преодолеть ее внутренний кризис
В Шереметьеве бизнес-джет совершил экстренную посадку
Лже-инвалиды в Ростове обманули государство на 1 млн рублей
Росгвардия готова к защите акватории Керчи
В Москве из горящей гостиницы эвакуировали 660 человек
В плацкартных вагонах поездов скоро не будет "торчащих" ног
Цена проезда по трассе Москва －Санкт-Петербург составит 1350 рублей
Российский баскетболисты узнали соперников по отбору на Олимпиаду-2020
В Кремле не исключили, что Путин встретится с Зеленским в Париже
Песков прокомментировал сообщения о связи журналиста с террористами
Последние материалы
Цена проезда по трассе Москва －Санкт-Петербург составит 1350 рублей
В Кремле не исключили, что Путин встретится с Зеленским в Париже
Песков прокомментировал сообщения о связи журналиста с террористами
Грузовик насмерть переехал ребёнка в Дагестане
Цифровые платежи сократят прибыль традиционных банков
Опубликован приговор 30-летней давности историку Соколову
Для чего Россия демонстрировала США гиперзвуковой блок "Авангард"?
Бывшая жена обвинила хоккеиста Зайцева в похищении детей
Проблемы муниципальной власти могут быть рассмотрены на Госсовете
Власти могут освободить малообеспеченных от уплаты НДФЛ
Популярное
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Политика. Новости и аналитика
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Любовь Степушова Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский УДК для будущего — какие сюрпризы военным готовят новые технологии Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов WADA ответили рассказом о народе-победителе Василий Амирджанов
Комментарии
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
В грузинских аэропортах снова начали бесплатно раздавать вино
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Житель Омска ставил пасынка на гречку за провинности
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Экипаж МКС столкнулся с проблемой. На станции отказали унитазы
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Армии Британии требуется "омоложение", чтобы не проиграть в войне с РФ
Новогодние каникулы под угрозой: в Госдуме хотят «урезать» праздники
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