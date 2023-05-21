Как избавиться от чрезмерного потоотделения во время упражнений

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Чрезмерное потоотделение во время упражнений или при жаркой и влажной погоде является нормой. Однако некоторые люди чувствуют, что они потеют чрезмерно, и им это не нравится. Определение причин потоотделения поможет вам найти лучшее решение.

Почему вы потеете

Потоотделение является нормальной физиологической реакцией на перегревание тела. Пот производится в железах дермального слоя кожи и выделяется через поры. Каждый квадратный сантиметр кожи содержит около 650 потовых желез.

Хотя вы можете этого не заметить, вы постоянно потеете. Пот выделяется для того, чтобы выделить тепло и охладить тело. Пот обычно быстро испаряется, поэтому вы не замечаете его, и это испарение вызывает охлаждающий эффект.

Некоторые виды деятельности или обстоятельства могут вызвать накопление пота, такие как:

физические упражнения,

стресс,

потребление острой пищи,

алкоголь,

кофеин,

лекарства.

Вы также больше склонны к потоотделению во время гормональной перестройки в подростковом возрасте, во время беременности и менопаузы.

Некоторые исследования предполагают, что люди с более высоким процентом жира в организме склонны потеть больше.

Как бороться с избыточной потливостью?

Для начала стоит обратиться к врачу и узнать причину избыточной потливости. Если она вызвана другими заболеваниями или медикаментозным лечением, то необходимо решить эту проблему в первую очередь.

Если же избыточная потливость вызвана гипергидрозом, то можно попробовать следующие методы:

1. Антиперспиранты. В отличие от дезодорантов, они содержат компоненты, которые блокируют потовые железы и снижают количество пота.

2. Процедуры по уменьшению потоотделения. Существуют различные процедуры, например, ионтофорез и ботокс-инъекции, которые могут помочь справиться с избыточной потливостью.

3. Лекарства. В некоторых случаях врач может назначить лекарства, которые снижают потоотделение.

4. Хирургическое вмешательство. В крайних случаях, когда другие методы не работают, можно обратиться к хирургическому вмешательству. Одним из методов является эндоскопическая симпатэктомия, которая позволяет блокировать нервные волокна, ответственные за потоотделение.

Потливость — это нормальный физиологический процесс, который помогает охлаждать организм. Избыточная потливость может вызывать неудобства и приводить к социальным и профессиональным ограничениям. Но в большинстве случаев есть решение проблемы. Если вы страдаете избыточной потливостью, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину и найти подходящее лечение.

Что предпринять от повышенной потливости?