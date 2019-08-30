Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Мир
США и Канада Карибские страны Мексика
Автор Дмитрий Судаков

The Hill: Трамп может изменить ход истории

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Администрация президента США Дональда Трампа, как сообщается, собирается рассекретить несколько важных документов, которые оставались скрытыми от внимания широкой общественности на протяжении многих лет.

Трамп может шокировать весь мир, рассекретив три важнейших пакета документов. 404221.jpeg

Как сообщается, речь может идти о неудачах в расследовании по делу так называемого сговора Трампа с Россией. Трамп может также придать огласке три пакета документов времен президентства Барака Обамы. Такой шаг, как пишет Джон Соломон в колонке для The Hill, может изменить ход истории для всех.

Первый из таких документов затрагивает вопросы национальной безопасности США в отношении действий российского "Росатома" по приобретению уранового бизнеса в США.

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в состав которого входили госсекретарь Хиллари Клинтон и восемь других высокопоставленных федеральных чиновников, одобрил покупку "Росатомом" активов американской горнодобывающей компании Uranium One осенью 2010 года. В это же самое время ФБР собирало улики, чтобы доказать, что американское подразделение российского атомного гиганта занималось взяточничеством, откатами и вымогательством.

Со слов анонимных источников, которые знакомы с текстом вышеупомянутого документа, сделка по продаже Uranium One российскому "Росатому" причинила огромный ущерб национальной безопасности США, хотя чиновники администрации Обамы говорили о том, что такой угрозы не было вовсе. Тем не менее, Москва обеспечила себе несколько миллиардов долларов по новым контрактам, связанным с ядерным топливом.

Во времена Барака Обамы, комитет по иностранным инвестициям США не обращал пристального внимания на очень многие чувствительные для национальной безопасности вопросы. Чиновники комитета просто ставили свои печати на бумагах или даже передавали некоторые соглашения на одобрение своим помощникам более низкого ранга.

Клинтон, например, утверждает, что она позволила своему заместителю принять решение о покупке Uranium One. При этом ее семейный фонд (Clinton Foundation) получил миллионы долларов в качестве пожертвований от сторон, заинтересованных в сделке. Указывается также, что муж Хиллари Клинтон, бывший президент США Билл Клинтон, получил от Москвы гонорар в 500 тысяч долларов за одно выступление.

С приходом к власти Дональда Трампа были приняты законодательные и административные меры, ужесточающие требования к функционированию комитета по иностранным инвестициям. Процент вопросов, решенных отрицательно, сразу же значительно повысился. Предполагается, что публикация документов, раскрывающая сделку с "Росатомом", может определить дополнительные шаги, которые США могут предпринять для своей защиты от иностранного влияния, не говоря уже о том, что американцы получат полную картину того, что на самом деле произошло во время принятия комитетом CFIUS одного из самых спорных решений в истории.

Читайте также: США — России: "Кислорода вам не будет!"

Второй пакет документов, который может быть рассекречен, касается частной переписки Обамы с иранскими чиновниками. В частности, 7 октября 2014 года Обама написал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи по поводу условий для заключения ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном в начале 2016 года.

По словам анонимных источников, на которые ссылается Джон Соломон, администрация Обамы представила сделку американской общественности лишь в политическом свете. При этом было скрыто то, как Обама пытался завоевать расположение лидера Ирана, предлагая Хаменеи компромиссные решения. Например, Обама пообещал Ирану, что у страны может появиться "внутренний потенциал по обогащению урана" и что Иран может быть восстановлен как страна "с хорошей репутацией" в соответствии с мировым договором о нераспространении ядерного оружия. Эти обещания были предположительно сделаны в то время, когда разведка США собирала информацию о том, что Иран годами нарушал этот договор.

Как известно, Трамп отменил соглашение Обамы с Ираном от 2016 года и ввел новые серьезные санкции против страны. Тем не менее, многие обстоятельства и обещания, которые привели к сделке, остаются в тайне.

Читайте также: Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?

Наконец, третий пакет документов, который просто необходимо представить на суд общественности, касается скандала, связанного с перепиской Хиллари Клинтон по электронной почте. В данном случае имеется ввиду засекреченный пакет документов, которые агенты ФБР определили как важные обстоятельства для расследования того, нарушила ли Клинтон закон, пересылая секретные электронные письма на свой частный незащищенный сервер. В 2016 году тогдашний директор ФБР Джеймс Коми в одностороннем порядке решил не возбуждать уголовное дело против Хиллари Клинтон.

