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Александр Приходько

Николай Долуда возглавит работу экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества

6:06
Общество

В Астраханской области состоялось выездное заседание Совета при президенте РФ по делам казачества под председательством помощника главы государства Дмитрия Миронова.

Николай Долуда возглавит работу экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества
Фото: Всероссийское казачье общество

Его участники обсудили реализацию Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, развитие системы непрерывного казачьего образования и вопросы патриотического воспитания.

Для осуществления контроля за ходом реализации Стратегии в регионах принято решение о создании экспертной комиссии. Ее работу возглавит заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Николай Долуда.

Говоря об основных итогах 4-летней деятельности Всероссийского казачьего общества, в своем выступлении Н. А. Долуда подробнее остановился на проблемных аспектах развития российского казачества, которым стоит уделить особое внимание.

— На данном этапе главная проблема заключается в отсутствии взаимодействия руководителей рабочих групп и казачьих обществ в регионах. Многие из представителей власти, занимая должности заместителей руководителей регионов, лишь проводят заседания, пишут протоколы, решения которые не выполняют, — отметил Н. А. Долуда.

Впервые в истории казачества при поддержке ФАДН Всероссийским казачьим обществом, сообщил Николай Александрович, проведены 21 семинар-совещания в регионах, на территориях которых расположены 12 ​ войсковых и 2 окружных казачьи общества.

— На семинары были приглашены атаманы всех уровней, представители правоохранительных органов, органов исполнительной власти, курирующих казачье образование. Из 76 руководителей рабочих групп, предусмотренных программой мероприятия, в работе семинара приняли участие лишь 18.​ Остальные отворачиваются от выполнения задач Стратегии. В то время как 24 пункт Стратегии указывает на то, что ее реализация осуществляется Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и иных организаций.

Также в своем выступлении Николай Долуда акцентировал внимание на задаче Стратегии, которую впервые Президент страны поставил перед российским казачеством и которая связана с подготовкой кадрового резерва для казачьих обществ.

— У казаков нет своих казачьих военных училищ, начальную специализированную подготовку лидеры казачьей молодежи, будущие атаманы получают именно в казачьих кадетских корпусах. Более глубоко изучают историю, культуру, традиции казачества, основы православной культуры, проходят начальную военную и физическую подготовку. Наша задача — атаманов взводов, казачьих классов, школ направлять в вузы Ассоциации, реализующие казачий компонент. Там они продолжат изучение истории российского казачества, основы управления казачьими обществами, правового регулирования их деятельности и активно будут вовлечены в жизнь казачьих обществ.​ Из стен вузов, после окончания будут выходить готовые атаманы первичных казачьих обществ, — сказал Николай Долуда.

Однако, по его словам, из 7 субъектов, которым решением Совета в 2020 году рекомендовано открытие отсутствующих на их территориях кадетских корпусов, только 4 региона занимаются этим вопросом в той или иной степени.

— В Забайкальском и Хабаровском краях, в Оренбургской области вопрос об открытии казачьих кадетских корпусов не решается, одни отписки.

Особенно, подчеркнул Николай Александрович, непонятна позиция руководителей Оренбургской области.

— Имея все условия для открытия казачьего кадетского корпуса в Оренбурге, они всячески уходят от того, чтобы вплотную заняться этим вопросом, и лишь отделываются отписками…

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам национальностей предложил внести в протокол заседания Совета решение о проведении в апреле-мае 2024 года в Москве семинара-совещания для руководителей рабочих групп всех территорий, на территориях которых расположены войсковые казачьи общества.

После его выступления председатель Совета Д. Ю. Миронов принял и озвучил решение заслушать на очередном заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества руководство регионов Оренбургской области, Забайкальского и Хабаровского краев о ходе выполнения решения Совета об открытии казачьего кадетского корпуса.

Отметим, за выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны Николай Долуда награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IVстепени.

— За 17 лет своего атаманства в Кубанском войске, во Всероссийском казачьем обществе — не на минуту не сомневался и не сомневаюсь в той исключительной, почти сверхъестественной роли казачества в судьбе России, о которой сказал великий наш классик Валентин Распутин. Преданность казаков Родине, то мужество и бесстрашие, с каким они отстаивают интересы России в ходе специальной военной операции, — подтверждают факт того, что казачество — это неисчерпаемый, еще не задействованный во всю мощь созидательный ресурс для укрепления российской государственности. На своих плечах, как и воины Вооруженных Сил РФ, казаки принесут России Победу!

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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