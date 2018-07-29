Русские полководцы на советских орденах

29 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены три высших полководческих ордена: Суворова I-III степеней, Кутузова I-III степеней и орден Александра Невского.

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Решение об учреждении орденов специально для награждения военачальников было принято в дни тяжелейших боев летом 1942 года, когда под ударами немцев Красная Армия откатывалась к Дону и Волге, заканчивалась героическая оборона Севастополя, а немецко-фашистские войска и ее союзники рвались к Сталинграду, Грозненскому и Бакинским нефтепромысловым районам страны.

Предыстория создания наград такова. 10 апреля 1942 года Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин поручил начальнику тыла Красной Армии генералу Андрею Хрулеву в течение ближайших дней разработать и представить на утверждение проект отличия участников Отечественной войны.

Полученное начальником технического комитета Главного интендантского управления генерал-майором Семеном Агинским задание усложнялось не только невероятными сроками, данными на исполнение, новизной поставленной задачи, но и отсутствием в Москве художников, которые могли бы набросать эскизы, и мастерами, которые могли бы претворить их замыслы в жизнь.

К счастью, в столице удалось отыскать двух художников, имевших за плечами опыт создания наградных знаков. Один из них, Сергей Дмитриев, выполнил в свое время эскиз памятной медали "ХХ лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии" и предвоенных медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги". Второй — Алексей Кузнецов — на протяжении нескольких лет сотрудничал с интендантством, создавая знаки и униформы для армии.

Спустя два дня эскизы лежали на столе генерала Агинского. По ним за пять дней были сделаны образцы в металле с эмалью, а через неделю после приказа Ставки, пробные экземпляры уже рассматривали в Кремле. Одобрение (с некоторыми поправками) получил один из эскизов Кузнецова. 20 мая был подписан Указ об учреждении ордена "Отечественной войны" I и II степени.

"В дни, когда проводились самые первые награждения орденом Отечественной войны, шла разработка проектов других орденов, предназначенных для награждения за умелое руководство войсками, — пишет в своей книге "Награды" Игорь Можейко (Кир Булычев). — Ордена должны были называться по именам выдающихся полководцев России — Александра Суворова, Михаила Кутузова и Александра Невского".

На протяжении июня 1942 года штаб Красной Армии рассмотрел 55 эскизов, созданных различными художниками. По примеру ордена Отечественной войны основой полководческих орденов была принята пятиконечная звезда.

Все три ордена были учреждены Указом от 29 июля 1942 года, на следующий день после подписания знаменитого сталинского приказа № 227 от 28 июля 1942 года, более известного как приказ "Ни шагу назад!".

Орден Суворова вручался генералам и офицерам за выдающиеся успехи в управлении войсками, а также войсковым частям и соединениям. Орденом I степени награждали командующих фронтами и армиями (как исключения орденом Суворова I степени были награждены командиры дивизий), орденами II степени — командиры корпусов, дивизий и бригад, III степени — командиры полков, батальонов и рот.

Крайне мало награжденных орденом Суворова всех степеней. Награжденных орденом Суворова I — 391 военачальник, орденом II степени — около трех тысяч, III степени — 4012. Еще меньше награжденных было только орденом Богдана Хмельницкого, несмотря на то что по своему статусу он стоит ниже.

Орденом Суворова III степени награждено 849 частей, орденом Александра Невского — около полутора тысяч. Кроме того, этих наград удостоились некоторые иностранные воинские части.

Второй после ордена Суворова по порядку учреждения и старшинства "полководческий" орден — орден Кутузова (до 8 февраля 1943 года обладал только I и II степенями) имел более "оборонительный" и "штабной" характер.

Орден Александра Невского предназначался для награждения командного состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях за Родину.

В фондах столичного Музея Победы и на основной экспозиции "Подвиг и Победа великого народа" хранятся и экспонируются 47 орденов Суворова. Среди них — награды II степени Героя Советского Союза генерала армии Андрея Гетмана и Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Комарова.

В коллекции музея 42 ордена Кутузова. В том числе два ордена I и один II степеней, принадлежавшие генерал-полковнику Анатолию Грызлову, награда I степени генерал-лейтенанта Андрея Сидельникова, орден Кутузова III степени Героя Советского Союза, генерал-майора Кирилла Чернова, орден Кутузова III степени, которым был награжден 70-й гвардейский отдельный тяжелый танковый полк

Также в фондах музея находится 16 орденов Александра Невского, в том числе награды Героя Советского Союза генерал-майора Кирилла Чернова и командира 64-го артиллерийского полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии майора Рафгата Валиева.

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