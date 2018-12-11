Что делать, если вы провалились под лед

В некоторых регионах России стартовал сезон зимней рыбалки. Сотни рыбаков ступили на лед, хоть он еще не везде окреп. Но для того, чтобы ловить рыбу на льду нужно соблюдать определенные меры безопасности. Тот, кто их игнорирует, попадает в беду. Совсем недавно беспечный рыбак в Ярославской области провалился под лед и утонул.

Как обеспечить безопасность во время зимней рыбалки, ресурс "Рыбалка и рыбаки", входящий в медиахолдинг "Правда.Ру", попросил рассказать руководителя Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" МЧС Сергея Щетинина.

— Расскажите, пожалуйста, о мерах безопасности во время зимней рыбалки?

— В первую очередь, пока лед не окреп, ни в коем случае не нужно выходить и тем более выезжать на транспорте на ледяной покров. Сегодня спасательные службы и МЧС рекомендуют рыбакам не торопиться, подождать еще недели две — месяц. А потом, когда лед окрепнет, можно будет на него выходить и получать удовольствие от любимого занятия.

Но даже и тогда не нужно забывать о мерах безопасности и ни в коем случае не употреблять алкоголь — это самая большая беда.

Рыбак должен осязательно обращать внимание на одежду. Она должна быть непродуваемая и, желательно, "непотопляемая". Сейчас есть специальная одежда, в которой и не промокнешь, и не утонешь.

Рыбак должен обязательно продумать маршрут подхода и возвращения с места рыбной ловли. Он должен рассчитывать свое время и не задерживаться допоздна. Тем более не стоит оставаться на льду с ночевкой, особенно если вы специально к этому не подготовлены.

Машину — если вы приехали на машине — нужно оставлять на берегу. Так и риска меньше, и она может вам пригодиться в трудную минуту.

Родственники рыбака обязательно должны знать, в каком месте вы будете рыбачить и когда вернетесь, чтобы было ясно, где вас в случае чего искать. Ну и, конечно, они должны знать номер вашего телефона.

— По каким внешним признакам можно определить прочность льда?

— Ну, во-первых, если вы выходите на лед и слышите, что он потрескивает, или чувствуете, что он проседает, дальше лучше не идти. Это значит, лед не прочный и вы можете провалиться. На его непрочность может указывать и вода, которая стоит сверху или под снегом.

Во-вторых, всегда нужно оценивать толщину льда — померить самому или поинтересоваться у местных жителей.

— Что делать рыбаку, если он провалился под лед?

— В первую очередь, нужно избавиться от тех вещей, которые тянут его на дно. Конечно, нужно кричать, тогда рыбаки, которые ловят рыбу недалеко от вас, смогут вам помочь выбраться из воды. А рыбак должен изо всех сил удержаться на поверхности воды. Тем более, если у него нет специальной одежды, в которой не потонешь.

В свое время у промысловых рыбаков были специальные металлические штырьки. Их держали в кармане и, если проваливались в полынью, пользовались ими, как кошка когтями, чтобы рука не скользила по льду. Такое нехитрое приспособление желательно иметь каждому рыбаку. Оно может оказаться очень полезным.

Во-вторых, нужно постараться выбраться из воды на кромку льда. Если вы выбрались, то ни в коем случае не вставайте на ноги. Давление вашего тела на лед сразу увеличится, и вы снова под него провалитесь. Нужно двигаться к берегу, или переворачиваясь, или ползком. Добравшись до берега, нужно сделать все, чтобы просушить одежду. Хорошо, если у вас есть автомобиль. Там можно включить печку и просушиться. В этом случае желательно на всякий случай иметь с собой сухую одежду.

Особо подчеркиваю: ни в коем случае не пытайтесь согреться водкой. Самое лучшее средство — горячий сладкий чай.

Беседовала Лада Коротун

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Источник фото: commons.wikimedia.org

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