Политики ищут альтернативу гимну России

Российские политики продолжают искать альтернативу гимну страны в связи с запретом CAS на его исполнение на спортивных мероприятиях.

Яблоням и грушам запретили расцветать

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил запрет для российских спортсменов на выступление на чемпионатах мира и Олимпиадах под национальным флагом и лишил права на исполнение гимна страны. Вдобавок в этот период Россия лишилась права проводить подобные спортивные мероприятия.

Медийно активные отечественные политики занялись поиском некой альтернативы гимну России и подхватили идею о песне "Катюша". Некоторых депутатов Госдумы даже не смутило, что тот же МОК требует обходиться без упоминания войн и любой военной тематики, в том числе и в сценариях открытия и закрытия Олимпийских игр.

Возможно, и сам политический бомонд уже уверовал, что остальной мир просто обязан отнестись с пониманием к пожирателям допинга и проникнуться теми же идеологическими заморочками, которые пестует отечественный агитпроп:

культом прошлого и игнорированием настоящего;

Второй мировой войной как оправданием текущих проблем страны;

перманентным заговором международного закулисья.

13 марта 2021 года CAS отклонил запрос Олимпийского комитета России на использование "Катюши" как замены гимна России на грядущих Олимпийских играх летом 2021 года в Токио и в феврале 2022 года в Пекине. Суд пояснил, что понятие "любой гимн, связанный с Россией" распространяется на все песни, связанные с Россией. Но даже это обстоятельство не закрыло дискуссию. Поиски подходящей песни продолжаются.

Дума о гимне

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев включился в музыкальную дискуссию, назвав решение CAS несправедливым. Признавая тщетность попыток замены гимна России на любую из песен, депутат от ЛДПР предложил свой вариант:

"Нам же запретили использовать только гимн, а не любое музыкальное произведение, связанное с Россией. Это более вольное толкование решения CAS. Как альтернативу, в качестве иронии над CAS, я бы предложил использовать гимн Советского Союза. По букве закона нам запрещён гимн Российской Федерации, а гимн СССР — нет".

Ирония получилась бы реверсивной. Фраза про "Союз нерушимый", вероятно, стала бы основным критерием адекватности выбора музыкального произведения. Сама же идея поиска альтернативы, способной вызвать добрые чувства у граждан, была благосклонно встречена в социальных сетях и получила своё развитие. В заданном депутатом Лебедевым векторе творческого поиска пользователи соцсетей, как бы развивая тезис "Славься Отечество наше свободное!", предложили свои варианты олимпийского плейлиста:

"Таганка";

"Владимирский централ";

"Гоп-стоп";

"Мурка".

Точку в затянувшихся музыкальных страданиях попытался поставить двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Депутат обратил внимание, что атрибутику международных спортивных соревнований составляют флаг и гимн страны и ничем другим их заменить не представляется возможным:

"Причем тут "Катюша", "Боже, царя храни"? Запретили, значит, нам надо выступать так, как можно. Здесь другой позиции нет".

Пожирая таблетки

Тема выбора патриотической песни — важное дело, но всё-таки было бы предпочтительнее, если бы некоторые наши спортсмены перестали жрать запрещённые препараты, убивая своё здоровье и в конечном счёте позоря отечественный спорт и страну на весь мир.

Не остался незамеченным массовый отказ биатлонистов от участия во всероссийских соревнованиях "Ижевская винтовка". В январе 2021 года, накануне прибытия специалистов Российского антидопингового агентства (РУСАДА), с турнира снялись 33 юниора, представители Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области. Тогда директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова подтвердила:

"Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований".

20-летняя российская фигуристка Мария Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. Девушку уличили не только в применении допинга, но и в подделке медицинской справки и пропуске допинг-тестов. Фигуристка уже завершила свою спортивную карьеру, но осадочек ещё долго будет отсвечивать на репутации отечественного спорта.

Информаторы Всемирного антидопингового агентства Юлия и Виталий Степановы подали в ООН иск против России, утверждая, что в стране существовала государственная допинговая программа, которая нарушала статью Международного пакта о гражданских и политических правах. В иске заявлено, что Юлии Степановой пришлось участвовать в допинговом "медицинском эксперименте".

Унесённые допингом

В российском информационном поле как-то затихли страсти по допингу. Вроде бы и не отрицается применение спортсменами запрещённых препаратов, но и не обсуждается тема существования той самой допинговой программы. По-прежнему остаются неизвестными лица, ответственные за скандал, который опустил отечественный спорт, включая и "чистых" спортсменов, а с ними и государство в целом на репутационное дно.

Возможно, заявленная парадигма о "народе победителе", который обязан побеждать любой ценой ради поддержания некоего идеологического статуса, и толкает спортивную номенклатуру к неспортивному поведению.

Молодые люди, применяющие допинг, имеют все шансы стать инвалидами, но когда спорт существует в системе координат "воюющего государства", то в глазах номенклатуры и жертвенность становится вроде как оправданной. Правда, результаты такой "войны" пока что не приносят стране ни радости, ни гордости, ни общественного согласия.

Разве что федеральное телевидение расскажет гражданам о кознях международного закулисья, о том, что всё на самом деле великолепно, и забудет обратить внимание на тех спортсменов, которые в юности сожгли своё здоровье, чтобы теперь политики переживали за выбор подходящей патриотической песни для исполнения на Олимпиадах.