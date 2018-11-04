Как воспитать "не мальчика, но мужа"?

Суть современного воспитания и обучения — дать ребенку спойлеры, необходимые для того или иного социального окружения и внешнего соответствия общепринятой системе общественных верований, правил и норм.

Вспомним, что воспитание возникло в силу необходимости коррекции инстинктов сообразно с общественными интересами. Когда у древних людей появилось оружие, классическая иерархическая система животного мира с физическим доминированием самцов оказалась под угрозой сноса: оружие значительно снизило силовое превосходство вожака перед группой претендентов и даже самых слабых членов стаи.

Похоже, именно оружие стало первопричиной усложнения жизни и социального прогресса. Именно "великое оружейное уравнение" легло в основу первых систем табу, зачатков институтов власти и сплотило первобытную элиту, главный интерес которой был в том, чтобы сохранить свое положение в условиях резко выросшей физической уязвимости.

Свой общий, так сказать, "космополитичный" интерес постепенного отделения от основного стада элиты разных племен так и не осознали. Самый простой и надежный способ обеспечить безопасное взаимодействие с элитами разных племен — породниться с ними. С "отказниками" можно было начать войну, направив на них агрессию молодых самцов.

Основной трофей для элиты победившего племени — нужные браки, которые позволяли сделать соседнее племя и его ресурсы своими по закону крови. Примерно таким способом формировались союзы племен, которые затем стали нациями — французами, немцами, русскими и т. д. А породнившись с десятком племен, можно было стать совладельцем какого-нибудь Великого шелкового пути и обеспечить себе и своему клану торговую монополию.

Отсюда развитие гаремной системы, следы которой мы можем и на востоке, и на западе. Многоженство — это дипломатия не столь древних времен, а вовсе не распущенность правителей. Их влияние на историю трудно оценить из-за принципиальной закрытости этой линии в исторических изысканиях… Но ведь такие загадочные фигуры даже русской истории, как Софья Палеолог и Марина Мнишек, выглядят куда многозначительнее и влиятельнее, чем современные трактовки их исторической роли.

К чему все это длинное предисловие? К тому, что воспитание является социально обусловленным процессом, а нужно оно для того, чтобы вырастить успешного, психически и физически устойчивого человека. Оно должно быть осознанным, иначе воспитатель бессмысленно передает ребенку стереотипные невыигрышные стратегии — и все.

Государство с помощью школ и СМИ формирует определенный тип личности, поэтому создание самостоятельно мыслящего и действующего человека — базовое в воспитании. Проблема в том, что уже "прошитые" идеологиями и стереотипами люди не могут воспитать ясно видящего и действующего человека. В большей степени это касается именно воспитания мальчиков: ведь более активный пол подвергается более сильной социальной деформации.

Сейчас много говорят о проблеме мальчишек, выросших без отца, о "маменькиных сынках". Есть суррогатное решение этой проблемы. Оно было известно товарищу Сталину, который совсем неслучайно еще во время войны, в 1943-44 учебных годах, ввел раздельное обучение мальчиков и девочек. Ведь стране уже спустя пару десятков лет предстояло столкнуться с массовым выходом на общественную арену многомиллионного выводка, не получившего отцовского воспитания, а потому имевшего ряд неизбежных уязвимостей. Сразу после смерти Сталина даже этот суррогат мужского воспитания был отменен стремительно феминизировавшимся советским государством.

Что мы имеем в итоге? Отсутствие не только системы воспитания мужчин, но даже самих моделей. Даже то, что предлагается, является грубой смесью государственной идеологии и ценностного обвеса "настоящих мужчин" гипертрофированным функционалом для обслуживания женских интересов.

В такой форме эти модели с удовольствием ретранслируются женским корпусом. И даже спорт, по определению насыщенный мужской энергией и физической силой, давно перестал работать в качестве годного воспитательного механизма для мальчиков. Потому что тренеры — через одного умственные, а часто и физические инвалиды — такие же жертвы системы, как и другие "настоящие мужчины" из числа военных.

Все это конечно не отменяет громадного значения навыков физической подготовки. Речь идет именно о транслируемой ими картине мира и уровня понимания социальной реальности, от которой поступающий к ним в обучение ребенок должен быть защищен достаточным развитым уровнем самосознания и внутренней дисциплины, выполняющих роль интеллектуального и эмоционального иммунитета для мальчика. Формированием этого кокона должен в первую очередь и заниматься отец. А в разные годы жизни ребенка эта отцовская работа будет выглядеть немного по-разному.

В Сети уже давно появилась интересный и активно распространяемый текст, получивший условное название "Пособие отцам" и написанный с нарочитой брутальностью. Текст многим нравится, а потому является неплохим маркером курсирующих в головах соотечественников паттернов. Его стоит прочесть хотя бы лоя того, чтобы сделать собственные выводы.

