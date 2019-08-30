The Hill: Трамп может изменить ход истории

Администрация президента США Дональда Трампа, как сообщается, собирается рассекретить несколько важных документов, которые оставались скрытыми от внимания широкой общественности на протяжении многих лет.

Как сообщается, речь может идти о неудачах в расследовании по делу так называемого сговора Трампа с Россией. Трамп может также придать огласке три пакета документов времен президентства Барака Обамы. Такой шаг, как пишет Джон Соломон в колонке для The Hill, может изменить ход истории для всех.

Первый из таких документов затрагивает вопросы национальной безопасности США в отношении действий российского "Росатома" по приобретению уранового бизнеса в США.

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в состав которого входили госсекретарь Хиллари Клинтон и восемь других высокопоставленных федеральных чиновников, одобрил покупку "Росатомом" активов американской горнодобывающей компании Uranium One осенью 2010 года. В это же самое время ФБР собирало улики, чтобы доказать, что американское подразделение российского атомного гиганта занималось взяточничеством, откатами и вымогательством.

Со слов анонимных источников, которые знакомы с текстом вышеупомянутого документа, сделка по продаже Uranium One российскому "Росатому" причинила огромный ущерб национальной безопасности США, хотя чиновники администрации Обамы говорили о том, что такой угрозы не было вовсе. Тем не менее, Москва обеспечила себе несколько миллиардов долларов по новым контрактам, связанным с ядерным топливом.

Во времена Барака Обамы, комитет по иностранным инвестициям США не обращал пристального внимания на очень многие чувствительные для национальной безопасности вопросы. Чиновники комитета просто ставили свои печати на бумагах или даже передавали некоторые соглашения на одобрение своим помощникам более низкого ранга.

Клинтон, например, утверждает, что она позволила своему заместителю принять решение о покупке Uranium One. При этом ее семейный фонд (Clinton Foundation) получил миллионы долларов в качестве пожертвований от сторон, заинтересованных в сделке. Указывается также, что муж Хиллари Клинтон, бывший президент США Билл Клинтон, получил от Москвы гонорар в 500 тысяч долларов за одно выступление.

С приходом к власти Дональда Трампа были приняты законодательные и административные меры, ужесточающие требования к функционированию комитета по иностранным инвестициям. Процент вопросов, решенных отрицательно, сразу же значительно повысился. Предполагается, что публикация документов, раскрывающая сделку с "Росатомом", может определить дополнительные шаги, которые США могут предпринять для своей защиты от иностранного влияния, не говоря уже о том, что американцы получат полную картину того, что на самом деле произошло во время принятия комитетом CFIUS одного из самых спорных решений в истории.

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Второй пакет документов, который может быть рассекречен, касается частной переписки Обамы с иранскими чиновниками. В частности, 7 октября 2014 года Обама написал верховному лидеру Ирана Али Хаменеи по поводу условий для заключения ядерной сделки между Вашингтоном и Тегераном в начале 2016 года.

По словам анонимных источников, на которые ссылается Джон Соломон, администрация Обамы представила сделку американской общественности лишь в политическом свете. При этом было скрыто то, как Обама пытался завоевать расположение лидера Ирана, предлагая Хаменеи компромиссные решения. Например, Обама пообещал Ирану, что у страны может появиться "внутренний потенциал по обогащению урана" и что Иран может быть восстановлен как страна "с хорошей репутацией" в соответствии с мировым договором о нераспространении ядерного оружия. Эти обещания были предположительно сделаны в то время, когда разведка США собирала информацию о том, что Иран годами нарушал этот договор.

Как известно, Трамп отменил соглашение Обамы с Ираном от 2016 года и ввел новые серьезные санкции против страны. Тем не менее, многие обстоятельства и обещания, которые привели к сделке, остаются в тайне.

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Наконец, третий пакет документов, который просто необходимо представить на суд общественности, касается скандала, связанного с перепиской Хиллари Клинтон по электронной почте. В данном случае имеется ввиду засекреченный пакет документов, которые агенты ФБР определили как важные обстоятельства для расследования того, нарушила ли Клинтон закон, пересылая секретные электронные письма на свой частный незащищенный сервер. В 2016 году тогдашний директор ФБР Джеймс Коми в одностороннем порядке решил не возбуждать уголовное дело против Хиллари Клинтон.

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Uranium One, сделка с Ираном, электронные письма Клинтон — эти темы очень долго освещались в прессе, но свет в конце тоннеля так и не появился ни в одном из этих дел. У Трампа есть отличная возможность исправить это упущение.