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Автор Редакция рубрики "Мир"

Россия - Турция - Сирия: новая ось?

Мир » Азия » Ближний Восток print

Эрдоган и Путин, судя по всему, вполне конкретно и детально договорились по Сирии. На радость всем. Турция ликвидировала террористические группировки и во многом уменьшила опасность терактов не только на своей территории, но и на соседних. Сирийские пограничники наконец-то возвращают контроль над границей на этих участках. Сирийские войска при участии российских военных полицейских входят в населенные пункты.


Что Эрдоган выторговал у Путина по Сирии

Фактически получилась самая масштабная операция по реализации давнего соглашения о ликвидации террористов на сопредельных территориях. Для США, кстати, тоже радость. Хотя Трамп был категорически против и даже опять успел ввести санкции, теперь развернулся на 180 процентов и объявил себя руководителем и победителем.

Об этом "Правде.Ру" рассказал востоковед-тюрколог Евгений Бахревский.

Читайте начало интервью:

Политические игры: кого считают террористами?

— Евгений Владиславович, мы в общем-то понимаем причины турецкой операции "Источник мира", их озабоченность опасностью, которую курдские военные подразделения на границе с сирийской стороны представляют для Турции.

— Конечно, они представляют реальную террористическую угрозу.

— Кстати, американцы из Сирии совсем ушли или где-то еще остаются?

— Американцы повели себя очень интересно в данной ситуации, потому что они сначала очень активно ругались на Турцию, угрожали изгнать ее из НАТО. Трамп написал удивительное с дипломатической точки зрения письмо, сказал, чтобы Эрдоган не был дураком и не строил из себя крутого парня. Эрдоган демонстративно выкинул в мусорное ведро это письмо. Все это было.

Но потом Трамп выступил с заявлением, что санкции, которые мы 13 октября ввели против Турции, снимаем. Потому что все нормально закончилось, операция проведена, мы обо всем договорились. Трамп, естественно, сказал, что это Америка все выиграла, успокоение ситуации, которая намечается, судя по всему, в этой части Сирии, — это заслуга лично Трампа. И что характерно, он даже не упомянул о визите Эрдогана в Сочи и о Российско-Турецком меморандуме.

— То есть он считает, что это его заслуга, чго Эрдоган как-то оригинально к нему прислушался, а замутил с русскими, но вообще все это сделал Трамп?

— Он русских даже не упомянул. Он сказал, что Эрдоган начал, но мы его поправили, наставили, в итоге он все правильно сделал под нашим руководством и теперь там все хорошо, американцы — молодцы. Хотя до этого Трамп постоянно говорил, что нечего делать в этой Сирии, там только песок, очень много песка, как всем известно. Поэтому все-таки какие-то американские силы остаются в стратегическом месте, где есть нефтяные месторождения.

— Кстати, а где там нефть?

— На востоке, на границе с Ираком. Опять же, надо понимать, что сирийская нефть — в международном масштабе это не какие-то огромные и стратегически важные запасы. Это, конечно, важно и хорошо. Тому же Дамаску было бы очень хорошо опять контролировать эти месторождения.

— Сирийцы раньше обеспечивали своей нефтью себя или импортировали?

— И то и другое. И сейчас в значительной степени себя обеспечили бы. По крайней мере, для нужд армии и т. д. — это все было бы очень хорошо. Известно, что в самый разгар этой гражданской войны с тем же "Исламским государством"* Башар Асад торговал и нефть покупал. Там все это шло своим чередом, это экономическая жизнь.

Сейчас по итогам турецкой военной операции получается, что в результате вроде бы все довольны. Хотя мы и заявляли, что мы очень настороженно следим, чтобы они там не наломали дров, было очевидно, что Россия оповещена обо всех деталях и развитии операции "Источник мира", все знает и контролирует процесс.

В результате прежде всего сирийские правительственные войска и поддерживающие их российские силы вместе туда приходят, они уже заняли ряд ключевых городов, и сейчас сирийские пограничники должны выйти на охрану турецко-сирийской границы. Военная полиция наша там везде уже ходит, патрулирует.

Я не уверен, что на нынешнее время уже все это состоялось, завершены все мероприятия, но по крайней мере изначально были договоренности такие, что туда войдут сирийские силы. То есть уже вся эта граница будет контролироваться сирийцами, Турция не против.

Что касается вот этого Аданского соглашения. Похожие соглашения были еще раньше, в давние времена. Подобного рода соглашения были, например, у Турции с Ираком, когда активно действовали иракские и курдские формирования как на территории Ирака, так и Турции.

Поэтому и появилось соглашение о преследовании отступающих группировок боевиков как турецкими, так и иракскими силами на территории друг друга. То есть если через границу ушли, то можно догонять и без проблем добивать. И Турция, и Ирак не противоречили в этом друг другу. И это вообще давняя схема. В Сирии договорились о том же.

— Это, кстати, соглашение еще более давнее — от 1998 года.

— И это совершенно нормально. Ведь это даже не есть постоянное присутствие вооруженных сил другой страны. Просто если какая-то банда что-то взорвала и убегает, уже перешла границу, то ее можно беспрепятственно догонять. Чтобы не было такой ситуации, что преследующая жандармерия, например, не могла пересечь границу, чтобы добить ее. Это было официально разрешено. В соглашении обговорены возможные ситуации, предусмотрены механизмы.

* Организация, запрещенная в России.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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