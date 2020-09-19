Как Фэллон Шэррок пишет историю PDC

Дартс, или броски дротиками в мишень, — достаточно нишевый вид спорта, который в плане изменений лучше всего характеризуется словами "ничего не происходит". Меняются разве что игроки, и именно с игроком связана ключевая для дартс новость 2019 года: 25-летняя Фэллон Шеррок сумела победить Теда Эветса на этапе чемпионата мира. Что это значит — и к чему может привести?

Шэррок сделает дартс популярным среди женщин?

Чемпионаты по дартс разделены на две большие группы: PDC (Профессиональная дартс-корпорация) и BDO (Британская дартс-оргнанизация). PDC считается более "крутым" и известным, именно на турнире под эгидой PDC решается, кто станет чемпионом мира.

Матч, в котором выиграла Шэррок, прошел как раз в рамках чемпионата мира по версии PDC, что автоматически вывело его на первые полосы таблоидов. Дело в том, что дартс — традиционно мужская игра, и женщины, хоть и выступали в нем периодически (среди них, кстати, россиянка Анастасия Добромыслова), каких-то невероятных успехов не достигали, почти всегда "отсеиваясь" уже на первых играх.

Сама Шэррок удивлена результату не меньше, чем болельщики. "Я на седьмом небе от счастья. Не могу поверить, что только что вошла в историю. В чемпионате мира по версии PDC играют каждый год около 96 игроков, и для женщин пока предусмотрено всего два места. Нам нужно больше возможностей, чтобы проявить себя", — рассказала она в интервью после игры.

"Мы способны побеждать"

25-летняя Фэллон Шэррок уже считается одной из лучших женщин, играющих в дартс, в мире, и теперь ее слава только возрастет. Она стала четвертой сумевшей квалифицироваться на чемпионат мира по версии PDC — эту высоту помимо нее штурмовали Гэйл Кинг (2000 год), Анастасия Добромыслова (2009 и 2019 годы) и Лиза Эштон (2019).

После игры Шэррок появилась и на телевидении в передаче "Доброе утро, Британия", в рамках которой рассказала, что именно значит ее победа для мира дартс. "Прошлой ночью я доказала себе и всем остальным, что мы, женщины, можем играть в дартс и побеждать мужчин", — отметила она.

Проигравший Тед Эветс также порадовался за удачливую соперницу, пожелав ей удачи в дальнейших играх. "Наслаждайся заслуженной победой! Ты молодец, создаешь новую историю", — отметил он в своем "Твиттере".

Интересно, что сама Шэррок отмечает огромную роль в своей победе японки Микуру Сузуки, которая играла свои матчи до нее и также была близка в какой-то момент к победе. "Думаю, без нее я бы так в себя не поверила", — сообщила Шэррок.

Сумеет ли Шэррок и в 2020 году противостоять более опытным оппонентам — и сделать то, что не удавалось никому до нее? Если это случится, то впервые за всю историю чемпионатов BDO мы увидим женщину-чемпиона. И это вполне может сделать дартс популярным и среди женщин, а боссов PDC заставить задуматься: не увеличить ли число прекрасных дам в чемпионате?