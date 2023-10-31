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Ульяна Власова

Ньюфаундлер и бигль: 9 пород собак, которые идеально подходят для семей с детьми

3:16
Общество » Семья

Выбор собаки — это ответственное решение, и вы хотите быть уверены, что ваш новый член семьи будет надежным и подходящим для детей. Эксперты HerBeauty. co называют 9 пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и преданностью.

Ньюфаундлер и бигль: 9 пород собак, которые идеально подходят для семей с детьми
Фото: архив

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы — это дружелюбные и общительные собаки, которые быстро привязываются к членам семьи. Они активны, обожают физические занятия и готовы проводить время с детьми. Это одна из самых распространенных и очаровательных пород, которая отлично подходит для большой семьи.

Ньюфаундлен

Ньюфаундлены, известные своими большими размерами и добротой, идеальны для семей с детьми. Они нежные, бдительные и терпимые, и могут стать отличными спутниками для всех членов семьи. Несмотря на свой вес, они обладают нежным характером и всегда готовы защитить хозяев.

Бультерьер

Бультерьеры — верные собаки, которые отлично подходят для семей. Имея высокий болевой порог, они терпимы к шалостям детей и готовы защищать их. Правильное воспитание и забота превращают их в преданных спутников.

Боксер

Боксеры, несмотря на свою репутацию бойцов, могут быть идеальными семейными псами. Они полны жизнерадостной энергии и готовы предоставить защиту семье. Их короткая шерсть облегчает уход.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды — это ленивые, но ласковые собаки, идеальные для семей с маленькой жилой площадью. Они медлительны, но лояльны и обожают общение с детьми. Их упрямство может потребовать дополнительного терпения в обучении.

Ши-тцу

Ши-тцу — маленькие, дружелюбные собаки, которые подходят для семей с детьми всех возрастов. Они не требуют много энергии и всегда готовы быть рядом с владельцами. Идеальны для городской жизни.

Смешанные породы

Собаки смешанных пород, часто называемые дворнягами, могут быть отличным выбором для семей. Они обычно менее подвержены генетическим заболеваниям и требуют меньшего ухода. Их преданность и любовь к владельцам делают их отличными спутниками.

Бигль

Бигли известны своей любознательностью и активным характером. Они подходят для активных семей, которые готовы уделить им время и внимание. Эти веселые питомцы приспосабливаются к жизни в семье и обожают общение.

Родезийский риджбек

Родезийские риджбеки — благородные собаки, которые становятся отличными сторожевыми псами. Эти крупные собаки идеально вписываются в активные семьи и готовы предоставить безопасность и нежность.

Учитывая потребности и характер каждой породы, вы можете найти идеального спутника для вас и ваших детей. Независимо от того, предпочитаете ли вы активные прогулки с золотистым ретривером, нежные объятия с ньюфаундлендом или веселые игры с боксером, важно помнить, что собаки — это не просто домашние животные, они становятся частью вашей семьи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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