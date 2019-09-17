На Украине представили "формулу Зеленского" по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что правительство страны придерживается "формулы Зеленского" по урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, на выполнение "формулы Зеленского" отводится год. Если Киеву не удастся за это время прекратить вооруженный конфликт, то будут приняты "новые радикальные меры".

Пристайко привел пример одного из пунктов "формулы Зеленского". Он утверждает, что украинским пенсионерам, которые остались "по ту сторону" нужно каждые два месяца пересекать границу,чтобы получить "несчастную пенсию". Новое правительство хочет сделать так, чтобы пенсионеру нужно было приезжать для идентификации не более одного раза в год.