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Автор Татьяна Новосёлова

Счастье тяжелым не бывает: финский бег с женами

Спорт

Жители Финляндии, среди снегов и неприглядной природы, чтобы не умереть от серой тоски думали, чем развлечься. И придумали: суровые финны усадили жен себе на шею, в буквальном смысле этого слова, и начали так бегать наперегонки. И настолько им пришлось по вкусу это развлечение, что они развили его до спортивной дисциплины мирового уровня.

Счастье тяжелым не бывает: финский бег с женами

Финский бег с женами — один из самых необычных спортивных состязаний. Супруга во время гонки не должна прикасаться к земле. Какие только положения не принимают жены:

  • на плечи садятся,
  • виснут,
  • по мужу карабкаются,
  • за волосы цепляются.

Все приемы хороши, главное — победить.

Из истории финского бега с женами

Пришло это занятие из глубокой древности. По местному сказанию, разбойник Росво-Ронкайнен таким способом тренировал собратьев и закалял их боевой дух, только на плечах у мужчин были мешки с зерновыми или кабаны. А при совершении нападений на деревни, они силой брали прекрасных девушек, и таким образом их уносили.

Сегодня это известный вид спорта. В Финляндии он по распространению идет вслед за

  • футболом
  • и хоккеем.

Два в одном — спорт и развлечение.

Состязания в Сонкаярви

Город Сонкаярви собирает не только финских любителей носить жен на руках. Сюда приезжают семейные пары из

  • Швеции,
  • Норвегии,
  • России
  • и даже Кореи.

У соревнований есть свои ограничения:

  • прекрасная ноша должен быть в законном браке со своим носильщиком;
  • возраст жены — не моложе 17-ти лет;
  • вес женщины — минимум 49 кг.

По правилам, паре требуется преодолеть быстрее всех трассу, усложненную ямами с водой, бревнами, траншеями, длиной в 235 метров. Главный приз, получаемый победителем — количество пива, по весу соответствующее весу его любимой жены.

Позиция женщины при финском беге с женами

Основная трудность в подобных соревнованиях — подобрать оптимальное положение верхнего участника, чтобы и даме было удобно, и мужчина мог с легкостью нести ценную ношу.

Наиболее комфортную позу нашли: называется она "эстонский лифт". Женщина располагается головой вниз за спиной мужчины, удерживаясь за его плечи тазовым поясом и скрестив ноги. Позиция позволяет развить достаточно большую скорость, но есть неудобство: ноги жены находятся непосредственно у лица мужа, загораживая обзор, во время бега их необходимо сдвигать, чтобы минимально видеть трассу.

Для тренировок по данному виду спорта нет необходимости подбирать специализированные площадки. Можно доводить навыки до совершенства, не отрываясь от домашних дел. Взял жену, посадил на шею, и пошел в магазин, за ребенком в сад, ну… или помыл посуду, принял душ.

Всем тем, кто втайне мечтает искупать супругу в грязной луже, обвалять в песке, и чтобы она осталась довольна, прямая дорога на чемпионат по финскому бегу с женами. И пива выпьете, и спортивную форму не потеряете.

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Веселые соревнования по переноске жен
Темы спорт бег с женами финский бег с женами
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