Содержание же его сводится к следующему: научи ребенка зарабатывать с ранних лет, дай ему максимальную самостоятельность, но и спрашивай с него по всей строгости, не позволяя ему ни в чем дать слабину (напился, пришел поздно — пусть спит на коврике). Хочешь, чтобы он был сильным — вместе делайте по 40 отжиманий, хочешь, чтобы девушки его любили — научи знакомиться с ними, ухаживать, ну и "меры безопасности" объясни тоже сам. То есть отцам предлагается воспитывать сыновей как бы собственным примером.

По форме этот текст слишком разрозненный и бессистемный для того, чтобы претендовать даже руководство по отношениям с сыном, слишком большой и графоманский для того, чтобы быть частью возможного диалога, подтверждающего или опровергающего какой-либо тезис.

Похоже, что многочисленных одобряющих подкупает в этом тексте его категоричный тон, который воспринимается как проявление мужского характера, и грамотная игра на уже привитых стереотипах и шаблонах поведения. Ну и мозаичность изложения, ставшая нормой — симптом "клипового сознания".

Все это приправлено совершенно верными, но банальными замечаниями о собственном достоинстве, "своей башке на плечах". И все запечатывается убойной мантрой, базирующейся на намертво вбитой в массовое сознание библейской максиме — поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой. В представленном контексте это звучит так: "да ты просто закрой глаза и представь на секундочку, что у тебя самый о***енный батя в мире, и действуй соответственно тому, как бы должен был действовать он". Кто с этим не согласен? А ведь это очевидная логическая ловушка…

Заглянув же вглубь повествования, нетрудно увидеть за изложенным одну из обычных моделей создания "настоящего мужика". Ведь если подумать, то за заявлением о том, что до 5-7 лет у ребенка "не должно быть особой свободы", скрывается банальный отказ от отцовства в этот важнейший для становления психики период жизни мальчугана. А невероятно мутные рассуждения о цветах, простите, "гандонах" и "дала на третьем свидании" заставляют подозревать в авторе сего опуса то ли инфантила, то ли существо женского пола.

Нет, ничего плохого в ритуале ухаживания нет и помочь сыну советом в этом деле — отцовский долг. Но есть проблемы с упомянутой в самом начале социальной обусловленностью и последствиями, сущность которых перед сыном просто необходимо раскрыть, но о которых автор — ни слова. В наши времена порядка 80 процентов современных браков разваливаются. Поэтому очень вероятно, что твоему сыну ему придется воспитывать своего ребенка (твоего внука) отдельно от матери. И как быть с "цветочками"?

Подумай, как в связи с этим в подростковом возрасте корректировать гендерные стратегии сына и насколько навязываемая обществом модель брака выгодна для него и для его детей. У автора же в голове "цветы, плейбой и гандоны".

И таких бесспорных, но пустых по сути вбросов по тексту немало. 17 лет, квартира, самостоятельность, 20 лет… а где же армия? Ее нет, не будет, сын отмазан?

"Один раз вывернув карманы и найдя сигареты — ты навсегда сломаешь доверие…". А если "по-женски" незаметно и без последующих моральных вливаний — то можно? Или еще шире — стоит ли отцу узнавать против желания сына информацию о нем или нет? Ключевой вопрос — и обойден.

"Сходи с ним на карате и научись вместе морду бить…. не понравится секция — сорок отжиманий", — пассажи позволяют предположить, что автор, видимо, в свои взрослые годы морду бить не умеет, но при этом слаб к армейской "садо-мазо-романтике". А ведь 40 отжиманий — это прекрасно. Когда утром на физзарядке вместе с папой…

Наложив "придирчивую" проекцию на текст, мы обнаружим, что перед нами кое-как нарезанный винегрет советов от талантливо исполненного Светлаковым на ТНТ "настоящего мужыка из Таганрога", разговаривающего с "дебилятором".

Автор предусмотрительно "подстелил соломку", упомянув о возможной неоднозначной реакции на текст. Но если мы разберем текст на элементарные единицы, обойдя, кстати, последствия стиля изложения, то получим что-то вроде "курить-деньги-бухать-ты главный-бухло-деньги-работа-хобби-цветы-секс-жена, ты главный-ты лучший-не думай о плохом".

То есть — общий снимок мозга "настоящего мужыка" в фокусе решения задачи воспитания сына. За небанальным, по-дружески откровенным изложением находится бесполезный конструкт. Вполне применимый и годный — но надо помнить, что "на выходе" ты получишь "продукт" в виде собственного сына.

Ключевая же проблема в том, что наиболее массовые и котируемые модели воспитания мальчика в современно обществе критически не соответствуют жизненным реалиям и логике их развития. А те, что используются, не приводят к заметному улучшению качества получаемого человеческого материала.

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