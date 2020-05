Бывший российский и украинский спортсмен по боевым искусствам, заслуженный тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Весь мир объединился для того, чтобы поддержать великого тренера и бойца.

Нурмагомедов-старший изначально занимался вольной борьбой. Потом перешел в самбо и дзюдо.

Главные достижения Абдулманапа Нурмагомедова:

Самое значимое достижение тренера — успех его сына и действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Нурмагомедов-старший начинал тренировать сына с двух лет.

В конце апреля Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Его доставили в одну из больниц Махачкалы.

28 апреля Абдулманап поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.

Через несколько дней тренер заявил ТАСС, что чувствует себя хорошо. Однако в мае состояние Нумаргомедова-старшего ухудшилось.

3 мая, как сообщил РИА Дагестан, Абдулманапа пришлось перевезти в Москву.

13 мая, по информации издания "Спорт-Экспресс", стало известно, что Нумаргомедов-старший находится в коме.

По сообщениям источника, тренера неправильно лечили в Дагестане. Возникли осложнения.

Нурмагомедова-старшего перевезли самолетом в Москву в военный госпиталь.

Позже оказалось, что 3 мая тренеру сделали операцию на сердце.

У тренера была диагностирована пневмония. На ее фоне начались осложнения: образовался тромб, который привел к инсульту.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший отказался сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает Baza, врачи сумели взять у тренера анализы на коронавирус. Тест оказался положительным.

14 мая друг семьи Нурмагомедовых и комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманап вышел из комы. Состояние тренера тяжелое, но стабильное.

Нурмагомедова-старшего поддержал глава UFC Дана Уайт.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор пожелал скорейшего выздоровления Нурмагомедову-старшему и помолился за него.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN