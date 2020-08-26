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Автор Артём Пермяков

Ловчев: "Первый шаг в конфликте Дзюбы и Соболева должен сделать тренер"

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший защитник московского "Спартака", футбольный эксперт Евгений Ловчев в интервью "Правде.Ру" рассказал о своём отношении к конфликту между Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым.

Вчера поступила информация о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал футболиста "Спартака" в состав команды из-за его разногласий с Дзюбой. По словам Ловчева, эта история раздута в прессе.

— Во-первых, я не верю в то, что это выглядит вот так именно. Из-за того, что ты с Дзюбой в конфликте, я тебя не беру, предположим. Стас Черчесов очень правильный человек. И даже когда Мамаев и Кокорин натворили это, он сказал, что для меня главное, чтобы они набрали форму и как народ будет на это смотреть, буду ли я их брать в сборную или не буду брать. Поэтому здесь что-то утрированно. Дело в том, что футболисты в отдельной команде, что между собой на футбольном поле довольно часто стычки бывают. Это, на мой взгляд, не выглядит так, как сейчас многие падают, разговаривают с Дзюбой. Понятно, Дзюба — лидер сборной, понятно, с каждым игроком главный тренер сборной Черчесов разговаривал, он его спросил "Слушай, что там у вас было с Соболевым" и Дзюба, например, наговорил "он такой-сякой, я с ним не хочу играть". Такого 100% нет. Потому что в командах и на тренировках иногда дерутся. И в разных командах иногда сходятся, можно сказать, чуть ли не в кость. Во-первых, я Дзюбу знаю и уверен, что он никогда не скажет, что Станислав Саламович, ты не бери его. Это все раздутая история на самом деле.

Я не думаю, что прямо Соболев сегодня — это Месси или Рональду, без которых сборная не может обойтись. Это парень, который еще практически не играл за сборную, которому надо доказывать еще очень много. Да, перспективный, да, для "Спартака" забивает голы. И даже тот момент, который сейчас сложился именно после вчерашнего дня… А в чем сложился? Один из нападающих, который вызван в команду… У него, например, был выбор, кого выбрать — Соболева или Луценко, который в прошлом году забил почти столько же, сколько и Дзюба, за свой клуб, за Тулу. Он вызвал 33-летнего Луценко для того, чтобы показать ему, хоть тебе и 33 года, но мы за тобой смотрим и твои успехи видим, и я впервые в жизни тебя вызываю в сборную. Поэтому ничего тут страшного нет. И уверен, что Соболев в следующий раз будет все равно в сборной.

"Дзюба звезду не поймает"

— Дзюба после такого звезду не поймает?

— Дзюба не поймает никакой звезды, он уже сложившийся человек. Не знаю, к кому как он относится. Мне иногда приходится к нему обращаться по каким-то вопросам. Был юбилей у моего друга у фирмы в Питере. Я ему позвонил, говорю: "Артем, мне нужно два мяча". Они уже почти что чемпионами были. Вопросов никаких не было. Никаких вопросов не было, хотя пандемия была, еще чего-то. На него окрысилось большинство болельщиков только из-за одного: он ушел из "Спартака" в "Зенит". Вот он такой и прочее. А если кто-то из "Зенита" придет в "Спартак", этот хороший.

"Нужно было вызвать и того, и другого"

— Почему нельзя разрулить конфликт прямо в сборной?

— Вчера мы как раз с Игорем Шалимов, тренером сегодня, бывшим хорошим футболистом, в эфире "Матч ТВ" об этом говорили. Вообще, наверное, самое правильное было бы и одного, и другого вызвать в данном случае и все это снять. Эти конфликты бывают. Нервная работа футбольная. Понимаете в чем дело? Но то, как сейчас подается в прессе, что чуть ли не Черчесов сказал, пусть Соболев и налаживает эти отношения с Дзюбой. Я уверен, что именно таких слов не было. Я слишком хорошо знаю Станислава, я с ним дружу.

"Первый шаг должен сделать мудрый тренер"

— Кто должен сделать первый шаг — опытный Дзюба или молодой Соболев?

— Первый шаг должен сказать мудрый тренер, только и всего. Первый шаг должен сделать тренер, который должен просто взять этих двух людей и сказать: "Заканчивайте дурака валять".

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Темы футбол артем дзюба евгений ловчев александр соболев станислав черчесов сборная россии по футболу
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