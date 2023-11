Каждый год в Россию приезжают миллионы мигрантов. Насколько часто они совершают правонарушения; правда ли, что мигрантов выдворяют из России за два любых административных правонарушения; почему нарушителей выгоднее оштрафовать, а не депортировать, Pravda.Ru рассказал директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.