Как Бишкек ответит на ультиматум Путина

Владимир Путин может поставить Бишкек перед выбором: наведите порядок на границе — или мы поставим там наших пограничников, сообщил в программе "Точка зрения" видеостудии "Правды.Ру" независимый киргизский политолог Марс Сариев.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру", потому что тогда Киргизия в глазах соседей по региону и на Западе будет выглядеть несуверенным государством.
Проблему контрабанды товаров и наркотиков через границу с Китаем и Таджикистаном в любом случае надо решать, хотя пока не понятно, как это лучше делать. Предложение организовать в Киргизии вторую российскую военную базу -по мнению политолога, это "реверанс в сторону России". Москва раньше хотела иметь такую базу для давления на Узбекистан. Но после смены руководства в Ташкенте российско-узбекские отношения улучшились. А угрозу прорыва исламистов из Афганистана Россия купирует своей военной базой в Таджикистане.
Киргизия получила ряд преимуществ от вступления в ЕАЭС, в частности дешевые энергоносители. Россия же укрепилась в республике как собственник в энергетическом секторе и намерена участвовать в приватизации железных дорог, чем составляет конкуренцию Китаю в его проекте "Один пояс и один путь".
Антикитайские настроения в Киргизии, сказал "Правде.Ру" Марс Сариев, связаны с коррупцией в плане предоставления китайскому бизнесу собственности и гражданства. Антироссийские настроения тоже присутствуют, но не имеют поддержки в народе. Это проект части либерального общества, живущего на гранты из-за рубежа. Киргизия при любом правительстве не станет антироссийской страной.
— Марс Осмонкулович, Киргизия находится в составе Евразийского экономического союза уже около пяти лет. Это единственная республика из центральноазиатских, которая решилась на такой шаг. Не жалеют ли в Киргизии об этом выборе? Что положительного принесло Киргизии это членство? И может быть, какие-то проблемы появились?
— Положительного, конечно, больше, чем отрицательного. В первую очередь, это статус наших мигрантов. Они в России чувствуют себя комфортно. Я думаю, что из всех республик Центральной Азии киргизы наиболее комфортно чувствуют себя в России и занимают там довольно высокие ниши в производстве и сфере обслуживания. Они перечисляют больше миллиарда долларов в год в Киргизию. А это существенный вклад в наш бюджет.
Россия нам очень сильно помогает. Это поставки светлых нефтепродуктов по внутренним ценам, в военной сфере очень большая безвозмездная помощь. Недавно поступили автомобили в количестве ста штук и другое оборудование для таможенного и пограничного контроля, обустройства границ. Конечно, Киргизия довольна, что вошла в Евразийский экономический союз.
Но есть и отрицательные моменты. Дело в том, что мы, находясь в союзе, не смогли, как казахи или белорусы, защищать свой рынок и выстроить нормальную политику, чтобы экспортировать свою продукцию в страны Евразийского союза. Мы оказались в этом отношении более беззубыми. И, конечно, наши товаропроизводители в конкурентной борьбе страдают. Все-таки это рынок.
У нас много и белорусских, и российских, и казахских товаров, но вот наши производители с очень большим трудом пробиваются на рынки стран ЕАЭС. Вот это, конечно, огорчает жителей и дает повод для критики противникам ЕАЭС. Они создали сайт "Кыргызстан против Таможенного союза". Понятно, что это западный проект.
Но постепенно решаются все эти спорные вопросы, негативных моментов становится меньше.
У нас была в большей степени иждивенческая позиция. Мы ожидали, что нам будут давать преференции бесконечно, поэтому не особенно подготовили санитарный контроль и другие службы. Поэтому проблемы возникают. Но, конечно, мы можем так же напористо бороться за рынки, как бизнесмены Белоруссии, России, Казахстана и Армении. В первую очередь начали продвигать вина Киргизии.
— А что еще?
— Например, у нас самое экологически чистое и питательное мясо, прежде всего баранина. Его очень хорошо покупают Саудовская Аравия и Иран. Сухофрукты, фрукты экологически чистые. Мед считается самым чистым в мире.
— Как решается проблема пресечения контрабанды, прежде всего через китайскую границу? Она оценивается почти в 50 миллиардов долларов в год. Обвинения были адресованы бывшему президенту, и даже какие-то уголовные дела были заведены.
— Да, вы правы. Политолог Марат Шибутов из Казахстана сделал скрупулезный анализ. Начиная с 2005 года и по сегодня выходит порядка 50 миллиардов долларов контрабанды. Руководители таможни отрицают этот факт и говорят, что это связано с проблемами ценообразования на границе. В Киргизии товар взвешивается в килограммах, а у китайцев — уже по ценам.
Но я думаю, что все-таки есть существенные контрабандные потоки. И поэтому, конечно, Казахстан и Россия беспокоятся. Казахстан даже предлагал поставить союзных пограничников из России и Казахстана на границу с Китаем. Но у самого Казахстана имеются те же самые проблемы на границах, хотя они с этим борются.
— А если все же укрепить границу российскими пограничниками? Или Киргизия будет сама справляться?
— Я думаю, что киргизская сторона не пойдет на этот шаг. Вряд ли российские пограничники появятся на границах Киргизии, так же как и Таджикистана, потому что таким образом мы уйдем полностью под российский вектор и говорить о самостоятельной политике даже не придется.
Но у нас совершенно уникальная ситуация. Мы сильно отличаемся от соседей. Сильное гражданское общество, которое выросло на западных грантах. Мы должны все-таки пытаться проводить сбалансированную политику. И в отношении военной сферы тоже как бы соблюдать паритет.
И вся Центральная Азия потихонечку уходит из-под влияния России, усиливается влияние Китая. Но Россия, конечно, будет заинтересована присутствовать и дальше в Киргизии. Нам надо модернизировать железные дороги. Раз акционируют железные дороги, значит, Россия будет присутствовать проектами. Поставки локомотивов, вагонов уже объявлены.
Таким образом как бы ставится крест на китайском проекте "Один поезд и один путь". Тогда китайцы уже будут вынуждены считаться и с новым фактором — Россией. Поэтому я думаю, что Россия будет в экономическом плане очень активно сейчас присутствовать. "Газпром" — уже монополист. Теперь на очереди — железные дороги, горнорудная промышленность, электростанции.
Очень серьезно Россия намерена присутствовать в Центральной Азии. Я думаю, Россия Киргизию не потеряла и не потеряет в дальнейшем. Но это зависит, конечно, от того, как она будет себя позиционировать в Киргизии, потому что растет новое поколение, настроенное по-разному —протурецки, проамерикански и прокитайски. Институт Конфуция, турецкие вузы, детсады, школы и американский университет оказывают влияние.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
На фото: президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков
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