Зеленский сделал ставку на мир через войну

18 сентября Украина отказалась выйти из замкнутого круга в попытке примирения с Донбассом. Это значит, что дальше будет война в которой Киев проиграет.

Киеву нет дела до дончан, он хочет территории

Как сообщил в среду полпред РФ в Контактной группе по Украине Борис Грызлов, Киев отказался подписать "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок введения в действие закона об особом статусе Донбасса, согласно Минским соглашениям. Киев требует сначала установить контроль над границей, а затем проводить местные выборы и принимать закон, а не наоборот, как предлагал Штайнмайер.

Отказывается Владимир Зеленский также от и всеобщей амнистии "сепаратистам". Не может Киев даже просто прекратить огонь на границе разграничения, Контактная группа констатировала, что режим прекращения огня по-прежнему нарушается.

Провал вчерашних переговоров — к лучшему, с точки зрения жителей Донбасса, потому что они не представляют себе жизнь "в единой Украине" после пяти лет ежедневных бомбардировок и обстрелов и тысяч убитых и раненых. Несмотря на заверения Владимира Зеленского, что он будет бороться за умы сограждан в Донбассе, потому что это "наши люди", понятно, что Киев воюет не за людей, а за территорию. А дончане давно для себя сделали выводы и не хотят жить в государстве с той идеологией, которую оно предлагает.

Казалось бы, отведите войска, уберите КПП, откажитесь от прославления Бандеры, оставьте в покое русский язык, налаживайте экономические связи с Россией, глядишь, и через какое-то время можно было бы просить прощения у дончан. Начинать все равно надо с этого, если Киев хочет мирного решения вопроса. Но об этом речи не идет. Бандеровская идеология стала системообразующей с подачи Вашингтона, и пока ему выгодно дестабилизировать Россию, Киев от этой идеологии не откажется.

Не откажется еще и потому, что находится в долговой яме у МВФ ( 40% бюджета 2019 года идет на выплаты по долгу и новые заимствования), а значит у США. И эти кредиты вовсе не означают, что "весь мир с нами". С вами — на словах, но на деле западные инвесторы не пойдут в страну, где идет война.

Не мирные переговоры — значит война

Вся эта украинская болтовня о "наших людях" в Донбассе и о заботе о них призвана закамуфлировать готовящееся вторжение в ЛДНР, об этом недавно обмолвился глава МИД Вадим Пристайко, говоря о предстоящих радикальных мерах. В этом контексте срежиссированный США провал "нормандского формата", призван взвалить вину за это на Россию и послужить причиной операции по "хорватскому сценарию".

Когда украинцы голосуют за мир в Донбассе, не надо думать, что они хотят переговоров, многие хотят решить этот вопрос через силовую операцию. Это для бандеровцев и их карательных батальонов из Нацгвардии не является проблемой, как и для их предшественников, сжигавших польские и белорусские деревни, вместе с их жителями и служивших надзирателями в немецких концлагерях. Поэтому всякие переговоры с Киевом бессмысленны, Минские соглашения нереализуемы, пора заканчивать кровавое побоище в Донбассе, пора там защищать русских, как защищаем сирийцев.

Государства умирают и возрождаются — это диалектика

Совершенно не понятно, чего боится Верховный. Войны с США? Не будет по причине ядерного паритета. Санкций? Россия глобально встроена в мировую экономику, особенно решающую роль имеет в энергетике, поэтому любые санкции на нефтяной, газовый и финансовый сектора приведут мировую экономику к кризису, а она и так на грани рецессии. Европа, например, просто замерзнет зимой, если "Газпром" заморозит поставки газа, переорентировав их на Восток. При этом, очевидно, что те санкции, которые уже Западом наложены, никто не собирается отменять.

Может быть, он боится бунта населения из-за ухудшения условий жизни? Россия — это страна, живущая душой, а не телом, и только это до сих пор ее спасает.

Потери дружбы с братским народом? Это сказка, нет братского народа — украинцы, есть русские, проживающие на территории несостоявшегося государства Украина, и да, есть украинцы — люди с чуждой нам идеологией, ненавидящие Россию.

Переформатирование мировой географической карты неизбежно (государства появляются и исчезают, расширяются и сжимаются), и это диалектический процесс, который политики хотят затормозить неработающими соглашениями. Надо осуществлять его в свою пользу, если есть на то силы. Россия достаточно долго теряла, настало время приобретать. Если же заморозить ситуацию в Донбассе, то Москва рискует поддержать хаос на своих границах и скоро получить в Белоруссии вторую Украину, да и в Казахстане тоже.

Фото: архив Pravda.ru

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