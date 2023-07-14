Владивосток: столица Приморского края со смешением культур и обилием морепродуктов

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Владивосток, уникальный город на Дальнем Востоке России, отличается от остальных городов своим неповторимым обликом с налётом Китая, оставаясь при этом совершенно российским. В этом противоречии кроется вся сущность столицы Приморского края, находящейся ближе к Австралии, чем к Москве.

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Этот дальний край начал осваиваться 160 лет назад. В 1858 году Китай передал его Российской империи вместе с Приамурьем по Айгунскому договору. Путешествуя на корвете по своим новым владениям, сибирский генерал-губернатор Муравьев-Амурский обнаружил длинный полуостров с изогнутой бухтой, напоминающей Стамбул. Именно отсюда родилось название нашего форпоста в Японском море — Владивосток, что в переводе означает "владение Востоком".

Знаковые места и достопримечательности

Владивосток, будучи уникальным городом, предлагает множество интересных мест для посещения. Первое, что стоит увидеть, это восстановленную Триумфальную арку цесаревича Николая, возведённую в 1891 году в честь приезда будущего русского императора. В советское время арку разрушили, но в 2003 году она была восстановлена почти в первозданном виде.

Гуляя по городу, можно увидеть множество дореволюционных и сталинских зданий, современные скульптуры, яркие граффити и уютные дворики. Особенно впечатляют узкие улочки "Миллионки", бывшего "Чайнатауна" и историческеого квартала Владивостока. В рамках проекта "Голос внутри" можно отправиться на иммерсивную прогулку по дворам и колодцам этого района, где в наушниках можно услышать истории и легенды, оживающие в голосах и призраках прошлого.

Прогулки по улицам и панорамные виды

Одной из старейших улиц в городе является пешеходная улица адмирала Фокина, ранее известная как Пекинская. В прошлые годы её неофициально называли "Торговой", так как здесь можно было найти множество ларьков с одеждой сомнительного качества. В новом тысячелетии торговцы были изгнаны, а улица была выложена каменной плиткой.

Владивосток — город, который требует особого пространственного мышления из-за своей необычной планировки. Однако благодаря своим холмам, заливам и мостам, он невероятно фотогеничен. Открывающиеся виды с Морского вокзала, с площадки на сопке Орлиное Гнездо и с вершины сопки Холодильник (в конце мая сопка оживает оранжевыми "огоньками" диких лилий), захватывают дух.

Гастрономический рай для любителей морепродуктов

Владивосток славится свежими и высококачественными морепродуктами, которые стоит попробовать. Каждый год здесь открывается всё больше интересных заведений, предлагающих разнообразные кухни. Однако самыми лучшими ресторанами на Дальнем Востоке России остаются рестораны, специализирующиеся на морепродуктах.

Стоит попробовать креветок-медведок, гребешки (местные предпочитают их сырыми), огромных тихоокеанских устриц, трепангов и, конечно, крабов. Особенно известен паназиатский ресторан Zuma, который запустил фестиваль "Держи краба!" в 2016 году. За пять лет этот фестиваль вышел на федеральный уровень и стал одним из главных гастрономических событий в России. Кроме крабов, каждый месяц проводится праздник, посвященный различным морским продуктам: мидиям — в мае, гребешкам — в июле и кальмарам — в сентябре.

Владивосток — это уникальный город контрастов, который обязательно стоит посетить. Его история, достопримечательности, панорамные виды и отличная гастрономия оставят незабываемые впечатления у всех посетителей.

ВЛАДИВОСТОК - РУССКИЙ САН-ФРАНЦИСКО и САМЫЙ ДАЛЬНИЙ ГОРОД РОССИИ