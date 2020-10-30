Эпоха Хэмилтона: признают ли его великим гонщиком?

25 октября завершился Гран-при в Португалии. Победитель — британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл заезд и обошел Михаэля Шумахера по количеству побед в "Формуле-1".

Напомним, что у Хэмилтона на счету 92 победы в "Ф-1". У Шумахера 91 победа.

Британец действительно становится великим гонщиком по количеству выигранных заездов и опыту прохождения сложных трасс, но публика и спортсмены считают иначе.

Разбор Гран-При в Португалии

Гран-При в Портимане запомнился яркими моментами. Во-первых, ветеран "Альфа Ромео" Кими Райкконен занял 11-е место. Финн выдал потрясающий первый круг, который дал ему преимущество, особенно во время борьбы с Себастьяном Феттелем.

Макс Ферстаппен прокомментировал этот эпизод:

"Кими летел. Вероятно, на первом круге ему помог опыт в ралли или что-то ещё, потому что это было впечатляюще".

Во-вторых, рекорд Хэмилтона по количеству побед в "Ф-1.

В-третьих, после выступления Шарля Леклера "Феррари" показал серьезную заявку на возвращение в тройку лидеров "Формулы-1".

Пятерка лучших по итогам гонки:

Льюис Хэмилтон (256 очков). Валттери Боттас (179). Макс Ферстаппен (162). Даниэль Рикардо (80). Шарль Леклер (75).

На турнире больше всего разочаровал Боттас. Он хоть и занял второе место по итогу гонки, но выглядел слабо. У Боттаса есть навыки хорошего старта, возможно иногда ему не хватает жесткости в борьбе, но работать с темпом финский гонщик не умеет. Как только Хэмилтон прибавил в середине гонки, Боттас отстал.

Заезд Леклера изначально был плохим из-за выбранных "медиум" шин, но ближе к середине монегасский гонщик перешел на твердые шины и после первых пит-стопов успешно оторвался от соперников.

В итоге "Феррари" стал еще ближе к третьему месту в Кубке конструкторов. На данный момент "Скудерия" занимает 6-е место (93 очка), а на третьем располагается "Рейсинг Пойнт" со 126-ю очками.

Российский гонщик Даниил Квят заработал штрафные секунды за нарушения лимита трассы и занял 19-е место. В зоне риска также оказался Александер Албон, который в отличие от большинства начал заезд с мягких шин.

Сравнение выступлений Шумахера и Хэмилтона

По мнению самого Льюиса, он собирается выступать до 2022 года, поэтому, как минимум, через год Хэмилтон обгонит Шумахера и по другим показателям.

В общем виде сравнение их достижений выглядит следующим образом:

Показатель Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер Чемпионские титулы 6 7 Побед 92 91 Всего Гран-при 252 308 Количество подиумов 156 155

Стоит учесть, что эпоха Хэмилтона отличается от периода выступлений Шумахера. В эпоху Михаэля от гонщиков требовали высоких результатов с минимальными затратами топлива. Сейчас же в современной "Ф-1" требуется не только учет топлива, но и построение стратегии заезда.

Кроме того, технические возможности болидов были совершенно другими.

Результаты гонщиков зависят и от напарников команды. У Шумахера это были Баррикелло и Росберг да Масса, а у Хэмилтона Алонсо и Баттон.

Льюиса могло отличать то, что он был более инициативный, в нем был энтузиазм, который мотивирует напарников гонщика.

Сложно определить кто из гонщиков достоин звания лучшего пилота, ведь каждый спортсмен привносил новшества в "Формулу-1". Например, Хэмилтон стал лучшим по прохождению квалификационных заездов из-за своего стиля пилотажа. Шумахер же буквально ворвался в "Формулу-1" будучи совсем молодым пилотом и в окружении звезд: Алена Проста, Айртона Сенны, Найджела Мэнселла и других пилотов.

Экс-гонщик Фелипе Масса рассказал в подкасте Fast Lane, что Шумахер был лучше Хэмилтона в плане техники и физической формы.

Все спортсмены представляют собой определенную эпоху, но нельзя признать одного пилота самым лучшим или результативным в целом. Однако это можно сделать в рамках турнира, заезда или сезона.

Мнение публики о карьере Хэмилтона

Согласно опросу Sports. ru, более 60% людей не считают Хэмилтона великим гонщиком.

Бывший гонщик Деймон Хилл рассказал в эфире Sky Sports, что Люис выдающий пилот, который сможет продолжать карьеру еще 4-5 лет.

Еще один экс-автогонщик Дженсон Баттон выразил мнение, что Хэмилтон останется в спорте на самой быстрой машине.

Экс-гонщик и бизнесмен Берни Экклстоун назвал Алена Проста самым великим пилотом и сравнил Хэмилтона с игроком в покер.