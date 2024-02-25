Свобода — это то, что определяет наше будущее

Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья

14:54 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Политики стран Запада лихорадочно готовят свои народы к войне, повсюду слышны призывы вооружаться и увеличивать расходы на оборону. Информационное пространство просто утопает во взаимных обвинениях и в поисках новых врагов.

Фото: unsplash.com by Danka & Peter is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для многих проживающих в Литве подобная картина привычна, тут её можно наблюдать уже давно, особенно ярко она стала проявлять себя во времена правления Дали Грибаускайте начиная с 2009 года. В те времена политическое безумие носило ещё локальный, ограниченный характер. Вирус американского маккартизма, запущенный англосаксами через литовских политиков, смог распространить свои метастазы по всей Европе и выйти далеко за её пределы. Сегодня массовое безумие охватило практически весь западный мир и не только.

С началом крушения СССР постепенно стало приходить понимание того, что причины всего происходящего кроются гораздо глубже, чем это может показаться на первый взгляд. На момент распада страны осознать всё было просто невозможно, да и никто этого полностью не осознавал в то время. У одних крах страны вызывал радость, у других, а таких было большинство, вызывал сожаление и горечь от утраченного, и лишь у немногих это событие вызывало тревожное предчувствие надвигающейся большой трагедии. Само время будто повернуло вспять, в начале 90-х многие люди на себе ощутили вернувшийся из небытия дух раннего Средневековья, его жестокость и беззаконие.

В этом, 2024, году исполняется 20 лет с того момента, когда я принял решение глубже осознать происходящие в нашей реальности процессы. Террористический акт в Беслане 1 сентября 2004 года оставил глубокую рану в моём сознании, он изменил меня и моё отношение к жизни как таковой. Первый видеопроект под названием "Вперёд в прошлое" созрел в моём сознании именно в этот день, я понял: без осознания прошлого невозможно осознать причину происходящего вокруг.

Вперёд в прошлое

Я не один раз говорил об эволюционном застое, повторю ещё раз: не стоит наивно полагать, что цивилизация вырвалась из дремучего Средневековья.

Рабство, крестовые походы, инквизиция, крепостное право, колониализм и бесконечные войны никуда не исчезали, они лишь время от времени меняли свою маску, но по существу были и остаются прежними.

После распада СССР сама война надела маску добродетеля, теперь она называется по-другому: принуждение к миру, борьба за свободу и демократию, контртеррористическая или специальная военная операция. Само слово "война" кануло в прошлое. Не могут ведь цивилизованные народы продолжать варварские традиции своих предков, да и крупный бизнес этого не поймёт?

Тем временем средневековая реальность не просто остаётся прежней, с каждым новым столетием жестокость и другие её метастазы, подобно раковой опухоли, разрастались по всей планете.

Социальное неравенство продолжает стремительно расти, подменяя собой крепостное право, кредитное рабство становится глобальным, финансовый колониализм уже не знает границ.

Политическая инквизиция продолжает карать за инакомыслие.

Войны становятся более разрушительными и кровавыми.

Под маской демократии и свободы слова совершаются самые тяжкие преступления, которые по своей жестокости намного превосходят средневековые. Всё современное мироустройство начиная с античного периода носило и продолжает носить ярко выраженный криминальный характер.

Эволюционирует только зло и всё, что с ним связанно.

Многие могут возразить, приводя примеры технологических и научных достижений. Нам действительно уже не надо стирать бельё и мыть руками посуду, не надо ходить в магазин, всё доставят прямо домой. Многое уже не нужно делать самому, у человека нет необходимости даже думать, всю информацию предоставит интернет.

Могу предположить, что и войны в скором времени полностью будут вестись дистанционно и с комфортом лёжа на диване. Зачем нужны сотни тысяч солдат, которых нужно одевать, кормить и вооружать, достаточно будет изготовить это же количество дешёвых дронов, управлять которыми можно будет прямо из собственной квартиры, не вставая с тёплой постели. Различных геймеров с опытом виртуальных убийств сегодня хватает с избытком, их этому учат с детства, а искусственный интеллект вполне сможет заменить весь командный состав и пункты управления.

Вопрос только один: благом являются все эти и другие научные достижения для человека или это ускоренный путь к его самоуничтожению?

