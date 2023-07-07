Не только нефть, но и культура, и спорт: чем порадует туристов Альметьевск

3:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Великолепный город, расположенный на берегу реки Зай, известен как "нефтяная столица" Татарстана. Это связано с его близостью к крупному месторождению Ромашкинское, которое находится всего в 39 километрах отсюда.

Фото: Ютуб

Жители города гордятся своим делом, и это отражено даже в памятнике, посвящённом добыче трехмиллиардной тонны нефти. Он был установлен как раз во время этого исторического события.

Город активно развивает спортивное воспитание в различных направлениях — таких как хоккей, футбол, воздухоплавание и регби. Местные жители активно участвуют в спортивных мероприятиях.

Культурные и религиозные достопримечательности

В городе прекрасно сосуществуют две разные культуры: ислам и православие. Местные жители с гордостью отмечают наличие здесь мечети и православного храма. Мечеть имени Р. Г. Галеева была построена в 1999 году и названа в честь мецената, внесшего самое крупное пожертвование на её строительство. Мечеть украшена куполами с орнаментом и цветными витражами, что придает ей особую красоту и атмосферу.

Православный храм Казанской иконы Божьей Матери был построен в 2007 году и имеет два этажа. Он славится своим уникальным иконостасом из фарфора, который поражает своей красотой и великолепием. В храме также расположена звонница с 11 колоколами, самый большой из которых весит 1350 килограммов.

Культурная жизнь города насыщена различными мероприятиями. Один из главных культурных центров — музей имени Халиуллы Ахметшина, расположенный в пригороде, где представлены экспонаты этнографии, археологии и истории местной области. Регулярно проводятся интересные выставки, привлекающие посетителей из разных уголков региона.

Картинная галерея, основанная в 1975 году, является ещё одной достопримечательностью города. Здесь хранится более тысячи произведений искусства, скульптуры и татарского прикладного искусства. В городе также расположен театр — Альметьевский татарский государственный драматический театр, который открыл свои двери в 1944 году. Театр является лауреатом множества конкурсов и активным участником международных фестивалей.

Пешие прогулки и природа

Для любителей пеших прогулок в городе есть несколько прекрасных мест, которые стоит посетить. Пешеходный променад поражает посетителей своим прекрасным ландшафтным дизайном, включающим ансамбль скульптур, скамейки, беседки и предметы искусной ковки. Ещё одной интересной достопримечательностью является каскад прудов, расположенный в центре города. Он пользуется популярностью у местных жителей и недавно был реконструирован.

Кроме того, на территории городского парка, который переименовали в "Городской парк имени 60-летия нефти Татарстана", расположены зоопарк, аттракционы и музыкальные фонтаны. Общая площадь парка составляет 16 гектаров.

"Нефтяная столица" Татарстана является не только центром нефтяной промышленности, но и местом богатой культурной жизни. Спортивные объекты, а также наличие культурных и природных достопримечательностей делают этот город привлекательным для посещения и проживания.

АЛЬМЕТЬЕВСК. ЛУЧШИЙ ОБЗОР ГОРОДА. Что посмотреть, куда сходить. Все достопримечательности.