Читайте также: Увольнение главы ФБР: Белый дом против спецслужб

Uranium One, сделка с Ираном, электронные письма Клинтон — эти темы очень долго освещались в прессе, но свет в конце тоннеля так и не появился ни в одном из этих дел. У Трампа есть отличная возможность исправить это упущение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы росатом барак обама дональд трамп хиллари клинтон вмешательство в выборы ядерная сделка с ираном
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
The Hill: Трамп может изменить ход истории
Власть
Эксперт: "частные" тюрьмы выгодны криминалитету
Здоровье и профилактика
Что такое раннее половое созревание?
Новости Все >
Каникулы школьникам и студентам предложили продлить до октября
Панарин из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Рогозин согласился со словами Трампа о космических войнах
Жители неспокойной Киргизии активно интересуются жильем в России
Сообщения о начале обмена заключенными с Украиной не подтвердились
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде
ВОЗ: ложные сведения об иммунизации так же опасны, как болезни
Эксперты: учителя из Омска и Тольятти будут копить на iPhone 7 месяцев
US Open: провал россиянок, успех Рублева и Медведева
Последние материалы
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
The Hill: Трамп может изменить ход истории
В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде
ВОЗ: ложные сведения об иммунизации так же опасны, как болезни
Эксперты: учителя из Омска и Тольятти будут копить на iPhone 7 месяцев
US Open: провал россиянок, успех Рублева и Медведева
Невиновная американка получила $3 млн за 35 проведенных в тюрьме лет
Эксперт: "частные" тюрьмы выгодны криминалитету
Что такое раннее половое созревание?
"Союз" с полностью российским экипажем полетит на МКС в 2020 году
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Общество
Песков не запомнил продавщицу, у которой Путин дважды покупал мороженое
Силовые структуры
Заброшенная военная часть. Видеорепортаж сержанта запаса
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
США и Канада. Новости и аналитика
Эксперт: американцы не на власть пеняют, а свою жизнь улучшают
Новости Украины
Уголовное дело возбудили против спикера Рады из-за трагедии в Одессе
Новости Грузии
Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?

Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.

Грузины не едят селедку на газетах. Селедка кончилась или читать не умеют?
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Суды
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Россия
Соцопрос выяснил мнение россиян о мигрантах-гастарбайтерах
Общество
Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий
Игорь Буккер Троя на 600 лет старше, чем предполагалось Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Каникулы школьникам и студентам предложили продлить до октября
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Какие сигналы посылает организм во время сна?
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Грыжа, которая мешает жить и есть
Историк: Грузия и Украина серьезно больны
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
98% точек продажи шаурмы в Москве нарушают санитарные нормы
98% точек продажи шаурмы в Москве нарушают санитарные нормы
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Навальный и Ходорковский планировали сорвать выборы в Петербурге
Навальный и Ходорковский планировали сорвать выборы в Петербурге
9-летняя дочь бывшего тренера сборной Испании умерла от рака
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Пассажирку изнасиловали в маршрутке около конечной остановки
98% точек продажи шаурмы в Москве нарушают санитарные нормы
Зарубежные СМИ сообщают о лучевой болезни у умерших в Северодвинске
История и современность
Почему Черный Принц все еще противоречивая историческая фигура?
Почему Черный Принц все еще противоречивая историческая фигура?
Фрументарии - тайная полиция в Древнем Риме
Фрументарии - тайная полиция в Древнем Риме
Идут испытания сверхзвуковой российской ракеты "Циркон"
Идут испытания сверхзвуковой российской ракеты "Циркон"
Индия выплатила аванс за С-400
Индия выплатила аванс за С-400
Полиция Челябинска сняла видео о правильном общении с правоохранителями
Полиция Челябинска сняла видео о правильном общении с правоохранителями
В России создали технологию, способную разогнать вертолет до 600 км/ч
В России создали технологию, способную разогнать вертолет до 600 км/ч
Чудо-оружие русских: "единороги", поразившие европейцев
Чудо-оружие русских: "единороги", поразившие европейцев
Как знаменитый русский хирург спас национального героя Италии
Как знаменитый русский хирург спас национального героя Италии
Навальный и Ходорковский пытаются сорвать выборы в Петербурге, тиражируя фейковые расследования
Навальный и Ходорковский пытаются сорвать выборы в Петербурге, тиражируя фейковые расследования
Ученый назвал причины отсутствия у Гитлера атомной бомбы
Ученый назвал причины отсутствия у Гитлера атомной бомбы
Фотогалереи
Лучшие европейские автомобили 7 Фото Лучшие европейские автомобили
Звезды благоволят смертным 8 Фото Звезды благоволят смертным
Отдых, от которого дух захватывает 7 Фото Отдых, от которого дух захватывает
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Тайны якудза в картинках 9 Фото Тайны якудза в картинках
Домашнее
Ноутбуки с Wi-Fi вредят подвижности сперматозоидов
Анна Седокова рассказала, как ей удалось похудеть после третьих родов
Робот-змея поможет очистить сосуды мозга от тромбов
Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего похудения
Роспотребнадзор обнаружил нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве
Могут ли фрукты и ягоды вредить здоровью
Телезвезда Анна Шатилова поделилась своими секретами молодости кожи
Иглы для татуировок оставляют под кожей опасные металлические частицы
Специалисты выяснили, от какой пищи у подростков возникает депрессия
Специалисты выяснили, от какой пищи у подростков возникает депрессия
Врачи рассказали, как защитить себя в разгар простудной эпидемии
Врачи рассказали, как защитить себя в разгар простудной эпидемии
Как похудеть после родов
Как похудеть после родов
СМИ раскрыли подробности свадьбы Собчак и Богомолова
СМИ раскрыли подробности свадьбы Собчак и Богомолова
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь
Лере Кудрявцевой стало плохо на "Новой волне"
Лере Кудрявцевой стало плохо на "Новой волне"
Почему после родов так трудно похудеть
Почему после родов так трудно похудеть
Что такое стиль тай-дай в одежде
Что такое стиль тай-дай в одежде
Стиль хай-тек в интерьере
Стиль хай-тек в интерьере
Как обновить офисное пространство
Как обновить офисное пространство
Забавные фото
Мир глазами художника 8 Фото Мир глазами художника
Дикая природа шокирует 9 Фото Дикая природа шокирует
Эта забавная жизнь 8 Фото Эта забавная жизнь
"Горло Дьявола" в Латинской Америке 7 Фото "Горло Дьявола" в Латинской Америке
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