Современная наука так и не смогла проникнуть в природу даже собственных элементарных знаний, о каких-либо новых фундаментальных научных открытиях речь вообще не идёт. Очень удивляет стремление учёных объяснить все основы мироздания, делая упор на видимую материальную реальность, удивляют постоянные поиски биологической разумной жизни во Вселенной.

Многое что удивляет, как пример можно указать на символ современной науки, им является большой адронный коллайдер, принцип его работы можно сравнить с изучением компьютера, который прежде решили разбить кувалдой на мелкие кусочки. Сможем ли мы познать что-то фундаментально новое, исследуя эти обломки? Чем мельче мы будем разбивать остатки компьютера, тем быстрей в итоге получим дырку от бублика, пустоту.

Единственное, в чём и преуспела современная наука, так это в создании новых средств уничтожения человека. Согласитесь, неразумно выглядит со стороны, когда видишь как смертный убивает смертного, а затем сам отправляется туда, куда ещё недавно отправлял других. Невольно вспоминаешь слова из романа Фёдора Достоевского в которых он раскрыл свой взгляд на эту проблему:

"Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твёрдого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы".

Достоевский в своих трудах не раскрывает смысл самой жизни, но ясно даёт понять, что только свободный человек сможет осознать его. Свободным человеком не нужно управлять, он сам может управлять собой. Потерю контроля над человеком не могут допустить одержимые страстью власти и пороком эгоизма люди, которые больше всего боятся свободы. Подобный психотип людей сегодня продвигают практически на все ключевые должности во всех капиталистических государствах.

Природа человека такова, что зависимый всегда будет пропитываться ненавистью не к тому, кто сделал его зависимым, а к тому, кто смог сохранить свою независимость.

Предатель будет ненавидеть не того, кто склонил его к предательству, а того кто не сломался и не предал.

Многие должны ещё помнить пандемию 2020 года, вакцинированные готовы были к расправам над людьми, которые отказались от вакцинации, повсюду звучали призывы к ограничению их прав и свобод, даже звучали требования к полной изоляции противников вакцинации. Было такое чувство, что людей умышленно разделяют на определённые психологические группы.

Неслучайно многие уже обратили внимание на один факт: находящиеся у власти люди в большей степени работают на ослабление или даже на уничтожение собственной государственности. Особенно ярко процесс самоуничтожения стал проявляться в Европе начиная с 2014 года.

В Литве на этот факт я уже давно обратил внимание, связан он на мой взгляд, именно с определённым психологическим типом людей, которые активно внедряются во все структуры власти. Эти люди, как правило, одержимы ненавистью к своему прошлому и всему, что с ним связанно. В недалёком прошлом все они (или их родители) представляли советскую номенклатуру, сотрудничали с различными спецслужбами, строили успешную карьеру. Когда изменились обстоятельства, они предали свои идеалы справедливости и приняли противоположную сторону.

Сегодня они убеждают людей в обратном: социальное неравенство было от начала времён, что зависть — это величайший грех и человеку необходимо смириться с несправедливостью.

Хочу напомнить, чувство справедливости не имеет ничего общего с завистью, справедливость заложена природой в каждого из нас. Власть Советов существует на клеточном уровне нашего организма от начала времён, науке она известна как межклеточный шёпот, благодаря сложной системе межклеточной коммуникации, все клетки организма сообща работают на поддержание каждой отдельной клетки. Кто-нибудь может представить себе конкуренцию на клеточном уровне организма или рост потребления одних клеток за счёт других? Все эти отклонения неизбежно приводят к возникновению раковых опухолей и гибели всего организма.

Получается, что идея коммунизма или социальной справедливости (название тут неважно) — это не утопия, это единственное правильное решение в построении модели мироустройства, которое заложено природой.

Обратите внимание на климат, настораживают не аномальная жара или морозы, настораживают резкие перепады температуры, которые происходят в течение нескольких часов, перепады атмосферного давления, частота магнитных бурь. Климат становится непредсказуемым, как и вся политическая, социальная и любая другая картина видимого нам мира. Но самое опасное заключается в другом: меняется сам человек, он уже не в состоянии отличить добро от зла, такие люди перестают видеть своё будущее. Вам ни о чём всё это не говорит? А ведь это и есть симптомы той самой раковой опухоли, которая начиная с античных времён достигла предела своего роста.

