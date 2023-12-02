Николай Долуда возглавит работу экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества

6:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В Астраханской области состоялось выездное заседание Совета при президенте РФ по делам казачества под председательством помощника главы государства Дмитрия Миронова.

Фото: Всероссийское казачье общество

Его участники обсудили реализацию Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, развитие системы непрерывного казачьего образования и вопросы патриотического воспитания.

Для осуществления контроля за ходом реализации Стратегии в регионах принято решение о создании экспертной комиссии. Ее работу возглавит заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Николай Долуда.

Говоря об основных итогах 4-летней деятельности Всероссийского казачьего общества, в своем выступлении Н. А. Долуда подробнее остановился на проблемных аспектах развития российского казачества, которым стоит уделить особое внимание.

— На данном этапе главная проблема заключается в отсутствии взаимодействия руководителей рабочих групп и казачьих обществ в регионах. Многие из представителей власти, занимая должности заместителей руководителей регионов, лишь проводят заседания, пишут протоколы, решения которые не выполняют, — отметил Н. А. Долуда.

Впервые в истории казачества при поддержке ФАДН Всероссийским казачьим обществом, сообщил Николай Александрович, проведены 21 семинар-совещания в регионах, на территориях которых расположены 12 ​ войсковых и 2 окружных казачьи общества.

— На семинары были приглашены атаманы всех уровней, представители правоохранительных органов, органов исполнительной власти, курирующих казачье образование. Из 76 руководителей рабочих групп, предусмотренных программой мероприятия, в работе семинара приняли участие лишь 18.​ Остальные отворачиваются от выполнения задач Стратегии. В то время как 24 пункт Стратегии указывает на то, что ее реализация осуществляется Правительством РФ, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии Всероссийского казачьего общества и иных организаций.

Также в своем выступлении Николай Долуда акцентировал внимание на задаче Стратегии, которую впервые Президент страны поставил перед российским казачеством и которая связана с подготовкой кадрового резерва для казачьих обществ.

— У казаков нет своих казачьих военных училищ, начальную специализированную подготовку лидеры казачьей молодежи, будущие атаманы получают именно в казачьих кадетских корпусах. Более глубоко изучают историю, культуру, традиции казачества, основы православной культуры, проходят начальную военную и физическую подготовку. Наша задача — атаманов взводов, казачьих классов, школ направлять в вузы Ассоциации, реализующие казачий компонент. Там они продолжат изучение истории российского казачества, основы управления казачьими обществами, правового регулирования их деятельности и активно будут вовлечены в жизнь казачьих обществ.​ Из стен вузов, после окончания будут выходить готовые атаманы первичных казачьих обществ, — сказал Николай Долуда.

Однако, по его словам, из 7 субъектов, которым решением Совета в 2020 году рекомендовано открытие отсутствующих на их территориях кадетских корпусов, только 4 региона занимаются этим вопросом в той или иной степени.

— В Забайкальском и Хабаровском краях, в Оренбургской области вопрос об открытии казачьих кадетских корпусов не решается, одни отписки.

Особенно, подчеркнул Николай Александрович, непонятна позиция руководителей Оренбургской области.

— Имея все условия для открытия казачьего кадетского корпуса в Оренбурге, они всячески уходят от того, чтобы вплотную заняться этим вопросом, и лишь отделываются отписками…

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам национальностей предложил внести в протокол заседания Совета решение о проведении в апреле-мае 2024 года в Москве семинара-совещания для руководителей рабочих групп всех территорий, на территориях которых расположены войсковые казачьи общества.

После его выступления председатель Совета Д. Ю. Миронов принял и озвучил решение заслушать на очередном заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества руководство регионов Оренбургской области, Забайкальского и Хабаровского краев о ходе выполнения решения Совета об открытии казачьего кадетского корпуса.

Отметим, за выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны Николай Долуда награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IVстепени.