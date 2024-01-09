Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ярас Валюкенас

Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя

6:12
Общество » Практика

Инстинктивное (неосознанное) развитие цивилизации поставило человека перед непростым выбором. Этот выбор напоминает старинное русское сказание о Илье Муромце, который оказался на развилке дорог перед камнем, этот камень являлся указателем дальнейшего выбора пути.

Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя
Фото: DARPA Decript by Decript.co

Многие должны ещё помнить те надписи на камне: "Налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь — жизнь потеряешь, прямо пойдёшь — жив будешь, но себя позабудешь".

Рано или поздно каждый человек или общество, представляющее государство, сталкивается перед подобным выбором. Человек выбрал прямой путь, он сохранил свою биологическую жизнь, но позабыл самого себя, его жизнь стала механической, неосознанной. Различные религии предлагают полностью положиться на Бога, жить по тем правилам, которые описаны в священных текстах. Политики требуют исполнения различных законов, которые они не успевают принимать. Наука, в свою очередь, обещает избавить человечество от страданий и болезней, сделать людей счастливыми.

Часто вспоминаю рассказ своей первой учительницы в начальном классе советской школы, она сама прошла войну и была очень мудрым человеком. Пытаясь объяснить нам, кем мы являемся на самом деле, она всегда делала упор на зрительный образ своих слов. Показывая нам картинки с автомобилем, в котором находился водитель и пассажир, она объясняла нам, кем мы в нашем возрасте являемся и кем мы должны стать в будущем. В современных школах, к сожалению, всё выглядит иначе. Я немного дополню образ её рассказа и наложу на него события в мире последних нескольких лет. Человека в этом коротком сюжете я представлю как автомобиль.

Кто мы?

Наше сознание, находясь в рамках современного рыночного развития, в течение всего гарантийного срока эксплуатации автомобиля, находится на пассажирском кресле и крепко пристёгнуто к нему ремнём безопасности. Движение автомобиля полностью зависит от ситуации на дорогах. Задача человека (государства) заключается в том, чтобы освободиться, снять с себя ремень безопасности и взять управление автомобилем в свои руки. Наше сознание по своей природе призвано управлять им, управлять самим собой. В XX столетии произошли две крупнейшие в мировой истории автокатастрофы, с огромным количеством человеческих жертв. Они были созданы искусственно, временно управляющему дорожным движением необходимо было создать ситуацию, которой он смог бы управлять.

Ситуация на дорогах в XXI столетии уже позволяет значительно повысить контроль над общим движением автотранспорта. Предлагается сделать наши автомобили более комфортными, внедрить в их управление искусственный интеллект и цифровой контроль безопасности, который позволил бы избежать крупных аварий на дорогах. Но самое интересное, всем автовладельцам было обещано значительно увеличить гарантийный срок эксплуатации личного автомобиля. Для многих данное предложение может выглядеть заманчиво, тем более что многого от них не требуется, всего лишь нужно окончательно отказаться от самого себя. Человеческое сознание, удобно расположившись на пассажирском кресле своего автомобиля, на тот момент было уже готово к этому, культ потребления и комфорта подчинил его полностью.

Время эксперимента

Впервые эксперимент был опробован в 2020 году, все дороги были перекрыты, движение автомобилей запрещено, каждый оказался заперт в собственном гараже. Но что-то пошло не так, многие начали понимать скрытый замысел этого эксперимента. Волшебная таблетка "счастья", которую приняли 70% владельцев автотранспорта, оказалась малоэффективной, у многих она начала вызывать побочные эффекты и часто приводила к преждевременной смерти.

Неудачный эксперимент вновь поднял вопрос о необходимости очередного крупного дорожно-транспортного происшествия. Нужно было срочно отвлечь сознание людей. В 2022 году его удалось организовать на территории Украины, участниками аварии стали даже те, кто просто проезжал мимо. Установленные заранее ложные дорожные знаки, умышленно направляли соседние потоки автомобилей в эпицентр происшествия, невольно делая их участниками дорожной аварии. Но и в этот раз что-то пошло не так, большинство автомобилистов отказались двигаться в указанном направлении. Ситуация стала выходить из-под контроля, угрожая уже самим организаторам дорожной аварии. Совсем не случайно климат уже называли главной угрозой человечества нынешнего столетия. Причину этой угрозы обнаружили быстро, выхлопные выбросы автомобилей отрицательно воздействуют на окружающую природу и являются причиной изменения климата. Остро встал вопрос о сокращении общего числа автотранспорта. Говоря простым языком, это вопрос и о сокращении численности населения и его потребления.

Заключение

Сможем ли мы управлять сами собой? От этого зависит будущее, как наше, так и наших детей, да и вообще всей цивилизации в целом. Инстинктивный путь развития так или иначе приведёт нас всех к самоуничтожению. Мы живём в материальном мире, в котором всё строго подчинено физическим законам, всё работает механически и без сбоя, любой сбой предполагает перезагрузку всей системы в целом, это своего рода цикличность механической работы Вселенной, в которую входит и наша планета. Тайна мироздания навсегда останется скрытой от нас до тех пор, пока мы вновь не осознаем себя его частью. Человеку необходимо стать свободным, только истинная свобода может открыть дорогу в будущее. Противников свободы человека всегда будет много, выступление Германа Грефа говорит само за себя.

Герман Греф об устройстве мира
Автор Ярас Валюкенас
Ярас Валюкенас — публицист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Новости Все >
Увеличение социальных пенсий россиян: индексация с 1 апреля
За новогодние каникулы пассажиропоток аэропорта Екатеринбурга увеличился на 17%
В разгар холодов французские энергетики объявят забастовку
Появилось видео ДТП с поэтом Рубинштейном
Сова обосновала свой дом возле больницы в Красноярске: поиски пищи в городе
Турпоток россиян на Шри-Ланку вырос более чем в два раза за 2023 год
В Подмосковье 10 человек лишили российского гражданства за сбыт наркотиков
Доллар на Мосбирже подешевел до 90 рублей
Путин поручил национализировать завод, оставивший Климовск без тепла
Лучшие фильмы с захватывающими сюжетными поворотами
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Агата Муцениеце приняла важное решение, касающееся личной жизни и детей
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя Ярас Валюкенас ElitLife: вынужденная остаться в РФ элита планирует скупать Кубань и Крым Олег Володин Ржавый флот Его Величества. Как идут ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Последние материалы
Цены на новостройки в 2024 году вырастут до 7%
3 лучших фильма с запутанными сюжетными поворотами
В Тюмени избит участник СВО
Назван лучший вид тренировок для сжигания жира
Психолог рассказала, как побороть зависимость от чужого мнения: начать доверять самому себе
Рядом с вишней лучше не сажать ряд растений
Метеорологи: наступивший год станет самым жарким за всю историю человечества
Unity сокращает свой персонал: более 1800 сотрудников покинули компанию
Семейный психолог рассказала, почему молодые люди всё чаще выбирают одиночество вместо отношений
В России начнётся выпуск дронов всех типов для Вооруженных сил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников