Зарплата ботинками в "Зените" и полуоснова "Спартака". Как начиналось противостояние

1 декабря прошел матч "Зенит" — "Спартак". Он закончился в пользу сине-бело-голубых — 1:0. Противостояние "Зенита" со "Спартаком" всегда носило особый характер. Первая встреча сильнейших команд в РПЛ состоялась в первом чемпионате России в 1992 году.

Тогда в самом первом чемпионате России встреча между "Зенитом" и "Спартаком" проводилась в рамках 8-ого тура. Тогда соперники занимали совершенно разные позиции в турнирной таблице. Красно-белые были явными фаворитами. Еще до встречи с сине-бело-голубыми москвичи выиграли 5 матчей.

"Зенит" был в совершенном другом положении, набрав всего 4 очка за 7 туров. Питерцы вообще не должны были участвовать в чемпионате России, поскольку выбыли из первой союзной лиги. Однако после распада СССР правила изменились, и "Зенит" чудом остался в первом дивизионе турнира.

В 90-ые годы до создания чемпионата России была выдвинута идея о реализации чемпионата СНГ. Это вызвало настоящий диссонанс среди футбольных клубов, которые был напрочь против такого решения. В итоге — создан первый чемпионат России, но это было не так быстро.

После встречи руководства ассоциации футбола с представителями футбольных клубов было решено создать Российский футбольный союз. Только после долгих переговоров был создан первый чемпионат России.

Основные проблемы созданного чемпионата высшей лиги — отсутствие сильных команд для участия в турнире. Мало того, что их было в целом мало, так и сильных клубов было недостаточно для насыщенного турнира. В итоге к чемпионату высшей лиги были добавлены еще 11 футбольных клубов из союзной лиги, включая "Зенит". Так сине-бело-голубые и оказались в чемпионате.

В то время "Зенит" явно не был готов к выступлениям по разным причинам. Состав команды был откровенно слабым, а отсутствие главного тренера Мороза сильно отразилось на психологии команды.

Руководство клуба пыталось изменить ситуацию, привлекая внешних специалистов, но из-за проваленных переговоров и конфликтов с игроками "Зенит" не мог рассчитывать на полноценное финансирование.

Тогда в составе "Зенита" 1992 года были только молодые игроки. Опытные футболисты ушли из клуба и переместились на трибуны. Соответственно, питерцам приходилось вместе расти и набираться опыта.

По мнению экс-защитника "Зенита" Максима Борцова, тогда в футбол играли больше для репутации. Денег у клуба практически не было, несмотря на то, что спонсором была строительная компания. Она позже подарила игрокам квартиры. Тем не менее, генерального спонсора команда потеряла после распада СССР, поэтому заработные платы игроков были сверхнизкими — 150-170 долларов.

"Спартак" в 1992 году был фаворитом турнира. Там был крепкий состав, руководство клуба продавало игроков заграницу, поэтому проблем с бюджетом у красно-белых не было.

В итоге противостояние "Зенита" со "Спартаком" 1992 года в рамках 8-ого тура закончилось поражением красно-белых (2:0). В ответном туре "Спартак" отыгрался со счетом 4:0.