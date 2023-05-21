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Петр Дерябин

Как избавиться от чрезмерного потоотделения во время упражнений

2:58
Спорт

Чрезмерное потоотделение во время упражнений или при жаркой и влажной погоде является нормой. Однако некоторые люди чувствуют, что они потеют чрезмерно, и им это не нравится. Определение причин потоотделения поможет вам найти лучшее решение. 

Как избавиться от чрезмерного потоотделения во время упражнений

Почему вы потеете

Потоотделение является нормальной физиологической реакцией на перегревание тела. Пот производится в железах дермального слоя кожи и выделяется через поры. Каждый квадратный сантиметр кожи содержит около 650 потовых желез.

Хотя вы можете этого не заметить, вы постоянно потеете. Пот выделяется для того, чтобы выделить тепло и охладить тело. Пот обычно быстро испаряется, поэтому вы не замечаете его, и это испарение вызывает охлаждающий эффект.

Некоторые виды деятельности или обстоятельства могут вызвать накопление пота, такие как:

  • физические упражнения,
  • стресс,
  • потребление острой пищи,
  • алкоголь,
  • кофеин,
  • лекарства.

Вы также больше склонны к потоотделению во время гормональной перестройки в подростковом возрасте, во время беременности и менопаузы.

Некоторые исследования предполагают, что люди с более высоким процентом жира в организме склонны потеть больше.

Как бороться с избыточной потливостью?

Для начала стоит обратиться к врачу и узнать причину избыточной потливости. Если она вызвана другими заболеваниями или медикаментозным лечением, то необходимо решить эту проблему в первую очередь.

Если же избыточная потливость вызвана гипергидрозом, то можно попробовать следующие методы:

1. Антиперспиранты. В отличие от дезодорантов, они содержат компоненты, которые блокируют потовые железы и снижают количество пота.
2. Процедуры по уменьшению потоотделения. Существуют различные процедуры, например, ионтофорез и ботокс-инъекции, которые могут помочь справиться с избыточной потливостью.
3. Лекарства. В некоторых случаях врач может назначить лекарства, которые снижают потоотделение.
4. Хирургическое вмешательство. В крайних случаях, когда другие методы не работают, можно обратиться к хирургическому вмешательству. Одним из методов является эндоскопическая симпатэктомия, которая позволяет блокировать нервные волокна, ответственные за потоотделение.

Потливость — это нормальный физиологический процесс, который помогает охлаждать организм. Избыточная потливость может вызывать неудобства и приводить к социальным и профессиональным ограничениям. Но в большинстве случаев есть решение проблемы. Если вы страдаете избыточной потливостью, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину и найти подходящее лечение.

Что предпринять от повышенной потливости?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы спорт здоровье
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