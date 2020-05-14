Бывший российский и украинский спортсмен по боевым искусствам, заслуженный тренер и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Весь мир объединился для того, чтобы поддержать великого тренера и бойца.
Нурмагомедов-старший изначально занимался вольной борьбой. Потом перешел в самбо и дзюдо.
Главные достижения Абдулманапа Нурмагомедова:
Самое значимое достижение тренера — успех его сына и действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедов-старший начинал тренировать сына с двух лет.
В конце апреля Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Его доставили в одну из больниц Махачкалы.
28 апреля Абдулманап поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.
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Хочу поблагодарить и поздравить, работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах .
Через несколько дней тренер заявил ТАСС, что чувствует себя хорошо. Однако в мае состояние Нумаргомедова-старшего ухудшилось.
3 мая, как сообщил РИА Дагестан, Абдулманапа пришлось перевезти в Москву.
13 мая, по информации издания "Спорт-Экспресс", стало известно, что Нумаргомедов-старший находится в коме.
По сообщениям источника, тренера неправильно лечили в Дагестане. Возникли осложнения.
Нурмагомедова-старшего перевезли самолетом в Москву в военный госпиталь.
Позже оказалось, что 3 мая тренеру сделали операцию на сердце.
У тренера была диагностирована пневмония. На ее фоне начались осложнения: образовался тромб, который привел к инсульту.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов-старший отказался сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как сообщает Baza, врачи сумели взять у тренера анализы на коронавирус. Тест оказался положительным.
14 мая друг семьи Нурмагомедовых и комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что Абдулманап вышел из комы. Состояние тренера тяжелое, но стабильное.
Нурмагомедова-старшего поддержал глава UFC Дана Уайт.
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Abdulmanap Nurmagomedov is a true martial artist who lives a life of pride, honor and respect. He instilled those same values in his son, world champion Khabib, at an early age and was always in his corner throughout his career. I know how close Khabib is with his father and I'm saddened to hear about his current state. My thoughts are with Abdulmanap and the Nurmagomedov family as he continues to fight
"Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и всей семьей Нурмагомедовых", — написал Уайт в посте.
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор пожелал скорейшего выздоровления Нурмагомедову-старшему и помолился за него.
Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020
A true martial genius!
Very saddened upon hearing this news tonight.
Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN
Ветеран и бывший чемпион UFC Олег Тактаров поддержал отца Хабиба в прямом эфире в Instagram.
Спортивный функционер и глава Fight Nights Global Камил Гаджиев также поддержал Нурмагомедова-старшего. Гаджиев первым сообщил о состоянии тренера.
Спортивный журналист Василий Уткин высказался в поддержку Абдулманапа Нурмагомедова:
"Абдулманап в коме. Боритесь, Абдулманап".
Множество спортсменов поддержали заслуженного тренера. Среди них:
Сборная России по футболу поддержала семью Нурмагомедовых в соцсетях.
Абдулманап, вы настоящий боец. Желаем здоровья!— Сборная России (@TeamRussia) May 14, 2020
Глава Professional Fighters League (PFL) Рэй Сефо также высказался в поддержку заслуженного тренера
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@khabib_nurmagomedov much love and prayers to your dad brother, I hope he gets well soon God bless !! @akajav @aliabdelaziz000 🙏🙏
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