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Автор Владан Джурич

Как весь мир поддерживает Абдулманапа Нурмагомедова

Спорт

Бывший российский и украинский спортсмен по боевым искусствам, заслуженный тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Весь мир объединился для того, чтобы поддержать великого тренера и бойца.

Достижения

Нурмагомедов-старший изначально занимался вольной борьбой. Потом перешел в самбо и дзюдо.

Главные достижения Абдулманапа Нурмагомедова:

  • бывший чемпионат Украины по дзюдо и самбо;
  • тренер 18 чемпионов мира и 8 призеров чемпионата мира (рекорд по России);
  • тренер 6 призеров и чемпионов по вольной борьбе.

Самое значимое достижение тренера — успех его сына и действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов-старший начинал тренировать сына с двух лет.

Состояние Абдулманапа

В конце апреля Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Его доставили в одну из больниц Махачкалы.

28 апреля Абдулманап поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

 
 
 
 
 
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Хочу поблагодарить и поздравить, работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах .

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

Через несколько дней тренер заявил ТАСС, что чувствует себя хорошо. Однако в мае состояние Нумаргомедова-старшего ухудшилось.

3 мая, как сообщил РИА Дагестан, Абдулманапа пришлось перевезти в Москву.

13 мая, по информации издания "Спорт-Экспресс", стало известно, что Нумаргомедов-старший находится в коме.

По сообщениям источника, тренера неправильно лечили в Дагестане. Возникли осложнения.

Нурмагомедова-старшего перевезли самолетом в Москву в военный госпиталь.

Позже оказалось, что 3 мая тренеру сделали операцию на сердце.

У тренера была диагностирована пневмония. На ее фоне начались осложнения: образовался тромб, который привел к инсульту.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший отказался сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает Baza, врачи сумели взять у тренера анализы на коронавирус. Тест оказался положительным.

14 мая друг семьи Нурмагомедовых и комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманап вышел из комы. Состояние тренера тяжелое, но стабильное.

Поддержка со всего мира

Нурмагомедова-старшего поддержал глава UFC Дана Уайт.

"Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и всей семьей Нурмагомедовых", — написал Уайт в посте.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор пожелал скорейшего выздоровления Нурмагомедову-старшему и помолился за него.

Ветеран и бывший чемпион UFC Олег Тактаров поддержал отца Хабиба в прямом эфире в Instagram.

Спортивный функционер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев также поддержал Нурмагомедова-старшего. Гаджиев первым сообщил о состоянии тренера.

Спортивный журналист Василий Уткин высказался в поддержку Абдулманапа Нурмагомедова:

"Абдулманап в коме. Боритесь, Абдулманап".

Множество спортсменов поддержали заслуженного тренера. Среди них:

  • обладатель кубка России по кикбоксингу и боец ММА Шамиль Магомедов;
  • российский боец Мовлид Хайбулаев;
  • двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов.

Сборная России по футболу поддержала семью Нурмагомедовых в соцсетях.

Глава Professional Fighters League (PFL) Рэй Сефо также высказался в поддержку заслуженного тренера

 
 
 
 
 
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@khabib_nurmagomedov much love and prayers to your dad brother, I hope he gets well soon God bless !! @akajav @aliabdelaziz000 🙏🙏

Публикация от Sugar Ray Sefo (@sugarraysefo)

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