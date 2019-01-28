Президентом Украины станет шоумен?

За два месяца до президентских выборов на Украине 31 марта свой прогноз дает для "Правды.Ру" директор Украинского института анализа и менеджемента политики Руслан Бортник.



Зеленский - это Трамп Украины и способен выиграть выборы﻿

Из трех наиболее вероятных победителей первого тура специалист назвал самым большим сюрпризом — победу Владимира Зеленского.

Почему Зеленский способен выиграть президентские выборы? Почему нет единого кандидата от оппозиции? Каково влияние России и США на выборы? Почему каждый украинец должен проголосовать?

Эти вопросы эксперту задавала обозреватель "Правды.Ру" Любовь Степушова.

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