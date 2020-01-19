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Автор Владан Джурич

Любительская легкая атлетика России: как на это может повлиять вердикт WADA?

Спорт

Как известно, российская легкая атлетика испытывает серьезное давление со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) уже пять лет. Кажется, санкции со стороны ВАДА в отношении к легкоатлетам продолжаются бесконечно, а теперь они могут повлиять и на спортсменов-любителей, не имеющих с профессиональным спортом ничего общего.

Профессионалов от любителей отличает множество факторов. В первую очередь, это финансы и бюрократические особенности.

Профессиональные легкоатлеты заключают специальные контракты, подключаются к спонсорским программам, за что получают деньги. Отдельные бонусы спортсмены получают за достижения в регламентированных турнирах международного и национального уровня.

Любители-легкоатлеты не получают денежных вознаграждений за участие, регистрируются на турниры без бумажной волокиты и договоров. Любителям также разрешается выступать на международных соревнованиях определенного класса. При этом на легкоатлетов-любителей ложатся миграционные вопросы, финансовые затраты и место проживания.

Если проанализировать последние показатели престижного марафона по бегу в Нью-Йорке, то можно отметить снижение количества российских участников. В начале ноября было зарегистрировано 190 россиян. 

В Европе на подобных марафонах участвует более 300-400 российский спортсменов-любителей. Казалось бы, какое отношение вердикт ВАДА может иметь к любителям, которые скорее всего бегут марафон ради удовольствия?

Из последних новостей известно, что World Athletics на фоне разбирательств ВАДА с Россией остановило выдачу нейтралитета.

Другими словами, легкая атлетика на международном уровне остается под большим вопросом для России, поскольку Международная федерация просто не выдает статус нейтралитета спортсменам.

В итоге получается, что ни один профессиональный российский легкоатлет не может участвовать в Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира. При этом длительность таких ограничений также неизвестна.  

Отсюда может возникнуть вопрос, коснутся ли такие ограничения спортсменов-любителей. В своей пресс-конференции World Athletics говорила, что санкции не касаются любителей. Однако теперь в игру вступил Всемирный антидопинговый кодекс.

Как работает антидопинговый кодекс

Согласно документу ВАДА об антидопинговом кодексе, правила распространяются только на соревнования, подпадающие под мероприятия World Athletics. Если формально этого не указано в заявке марафона, то никаких ограничений быть не может.

Антидопинговый кодекс также не будет работать, если любительский марафон был создан частным лицом или компанией, которая не входит в партнерскую программу с World Athletics. Тогда правила устанавливает назначенное лицо - организатор.

Если внимательно изучить документ ВАДА, то в нем говорится о спортсменах-любителях. Составители кодекса вынесли информацию о любителях отдельно под специальной графой.

В документе говорится, что спортсмен-любитель будет обязан пройти допинг-тест для участия в международных марафонах.

Отсюда получается, что ВАДА начинает «переходить все границы». Теперь допинг-тестирование будет проходить любой спортсмен, который собрался участвовать даже в локальных заграничных турнирах.

Популярность любительской легкой атлетики

Сейчас в России насчитывается более тысячи спортсменов-любителей в легкой атлетике. Их можно условно разделить на несколько групп: любители низкого уровня, любители-полупрофессионалы и профессионалы, переквалифицировавшиеся из любительского спорта. Вторых, кстати, намного больше, и именно к ним будут применяться санкции ВАДА.

Любители-полупрофессионалы - это такие же спортсмены, но не имеющие трудовых отношений со спортивными организациями. Другими словами, люди имеют одно постоянное рабочее место и параллельно усердно занимаются спортом.

Сейчас уже распространяются слухи о вводе санкций для российских участников международных турниров. Так, например, в одном из самых известных марафонов ЮАР Comrades запрещено участие российских марафонцев без предоставления нейтрального статуса.

После принятого решения ВАДА 9 декабря, доверие международных спортивных органов к России заметно снижается. Если добавить к этому еще и проблемы легкой атлетики, спортсменов которой постоянно проверяют на допинг, то санкции могут быть распространены даже для любителей низкого класса.

Темы wada допинг легкая атлетика wada против россии: допинговый скандал
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Любительская легкая атлетика России: как на это может повлиять вердикт WADA?
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