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Антон Бакетов

Эксперт: мигрантов надо оштрафовать, а не депортировать

Общество » Практика

Каждый год в Россию приезжают миллионы мигрантов. Насколько часто они совершают правонарушения; правда ли, что мигрантов выдворяют из России за два любых административных правонарушения; почему нарушителей выгоднее оштрафовать, а не депортировать, Pravda.Ru рассказал директор проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство" Юрий Московский.

Эксперт: мигрантов надо оштрафовать, а не депортировать
Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

— Юрий Викторович, сейчас в Россию стало приезжать очень много радикальных исламистов, которых выдавливают их республики, потому что там взяли ситуацию под строгий контроль. Здесь они теряют связь с духовенством, со старшими и, оторвавшись от корней, начинают вести себя совершенно неадекватно. Что с этим делать?

— Они ведут себя так, как любая молодёжь, которая уехала от взрослых. Помните гоп-стоп? Государственное общежитие пролетариата, 1930-е годы, массовая урбанизация. То есть люди приезжают, оторвавшись от родителей, ведут себя соответствующим образом — но это меньшинство. Подавляющее большинство ведёт себя нормально. Но мы всегда обращаем внимание на меньшинство, которое ведёт себя не так, как нормальные цивилизованные люди.

Сейчас тех, кто плохо себя ведёт, снимают на видео, вычисляют, выдворяют из России, а за отдельные правонарушения, за которые стоит посадить, сажают. И правильно делают. Кстати, примерно 4% от всех сидящих в российских тюрьмах — это иностранные граждане. В Москве работает порядка 800 тыс. иностранных граждан.

— Но есть ещё нелегальные мигранты, их сложно посчитать. Ведь это человек без документов, без разрешения на жительство, на работу.

— Нелегальных очень мало, несколько процентов. Есть такое понятие — выдворение иностранного гражданина. За два любых административных правонарушения иностранный гражданин у нас выдворяется. Некоторые считают, что наказание несоразмерно правонарушению. Например, человек улицу перешёл не там, плюс на день просрочил регистрацию по какой-то причине... И всё, его выдворяют. С момента, как этот закон действует, произошло 4,5-5 млн выдворений из России. В Москве выдворяется в год в среднем 50 тыс. человек, то есть каждый 15-й иностранный гражданин.

Кстати, в основном это адаптированные, интегрированные мигранты, имеющие социальные связи. На его место приезжает новый гражданин, которого надо опять адаптировать, интегрировать, давать связи. Может быть, проще штрафы с них брать?

Из общего количества выдворяемых примерно 10-20% становятся нелегалами на короткий промежуток времени, потом их вычисляют и всё-таки выдворяют. Зачастую именно для этого идут постоянные досмотры на станциях метро, например.

Остальные добровольно за свой счёт уезжают. Обычно на срок от трёх до пяти лет.

Депортация происходит за счёт государства. Существует специальный центр в Сахарове, там содержат иностранных граждан, подлежащих депортации. Это не тюрьма, но условия содержания довольно строгие, вплоть до того, что вначале даже не были предусмотрены:

  • прогулки,
  • передачи.

Сейчас всё вроде наладилось.

Проблема же не только в качестве, но и в количестве: 10 тыс. нелегалов — это громадное число. Их надо выявлять, выдворять. Потому что нелегал фактически вне правового поля, он незаметен для власти.

Раз он нарушает законодательство в этом плане, значит, он потенциальный нарушитель законодательства в ещё более тяжких вещах, потому что у него психология такая, что если он один раз ушёл от закона — будет дальше нарушать закон. Будет в гаражах машины варить, потом начнёт угонять машины — уйдёт в криминал.

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Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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