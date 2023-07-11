Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джалиль Вахитов

Выборг — один из самых европейских город России: замок, ратуша, узкие улочки

3:29
Туризм

Выборг — город с богатой историей, который трижды менял своё гражданство. Сначала он принадлежал Швеции, затем Финляндии, а с 1944 года стал частью СССР. Удивительная судьба, которая придала особую атмосферу этому городу в Ленинградской области. Выборг сохранил свои европейские черты: узкие улочки, плотную застройку и разноцветные крыши домов.

Фото:  

Выборгский замок и его исторические достопримечательности

 

Выборгский замок, основанный шведами во время одного из Крестовых походов в 1293 году, расположен на отдельном острове, куда можно попасть через Крепостной мост. Одной из главных достопримечательностей замка является башня Святого Олафа, названная в честь крестителя Скандинавии. Башня, находящаяся на холме, имеет высочайшую точку на расстоянии 70 метров от земли. Поднявшись на самую вершину башни, можно насладиться прекрасным видом на город Выборг.

Башня Святого Олафа стала домом для Филимонарыжего кота. У него даже есть трудовая книжка, в которой он зарегистрирован в качестве старшего кота-охранника! Филимон завоевал эту должность после сражения с предыдущим котом-сотрудником по имени Маркиз. Его работа в замке неоценима: он охотится на главных врагов музейных экспонатов — мышей и крыс.

 

Старая Ратуша, хотя и не является частью замка, занимает почётное место в городе и хорошо видна с башни Святого Олафа. Она была построена в 1643 году и в то время служила центром городской жизни. На площади вокруг Ратуши проходили ярмарки, праздники, собрания и даже казни. Здание самой Ратуши использовалось для проведения органов самоуправления и выполняло функцию крепости, защищая город от врагов.

Выборг после Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны здание Ратуши было серьёзно повреждено. Реставрационные работы продолжались до 1993 года, но первоначальный облик полностью восстановить не удалось. В настоящее время в здании расположены жилые помещения, но туристам разрешен вход в парадную и подъём на верхний этаж. Рядом с Ратушей находятся здание гауптвахты, дом Векрута, усадьбы Борхардта и Вольфа.

Башня "Толстая Катерина": гордость Выборга

Как и во многих других старинных городах, в Выборге есть Рыночная площадь, на которой возвышается круглая башня с широким основанием. Её построили, чтобы защитить город от возможных нападений обиженных новгородцев, которым не разрешали входить в Выборг для торговли. Даже самому Ивану Грозному не удалось взять этот город, так как башня успешно выполняла свою защитную функцию благодаря своим стенам, имеющим толщину 4 метра.

Башня "Толстая Катерина" стала народной любимицей и получила несколько прозвищ. Некоторое время она была известна как "баранья тюрьма", так как в неё помещали бродящих по городу баранов, которых потом выкупали и освобождали. В настоящее время внутри башни находится ресторан, который привлекает множество посетителей.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

ЗДЕСЬ БЫЛА ЕВРОПА! ВЫБОРГ: средневековье в России. РЫНДЕВИЧ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы россия туризм путешествия
Новости
Невролог Мошкина назвала способы, которые помогут уснуть в "тропические" ночи
Диетолог Мухина заявила, что грибы способствуют похудению
"Отважные" в контратаке на Краснолиманском направлении продвинулись на 2 километра
Столтенберг: если Украина не победит, вопрос о членстве в НАТО не встанет
Сатановский: пленных нацистов и "азовцев"* больше быть не должно
Китай лихорадочно скупает природный газ. И на то есть причина
Домашних животных нужно беречь от опасной аллергии на растения
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству капитана-подводника
Поставка Парижем ракет Киеву — цепочка в плане Запада уничтожения славян
МК: военный эксперт Леонков рассказал, как ВС РФ будут уничтожать французские ракеты SCALP
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО: Путин оставил ЧВК "Вагнер" в СВО
К Фадееву всё вернулось бумерангом: Данилко обвинил продюсера в заговоре
Избегание нескольких продуктов поможет убрать опасные наслоения на сосудах — врач-кардиолог Погосова
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Самые дешёвые российские курорты этим летом назвал эксперт
Джонни Депп осенью приедет в Россию
Жалобы жены и дочери генерала Суровикина Венедиктову* поразили Маркова
Жалобы жены и дочери генерала Суровикина Венедиктову* поразили Маркова
Последние материалы
Невролог Мошкина назвала способы, которые помогут уснуть в "тропические" ночи
Выборг — один из самых европейских город России: замок, ратуша, узкие улочки
Диетолог Мухина заявила, что грибы способствуют похудению
"Отважные" в контратаке на Краснолиманском направлении продвинулись на 2 километра
Столтенберг: если Украина не победит, вопрос о членстве в НАТО не встанет
Путешествие на выходные с детьми: семейный отдых недалеко от Москвы
Сатановский: пленных нацистов и "азовцев"* больше быть не должно
Китай лихорадочно скупает природный газ. И на то есть причина
Домашних животных нужно беречь от опасной аллергии на растения
Задержан мужчина, который может быть причастен к убийству капитана-подводника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников