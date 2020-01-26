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Автор Владан Джурич

Колобков в отставке: что ждет российский спорт?

Спорт

15 января 2020 года после встречи президента РФ Владимира Путина и членов правительства было принято решение о его роспуске. Среди чиновников, ушедших в отставку — Павел Колобков, занимающий ранее пост министра спорта. Ждут ли российский спорт глобальные изменения, после ухода Колобкова — попробуем разобраться.

Вопрос о допинге

Первое, на что стоит обратить внимание — разногласия со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). К этому подключается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), плотно сотрудничающее с министерством.

Нет сомнений в том, что Колобков попал не в лучшую ситуацию. Рекомендации ВАДА об отстранении сборной России от участия в международных турнирах и политический характер оказывают большое давление не только на спортсменов, но и на правительство РФ.

Поэтому в первую очередь даже при полной смене министра спорта важнейшим вопросом останется судьба чистых российских спортсменов, которые тоже могут попасть под раздачу.

Но при этом роспуск правительства никак не отразится на РУСАДА, поскольку она считается независимой организацией. Если проблемы с допингом возникнут из РУСАДА, то решать их придется самостоятельно.

Кандидаты и новый министр

Колобков оказывает поддержку спортсменам, хоть и были случаи, когда спортсмены просили помощи лично у министра, что говорит о некоторых проблемах в системе спорта. Обращение к министру спорта — последнее дело, если федерации не идут навстречу спортсменам.

Но есть один интересный нюанс, который публика критикует в министре. Это же мнение поддерживают и некоторые журналисты.

Дело в том, что Колобков не принимает решения, не берет ответственность в личные руки, но это еще не значит, что он плохой специалист. К нему большинство относится с уважением, и действительно, Колобков помогал сборным в решении вопросах с ВАДА.

Среди возможных кандидатов могут оказаться: Елена Исинбаева, опытный Вячеслав Фетисов и Сергей Галицкий. О них, как минимум, уже говорят.

Исинбаева может и может занять пост министра, но она призванная спортсменка, а сейчас больше занимается семьей. Для министра же характерна более плотная работа, напряженная в плане внешнего давления.

Фетисов ранее занимал пост главы Росспорта. У него есть опыт, что делает его настоящим кандидатом для министра спорта, но, к сожалению, он больше человек Запада. Об этом говорит его биография, в особенности его жизнь в США. К этому можно добавить скандалы Фетисова во время поездки в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Сергей Галицкий — владелец ФК "Краснодар" и совладелец "Магнита" — кажется лучшим кандидатом для министра. У него есть большой управленческий опыт, он настоящий патриот и многоуважаемый человек в Краснодаре. Возможно, он один из лучших кандидатов министра спорта.

Кандидатов было действительно много, но 21 января по указу Владимира Путина новым министром спорта был назначен Олег Матыцин - человек с огромным управленческим опытом в студенческом спорте.

Проблемы с ВФЛА

Одной из значимых проблем российского спорта остается скандал с Всероссийской федерацией легкой атлетики. Спортсмены пытались добиться смены руководства федерации, писали Колобкову и обращались коллективно к правительству по вопросам допинга.

В итоге все закончилось нарушениями сроков, а российские легкоатлеты навсегда потеряли доверие к ВФЛА. Причем федерация все равно шла навстречу и спортсменам и ВАДА, заплатив огромный штраф.

Скандал закончился тем, что даже настоящая звезда легкой атлетики Мария Ласицкене в своем Instagram-аккаунте заявила, что хочет покинуть Россию. Вероятно, спортсменка хочет снизить давление допинг-тестирований на себе и заняться плотным тренировками для лучшего результата.

В общем и целом, при смене министра не следует ожидать глобальных изменений спорта. Единственное, что хочет увидеть публика — уверенного в себе и умеющего принимать решения руководителя. Матыцин хоть и не имеет олимпийских достижений, но он отлично принимает решения в сложных условиях.

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