Выборг — один из самых европейских город России: замок, ратуша, узкие улочки

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Выборг — город с богатой историей, который трижды менял своё гражданство. Сначала он принадлежал Швеции, затем Финляндии, а с 1944 года стал частью СССР. Удивительная судьба, которая придала особую атмосферу этому городу в Ленинградской области. Выборг сохранил свои европейские черты: узкие улочки, плотную застройку и разноцветные крыши домов.

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Выборгский замок и его исторические достопримечательности

Выборгский замок, основанный шведами во время одного из Крестовых походов в 1293 году, расположен на отдельном острове, куда можно попасть через Крепостной мост. Одной из главных достопримечательностей замка является башня Святого Олафа, названная в честь крестителя Скандинавии. Башня, находящаяся на холме, имеет высочайшую точку на расстоянии 70 метров от земли. Поднявшись на самую вершину башни, можно насладиться прекрасным видом на город Выборг.

Башня Святого Олафа стала домом для Филимона — рыжего кота. У него даже есть трудовая книжка, в которой он зарегистрирован в качестве старшего кота-охранника! Филимон завоевал эту должность после сражения с предыдущим котом-сотрудником по имени Маркиз. Его работа в замке неоценима: он охотится на главных врагов музейных экспонатов — мышей и крыс.

Старая Ратуша, хотя и не является частью замка, занимает почётное место в городе и хорошо видна с башни Святого Олафа. Она была построена в 1643 году и в то время служила центром городской жизни. На площади вокруг Ратуши проходили ярмарки, праздники, собрания и даже казни. Здание самой Ратуши использовалось для проведения органов самоуправления и выполняло функцию крепости, защищая город от врагов.

Выборг после Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны здание Ратуши было серьёзно повреждено. Реставрационные работы продолжались до 1993 года, но первоначальный облик полностью восстановить не удалось. В настоящее время в здании расположены жилые помещения, но туристам разрешен вход в парадную и подъём на верхний этаж. Рядом с Ратушей находятся здание гауптвахты, дом Векрута, усадьбы Борхардта и Вольфа.

Башня "Толстая Катерина": гордость Выборга

Как и во многих других старинных городах, в Выборге есть Рыночная площадь, на которой возвышается круглая башня с широким основанием. Её построили, чтобы защитить город от возможных нападений обиженных новгородцев, которым не разрешали входить в Выборг для торговли. Даже самому Ивану Грозному не удалось взять этот город, так как башня успешно выполняла свою защитную функцию благодаря своим стенам, имеющим толщину 4 метра.

Башня "Толстая Катерина" стала народной любимицей и получила несколько прозвищ. Некоторое время она была известна как "баранья тюрьма", так как в неё помещали бродящих по городу баранов, которых потом выкупали и освобождали. В настоящее время внутри башни находится ресторан, который привлекает множество посетителей.

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