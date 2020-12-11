Как биатлонист Шопин заработал пьяную дисквалификацию

В Российском биатлоне снова скандал. На этот раз в неприятную ситуацию попал российский биатлонист Юрий Шопин.

1 декабря стало известно, что Шопина дисквалифицировали на один год за нарушение дисциплины. До этого биатлонист был исключен из состава сборной России на сезон 2020/21. Россиянин был также лишен зарплаты в Центре спортивной подготовки (ЦСП).

По данным News. ru, после тренировки на сборах в Алдане Шопин решил отдохнуть и выпить алкоголя.

К биатлонисту пришел допинг-офицер. Видимо для сбора анализов. Шопин бурно отреагировал на требование допинг-офицера пройти тестирование.

Очевидно, что биатлонист сдал допинг-тестирование и не отказывался от его прохождения, иначе появилась бы соответствующая информация об этом в СБР.

Статистика выступлений Шопина

Главные достижения Шопина:

два золота на Универсиаде в Осрблье 2015 года в гонке-преследовании и смешанной эстафете;

золото на чемпионате мира 2018 года в смешанной эстафете;

три бронзовые медали на Универсиаде 2015 года.

Сильная сторона Шопина — высокая скорость на дальние дистанции. Слабая сторона спортсмена — плохие показатели стрельбы, в среднем 80% точности.

Реакция на дисквалификацию

Одним из первых на отстранение биатлониста отреагировал его тренер Юрий Охотников. Он находился на сборах региональной команды. По словам тренера, он был шокирован случившимся.

Комментатор Дмитрий Губерниев посчитал, что биатлонная организация поступила правильно со спортсменом:

"Решение правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли — и правильно! Нам такой биатлон не нужен!".

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев назвал наказание Шопина слишком мягким. Он также отметил, что спортсмен был не в первый раз замешан в подобных ситуациях. По словам Васильева, было больше трех случаев с нарушением дисциплинарных мер.

Васильев заявил в интервью "Спорт день за днем", что в СБР необходимо ввести дисциплинарный комитет, как в футболе.

Плюсы такой идеи: спортсменов будут жестче контролировать и принимать в их отношении более серьезные наказания. Минусы: нет людей, которые бы смогли возглавить такую организацию и непонятно какой бы властью обладал дисциплинарный комитет.

Легенда биатлона Александр Тихонов назвал решение СБР правильным и рассказал в интервью "Советскому спорту", что Шопин напился на сборах перед украинской командой.

Действующий биатлонист Антон Бабиков назвал Шопина талантливым спортсменом и пожелал обрести мотивацию.

Шансы на продолжение карьеры

Дисквалификация Шопина продлится до ноября следующего года. Это значит, что спортсмен сможет продолжить выступать, но непонятно как измениться его уровень подготовки.

Впрочем, этот сезон получился неполноценным из-за коронавируса. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то соревнования могут быть отменены или перенесены. Плюс сами спортсмены могут заразиться, как это было, например, с Бабиковым или Евгением Гараничевым.

Из-за коронавируса биатлонисты начинают бояться потерять возможность выступать. О своем страхе рассказывал биатлонист сборной Норвегии Ветле-Сьястад Кристиансен. Спортсмен признался в интервью журналистам, что команда вдвое нервничает из-за тестирований на коронавирус.

Таким образом дисквалификация Шопина возможно сейчас даже к месту. За один год спортсмен может подготовиться, изменить отношение к вредным привычкам и поработать над своим поведением.

О дисквалификациях российских биатлонистов

В биатлоне спортсмен редко получает серьезное наказание за нарушение дисциплины. Шопину понадобилось более трех попыток, чтобы получить дисквалификацию.

Российские биатлонисты чаще всего попадают под санкции из-за нарушения антидопинговых правил. Среди последних потерь в сборной: уход Алексея Корнева из спорта, четырехлетняя дисквалификация Александра Печенкина и Александра Чернышова и громкий скандал с Евгением Устюговым.

Также продолжаются разбирательства в отношении Екатерины Глазыриной и Тимофея Лапшина. Их обвиняют в употреблении допинга.

Сейчас спортсмены готовятся к оспариванию обвинений. Глазырина собирается подключить Антона Шипулина, а Лапшин собирает средства на адвокатов.

Глава СБР Виктор Майгуров заявил в интервью "Матч ТВ", что новым биатлонистским скандалам неоткуда взяться.