На сегодняшний день вряд ли кто из политологов или философов сможет предложить рабочую модель будущего мироустройства, без глубокого понимания природы человека этого сделать невозможно. Меня всегда удивляло само отсутствие науки о человеке и обществе, будто какая-то невидимая сила боится приблизить людей к познанию самих себя. Я не думаю что это случайное совпадение, не просто так гласит древняя мудрость: "Познай самого себя, и ты познаешь весь мир".

Человеку необходимо познакомиться с самим собой, это знакомство откроет путь к познанию всего остального, в том числе поможет сформировать справедливую модель будущего.

Управление физическим человеком

Биологический человек — это сложная машина, механическая её часть и простейшие базовые функции мозга досконально изучены наукой, хотя сам он хранит ещё много тайн. Если рассматривать человеческое тело упрощённо, то оно буквально напичкано миллиардами различных датчиков и рецепторов, которые соединены с панелью управления, мозгом. Он в своё время симулирует в сознании человека различные движения и чувства, это может быть боль, наслаждение, радость, голод, жажда и многое другое, всё то, что мы видим, слышим и ощущаем. Стоит отключить определённые датчики, и человек, к примеру, умрёт от голода или жажды, так и не почувствовав ни того, ни другого. На практике, конечно, всё гораздо сложнее, но сам принцип работы не меняется.

Многие нейробиологи убеждены в том, что человеком управляет именно мозг, в зависимости от ситуации он генерирует различные химические и электрические импульсы, которые управляют нашими действиями, мыслями и эмоциями. Если мозг управляет нашим телом, закономерно возникает вопрос: кто или что управляет самим нашим мозгом? Получается, что все наши действия и решения зависят от ситуации, в которой мы находимся.

Обратите внимание, на этих принципах построена и вся рыночная модель современной мировой экономики, которая как бы сама принимает решения в зависимости от ситуации на рынке. Любой здравомыслящий человек, не говоря уже о экономистах, понимает: нет никакой свободной торговли, не существует невидимой руки рынка, существует только одна рука, которая может манипулировать и навязывать свои правила всем остальным. Это же самое касается и управления нашим мозгом, обществом и государством в целом. Находясь в определённой ситуации, человек, управляемый мозгом, будет вынужден инстинктивно принимать решения исходя из закономерности собственной природы.

Но существует ещё одна практика, которую упорно замалчивают правящие круги. Эта практика предполагает управление самим собой, а значит, и управление своим мозгом. Этому нас учили в начальных классах советской школы. Практика управления самим собой уходит своими корнями глубоко в историю. Более двух тысяч лет назад, человек, известный всем как Будда, произнес слова:

"Хотя человек может победить тысячу раз тысячу врагов в битве, величайшим из победителей является тот, кто побеждает себя".

Через века подобное утверждение стало популярным в христианстве, исламе, а также во многих философских трудах различных мыслителей начиная с раннего Средневековья.

Победа над собой вовсе не означает физическую победу над своей плотью, она означает свободу от влияния на наши действия и поступки различных химических и электрических импульсов в нашем мозге.

Говоря простым языком, свободный человек становится независимым от собственных страстей, эмоций и других инстинктов, он их полностью контролирует.

Очень коротко суть свободы изложил в своих трудах Фёдор Достоевский:

"Свобода не в том, чтоб не сдерживать себя, а в том, чтоб владеть собой".

Заключение

Цивилизация на протяжении многих веков развивается инстинктивно, все события, происходящие сегодня в мире, скорей всего, неосознанно, уже формируют условия, находясь в которых человечество окончательно загонит себя в ситуацию, управлять которой уже не сможет. Искусственный интеллект не сможет решить эту проблему, он лишь усугубит её.

Не думаю, что всё происходящее является чьим-то заговором, это закономерный процесс, связанный в первую очередь с сознанием человека. Находясь в длительной стадии деградации, сознание вступило в острую фазу противоречия с собственной природой. Эти противоречия наглядно демонстрируют не только потухшие глаза людей, отсутствие в них веры в собственное будущее, противоречия проявляются во всём, начиная с политики и заканчивая воспитанием молодого поколения. Детей с малых лет приучают к механической жизни, в которой нет места самопознанию, только деньги, бизнес, карьера, комфорт и ничего более.