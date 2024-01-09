Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя

6:12 Your browser does not support the audio element. Общество Практика

Инстинктивное (неосознанное) развитие цивилизации поставило человека перед непростым выбором. Этот выбор напоминает старинное русское сказание о Илье Муромце, который оказался на развилке дорог перед камнем, этот камень являлся указателем дальнейшего выбора пути.

Фото: DARPA Decript by Decript.co

Многие должны ещё помнить те надписи на камне: "Налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — жизнь потеряешь, прямо пойдёшь — жив будешь, но себя позабудешь".

Рано или поздно каждый человек или общество, представляющее государство, сталкивается перед подобным выбором. Человек выбрал прямой путь, он сохранил свою биологическую жизнь, но позабыл самого себя, его жизнь стала механической, неосознанной. Различные религии предлагают полностью положиться на Бога, жить по тем правилам, которые описаны в священных текстах. Политики требуют исполнения различных законов, которые они не успевают принимать. Наука, в свою очередь, обещает избавить человечество от страданий и болезней, сделать людей счастливыми.

Часто вспоминаю рассказ своей первой учительницы в начальном классе советской школы, она сама прошла войну и была очень мудрым человеком. Пытаясь объяснить нам, кем мы являемся на самом деле, она всегда делала упор на зрительный образ своих слов. Показывая нам картинки с автомобилем, в котором находился водитель и пассажир, она объясняла нам, кем мы в нашем возрасте являемся и кем мы должны стать в будущем. В современных школах, к сожалению, всё выглядит иначе. Я немного дополню образ её рассказа и наложу на него события в мире последних нескольких лет. Человека в этом коротком сюжете я представлю как автомобиль.

Кто мы?

Наше сознание, находясь в рамках современного рыночного развития, в течение всего гарантийного срока эксплуатации автомобиля, находится на пассажирском кресле и крепко пристёгнуто к нему ремнём безопасности. Движение автомобиля полностью зависит от ситуации на дорогах. Задача человека (государства) заключается в том, чтобы освободиться, снять с себя ремень безопасности и взять управление автомобилем в свои руки. Наше сознание по своей природе призвано управлять им, управлять самим собой. В XX столетии произошли две крупнейшие в мировой истории автокатастрофы, с огромным количеством человеческих жертв. Они были созданы искусственно, временно управляющему дорожным движением необходимо было создать ситуацию, которой он смог бы управлять.

Ситуация на дорогах в XXI столетии уже позволяет значительно повысить контроль над общим движением автотранспорта. Предлагается сделать наши автомобили более комфортными, внедрить в их управление искусственный интеллект и цифровой контроль безопасности, который позволил бы избежать крупных аварий на дорогах. Но самое интересное, всем автовладельцам было обещано значительно увеличить гарантийный срок эксплуатации личного автомобиля. Для многих данное предложение может выглядеть заманчиво, тем более что многого от них не требуется, всего лишь нужно окончательно отказаться от самого себя. Человеческое сознание, удобно расположившись на пассажирском кресле своего автомобиля, на тот момент было уже готово к этому, культ потребления и комфорта подчинил его полностью.

Время эксперимента

Впервые эксперимент был опробован в 2020 году, все дороги были перекрыты, движение автомобилей запрещено, каждый оказался заперт в собственном гараже. Но что-то пошло не так, многие начали понимать скрытый замысел этого эксперимента. Волшебная таблетка "счастья", которую приняли 70% владельцев автотранспорта, оказалась малоэффективной, у многих она начала вызывать побочные эффекты и часто приводила к преждевременной смерти.

Неудачный эксперимент вновь поднял вопрос о необходимости очередного крупного дорожно-транспортного происшествия. Нужно было срочно отвлечь сознание людей. В 2022 году его удалось организовать на территории Украины, участниками аварии стали даже те, кто просто проезжал мимо. Установленные заранее ложные дорожные знаки, умышленно направляли соседние потоки автомобилей в эпицентр происшествия, невольно делая их участниками дорожной аварии. Но и в этот раз что-то пошло не так, большинство автомобилистов отказались двигаться в указанном направлении. Ситуация стала выходить из-под контроля, угрожая уже самим организаторам дорожной аварии. Совсем не случайно климат уже называли главной угрозой человечества нынешнего столетия. Причину этой угрозы обнаружили быстро, выхлопные выбросы автомобилей отрицательно воздействуют на окружающую природу и являются причиной изменения климата. Остро встал вопрос о сокращении общего числа автотранспорта. Говоря простым языком, это вопрос и о сокращении численности населения и его потребления.

Заключение

Сможем ли мы управлять сами собой? От этого зависит будущее, как наше, так и наших детей, да и вообще всей цивилизации в целом. Инстинктивный путь развития так или иначе приведёт нас всех к самоуничтожению. Мы живём в материальном мире, в котором всё строго подчинено физическим законам, всё работает механически и без сбоя, любой сбой предполагает перезагрузку всей системы в целом, это своего рода цикличность механической работы Вселенной, в которую входит и наша планета. Тайна мироздания навсегда останется скрытой от нас до тех пор, пока мы вновь не осознаем себя его частью. Человеку необходимо стать свободным, только истинная свобода может открыть дорогу в будущее. Противников свободы человека всегда будет много, выступление Германа Грефа говорит само за себя.